Foto: John Locher / AP Images.

Desde el año 1967 el CES de Las Vegas ha sido considerado el evento anual de tecnología más grande del mundo. Aunque puede discutirse que ha perdido el protagonismo que tenía hace décadas, este año podemos esperar algunos anuncios que intentarán definir el futuro de la tecnología de consumo.

Durante los últimos cuatro o cinco años hemos visto cómo el CES va perdiendo relevancia debido a que las marcas más grandes han alejado sus lanzamientos más importantes del evento (lo mismo que sucede con el MWC, que cada año es menos interesante).

Sin embargo, el CES abarca tantos tipos de productos tecnológicos que es imposible no encontrar al menos una docena de productos interesantes debutando en la feria. No me refiero a tablets, smartphones o portátiles, sino a dispositivos innovadores y atrevidos en un segmento que está abarrotado de gadgets iguales.

Esto es lo que esperamos del CES 2017:

Muchos televisores

Foto: John Locher / AP Images.

Los televisores llevan décadas siendo protagonistas del CES. Recientemente entramos en una nueva época dorada en cuanto a la tecnología que incluyen estas pantallas. No nos cansamos de ver los términos 4K, OLED y HDR desde hace un par de años y hay una buena razón para ello: estas tecnologías comienzan a ser el presente de la televisión de alta gama.

La buena noticia es que cada vez son más accesibles para todo el público. Este año esperamos ver a las marcas más importantes en el mundo de la televisión (Sony, Samsung, LG y Panasonic) reducir considerablemente el precio de algunos de sus modelos más innovadores, lo que permitirá que la tecnología llegue a cada vez más usuarios.

También tenemos que estar muy atentos a los anuncios de compañías como Vizio, Hisense y Haier que cada año presentan alternativas con precios muy bajos a los modelos más caros de la competencia.

Se espera que para 2017 Sony tenga preparados nuevos modelos de televisores OLED, además de que absolutamente todos los TV presentados cuenten con tecnología HDR ya que se está convirtiendo en un nuevo estándar.

Por último, también podemos esperar televisores cada vez más curvos aunque nadie lo haya pedido.

Música y audio

Foto: Alex Cranz / Gizmodo.

Durante los últimos años hemos visto el auge de los dispositivos musicales retro y profesionales en el CES como son los tocadiscos. Esta vez podemos esperar más dispositivos dedicados al audio profesional por parte de compañías como Sony, Panasonic y Sennheiser.

No solo esto, desde la llegada del iPhone 7 hemos comenzado a ver cada vez más auriculares inalámbricos diseñados para trabajar con smartphones. Fender y Bose lanzaron el año pasado algunos modelos bastante interesantes y esperamos ver que en el CES 2017 debuten muchos otros. El futuro de los auriculares es sin cables, parece.

Coches autónomos

Los coches llevan años invadiendo el CES y esta vez podemos esperar grandes avances en materia de autonomía y energías renovables. Dicho de otro modo, los automóviles eléctricos y autónomos harán acto de presencia. El año pasado vimos propuestas muy interesantes por parte de compañías como Faraday Future y esta vez esperamos más innovación y sorpresas.

Realidad virtual (porque todos quieren sus propias gafas)

Foto: John Locher / AP Images.

La realidad virtual está en pleno auge y compañías como Samsung, Sony (PlayStation) y Oculus se han convertido en líderes de este mercado que acaba de nacer. Para este año esperamos que prácticamente todas las compañías que todavía no tienen gafas de realidad virtual presenten las suyas propias, incluyendo al menos una docena de modelos nacidos en China.

Hasta ahora el mercado de la realidad virtual no se ha masificado como las compañías detrás de estos productos quisieran. Sin embargo, eso no impide que cada vez más marcas se sumen a la moda. Solo esperemos que las gafas de realidad virtual no terminen como los smartwatches.

Sorpresas y gadgets interesantes

GIF

Lo que más esperamos del CES 2017 se resume en una palabra: innovación. El año pasado conocimos algunas propuestas bastante arriesgadas e interesantes como un televisor modular por parte de Samsung, un dron autónomo para un pasajero y un PC que puedes llevar a todas partes con forma de memoria USB por parte de Intel.



Este tipo de apuestas son las que han mantenido al CES interesante y especial durante décadas, no las laptops, tablets o lavadoras de cada año. Esperemos que las compañías nos sorprendan otra vez.

Los olvidados: hoverboards y smartwatches

Foto: Gregory Bull / AP Images.

Un dispositivo que sonó con mucha fuerza durante los últimos años, pero en esta CES no veremos, son las hoverboards. Después de toda la polémica relacionada con modelos que se incendiaban y que fueron prohibidos en el mercado estadounidense, pasaron a la historia como un mal recuerdo.



En el caso de los smartwatches puede que veamos algún modelo pero jamás habrá una variedad tan grande (y exagerada) como en años anteriores. Los smartwatches están muriendo porque nunca fueron tan interesantes o útiles como deberían.

