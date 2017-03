Stephen Hawking se acaba de sumar a la lista de personajes relevantes que critican abiertamente las políticas y puntos de vista de Trump acerca del cambio climático. En el caso del físico, Hawking explica sin tapujos su preocupación hacia el giro que está tomando Estados Unidos con la política ambiental.



Hawking, quién se había llevado recientemente la prestigiosa medalla Franklin de los Estados Unidos para la ciencia y recibió la medalla de la libertad a manos de Barack Obama en el 2009, ahora ha hablado sobre sus temores por el “rumbo definitivo del país hacia un enfoque más derechista y autoritario”.



El profesor de 75 años no dudó en criticar a la figura de Scott Pruit, el hombre designado por Trump para dirigir la agencia de protección del medio ambiente en Estados Unidos. Pruit se ha mostrado desde el principio como un escéptico del cambio climático y firme defensor del petróleo. Por ello y en palabras de Hawking:



Aunque me gustaría volver a visitar el país y hablar con otros científicos, temo que ya no sea bienvenido. En primer lugar, no puedes ignorar el cambio climático. En segundo, creo que Trump debería reemplazar a Scott Pruitt de la Agencia de Protección del medio ambiente.

El cambio climático es uno de los grandes peligros a los que nos enfrentamos, y es uno que podemos prevenir. Esto afecta a América, por lo que la lucha contra ello debe ganar votos para su segundo mandato. Dios no lo quiera.

Trump fue elegido por personas que se sentían marginadas por la élite gobernante en una revuelta contra la globalización. Su prioridad será satisfacer a su electorado, que no es ni liberal ni está bien informado.