Cable es un personaje bastante reciente en el universo Marvel si lo comparamos con veteranos como el profesor X o Wolverine. Su creación se la debemos al dibujante Rob Liefeld y al guionista Louise Simonson. Su primera aparición como héroe es en el número uno de X-Force, en 1990.

El mutante que vino del futuro

Cable aparece como una especie de guerrero venido del futuro, concretamente procede de dentro de 2.000 años. El personaje llega en busca de los X-Men, a los que quiere reclutar para que le ayuden a derrotar al mutante Apocalipsis, que se ha hecho con el control del mundo.

Inopinadamente, Cable no encuentra a los X-Men, sino a los alevines del equipo, conocidos como los nuevos mutantes. A falta de nada mejor, decide quedarse para entrenarlos y los convierte en el grupo paramilitar conocido como X-Force. Todo este tinglado no es más que la excusa para explicar por qué Marvel decidió renovar completamente la serie The New Mutants, que no vendía tanto como antes.



El aspecto de Cable no es muy habitual en los X-Men. Se trata de un hombre de mediana edad con el pelo blanco y aire a coronel militar. Su brazo y ojo izquierdos son artificiales, lo que sugiere un largo historial de batalla que pega muy bien con su poco sentido del humor. En general, Cable es un tipo grave y serio que sirve de contrapunto perfecto a las payasadas y la verborrea de Deadpool.

Aunque tiene pinta de mercenario curtido que confía demasiado en los cañones de calibre grueso, se da la circunstancia de que Cable es uno de los mutantes más poderosos del universo Marvel. No solo es que cuenta con dispositivos para viajar en el tiempo. Es que es un telépata de alto nivel capaz de controlar mentes y dispone de telekinesis capaz de manipular objetos a nivel molecular. sus poderes llegan tan lejos que incluso tiene un cierto grado de telepatía con las máquinas. La razón de este despliegue es que sus padres también son mutantes, y no unos mutantes cualquiera.



Una familia un poco complicada

El nombre real de Cable es Nathan Christopher Charles Summers. Sí, es el hijo de Scott Summers, más conocido como Cíclope. La identidad de su madre ya es harina de otro costal.

Madeleine Pryor, la hermana mala de Jean Grey.

El nacimiento de Cable es el resultado de un complejo plan de Mr. Sinister para crear a un mutante especialmente poderoso con el que derrotar a su rival Apocalipsis. Para ello manipuló a Scott Summers para que se enamorara de Jean Grey. El problema es que antes de que llegaran a procrear Jean aparentemente murió consumida por el poder de Fénix. Ni corto ni perezoso, Mr. Sinister la suplantó con un clon llamado Madeleine Pryor.



Eventualmente, Madeleine fue corrompida por el demonio N’Astirth y los X-Men tuvieron que matarla, pero Nathan ya había nacido. Scott Summers y Jean Grey (que por supuesto no había muerto) se hicieron cargo del pequeño. Lamentablemente, Apocalipsis lo secuestró temiendo su potencial y lo infectó con el virus tecnoorgánico de Magus.

Cyclops y Jean Grey lograron derrotar a apocalipsis, pero el virus avanzaba en Nathan (ya había infectado su ojo y brazo) y no había cura. En ese momento es cuando aparecieron los Askani, un grupo de guerreros del futuro y enemigos jurados de Apocalipsis. La líder de los Askani ofreció una cura, pero para ello debía llevarse al niño al futuro.



Si has llegado hasta aquí es que tienes la santa paciencia de un lector de cómics Marvel. La historia no acaba aquí. En realidad la líder de los Askani es la hermana del propio Nathan, Rachel, una hija de Cíclope y Jean Grey proveniente de una realidad alternativa. Uno de los principales enemigos de Cable es su propio clon, y los líos familiares siguen como para rellenar tres telenovelas venezolanas.

El Cable que veremos en la película

La cuestión es que todo esto es inviable de cara a presentar a Cable como co-protagonista en una película junto a Deadpool. Solo para explicar las circunstancias de su nacimiento hacen falta cuatro trilogías como mínimo. Eso por no mencionar que también hace falta presentar un montón de personajes nuevos.

Otro detalle es que emparejar a un mercenario que se cura muy rápido con un mutante cyborg que viaja en el tiempo y básicamente puede manipular la mente y la materia como le plazca no parece muy equilibrado. No, todo indica que los productores de Deadpool 2 quieren aprovechar las posibilidades de acción y comedia que hay en un duo como Deadpool y Cable, pero sin entrar en los pormenores de la vida de este último.



No existe todavía un guión que se haya hecho público, pero todo indica que el Cable que veremos en Deadpool 2 tendrá mucho que ver con un reboot del personaje en los cómics a cargo de los guionistas James Robinson y Carlos Pacheco.

En este reboot, el origen de Cable es lo de menos. Los guionistas lo pintan como una especie de cruce entre Dr. Who y el Time Cop de Van Damme. En otras palabras, Cable es una especie de mutante encargado de velar por el equilibrio temporal frente a las maquinaciones de un villano llamado Conquest. Es una historia fácil de digerir, y permite introducir al personaje sin un prólogo que se coma media película. Es muy probable que el Cable que veamos en la gran pantalla, aunque siga siendo hijo de Scott Summers, tenga una biografía mucho menos compleja, afortunadamente.

Fotos: Getty Images/Kevin Winter y Marvel Comics.

Otro asunto es qué actor interpretará a Cable. De momento el nombre que parece más definitivo es el de Josh Brolin, que casualmente ya interpreta a Thanos en las películas de los vengadores.