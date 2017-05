Imagen: CD Projekt RED

Excelentes noticias para los fans de Geralt de Rivia, las magníficas novelas de Andrzej Sapkowski, o los videojuegos de la saga The Witcher. Netflix acaba de anunciar un acuerdo con el escritor polaco para convertir las aventuras de Geralt en una serie de TV.



La noticia la ha adelantado el propio Sapkowski, que trabajará como consultor creativo para la serie muy al estilo de lo que George R.R. Martin hace con la adaptación televisiva de Canción de Hielo y Fuego para HBO.

El productor ejecutivo de la serie será Sean Danie, a quien conocemos por la franquicia de The Mummy y la serie The Expanse. Le acompaña en la produción Jason Brown, que es coproducor de The Expanse). La realización y efectos especiales correrán a cargo de Platige Image S.A, una compañía polaca que ha estado nominada al Oscar. De hecho, Platige ya ha trabajado antes en cinemáticas para los juegos de The Witcher y su director, Tomasz Bagiński, estará también a cargo de algunos capítulos.

Advertisement

Advertisement

La única duda por ahora es si la serie será de animación o contará con actores reales. Sea como sea, va a ser genial poder seguir las historias imaginadas por Sapkowski en una serie. [vía Platige]