La Nintendo Switch ya está aquí. La sucesora de Wii U llega después de menos de un año de haber sido anunciada, y es un híbrido entre consola portátil y de sobremesa que tiene mucho futuro por delante. Si estás pensando en hacerte con una, esto es todo lo que necesitas saber de la nueva consola.



Switch es una consola que llega en el mejor momento posible para Nintendo: la Wii U fue un completo fracaso, se están aventurando en el ecosistema móvil (Pokémon Go!, Super Mario Run, Fire Emblem Heroes) y a la 3DS le va mejor que nunca. Si querían una nueva plataforma que pudiera atraer tanto a los usuarios de sobremesa como a los fanáticos de las portátiles, esta fue una buena idea.

Sin embargo, eso no quiere decir que Switch vaya a reemplazar la 3DS, Nintendo ha confirmado que no será así en diferentes ocasiones. Lo que la compañía plantea es la posibilidad de llevar tus juegos del televisor a cualquier lugar que desees, incluyendo el nuevo The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

No es una portátil completa

...ni tampoco importa.



Switch está bastante limitada en el ámbito de portabilidad, especialmente debido a estos tres aspectos:

Su batería dura lo justo

Nintendo asegura que su batería tiene una autonomía de “entre 2 y 7 horas, dependiendo del juego”. Esto quiere decir que si disfrutas de títulos como World of Goo seguramente disfrutarás de la mayor autonomía que puede ofrecer la consola, mientras que con el nuevo Zelda y títulos exigentes es bastante distinto.

En resumen, puedes esperar una batería con autonomía más cercana a las 7 horas en títulos independientes y con gráficos menos exigentes, mientras que en los “triple A” la autonomía se acercará a las 2 horas. Dicho de otro modo, esas partidas de Skyrim en el tren no serán tan duraderas como quisieras.

Si comparamos con la PS Vita o la 3DS, las baterías de esas consolas portátiles tienen una autonomía de 5 a 6 horas. No obstante, recordemos que Switch no es una consola portátil (ni mucho menos una tablet), es un híbrido. Dos horas para juegos con un aspecto tan precioso y detallado como el nuevo Zelda es una buena noticia.

No tiene conexión a redes móviles

La Nintendo Switch no cuenta con puerto para tarjeta SIM, lo que quiere decir que si quieres jugar a Mario Kart en línea con tus amigos mientras estás fuera de casa, necesitarás cazar una red WiFi de alguna plaza o café, o en su defecto compartir la conexión móvil de tu smartphone.

Nintendo está empeñada en promocionar el multijugador local en la Switch (hemos visto en todos sus comerciales a amigos reuniéndose a jugar cada quien con su consola o compartiendo los mandos JoyCon). No obstante, habría sido una buena idea incorporar soporte a redes móviles como alternativa (lo hemos visto en portátiles como la Vita).

Tendrás que gastar más dinero si quieres tus juegos en digital

El hardware está bastante limitado en cuanto a capacidad de almacenamiento. La consola tiene apenas 32 GB de capacidad, de los cuales 6 GB los ocupa el sistema operativo. Si quieres comprar tus juegos en digital tendrás que ampliar la memoria mediante una tarjeta microSD. Afortunadamente, son baratas.

Zelda: Breath of the Wild tiene un tamaño de unos 13 GB, lo que se lleva la mitad del almacenamiento disponible de la consola. Por otro lado, hay juegos con un tamaño superior a los 32 GB (como Dragon Quest) que sencillamente no podrás comprar a menos que tengas una microSD.

Y hablando de juegos...

No podrás jugar a casi nada en su lanzamiento

GIF

Si compras la consola durante sus primeros meses de vida solamente tendrás cinco juegos disponibles para disfrutar. Uno de ellos es The Legend of Zelda: Breath of the Wild, pero de resto hay poco más interesante. Switch tiene solamente los siguientes cinco títulos disponibles el día de su lanzamiento:



The Legend of Zelda: Breath of the Wild



1, 2, Switch



Super Bomberman R



Skylanders: Imaginators



Just Dance 2017



Durante los siguientes meses seguirán llegando más juegos, especialmente títulos que ya están disponibles en otras plataformas (como I Am Setsuna, Mario Kart 8 Deluxe, y Minecraft). Para mediados de año llegará Splatoon 2 y para navidades llegará Super Mario Odysse.

En resumen, tendrás que esperar por más juegos. Estos son los títulos que llegarán en el transcurso del año:

No tiene consola virtual (ni compatibilidad con generaciones pasadas)

La Nintendo Switch funciona a base de cartuchos, lo que quiere decir que no será compatible con juegos en formato físico de Wii o Wii U. Por otro lado, tampoco podrás insertar los cartuchos de 3DS en la nueva consola de Nintendo.

Esto quiere decir que la única forma acceder a títulos de generaciones pasadas será a través de la consola virtual de Nintendo, el problema es que Switch tampoco tiene.

La compañía ha confirmado que en algún momento llegará la consola virtual (aunque no ha hecho mención a si contará con juegos de Wii o Wii U, pero es bastante posible que sea así). Esto quiere decir que tendrás que esperar si quieres jugar a Super Mario RPG o The Legend of Zelda: Skyward Sword HD en tu Switch mientras viajas en el tren.

No tiene aplicaciones (por ahora)

La Nintendo Switch no tiene aplicación de Netflix, Twitter, Facebook, YouTube, Hulu ni nada similar. En el futuro podrían agregar soporte, pero por ahora lo único que puedes hacer es jugar con ella (especialmente Zelda)

Sin embargo, es posible publicar mensajes en tus perfiles de redes sociales con capturas de pantalla de los juegos.

Tiene algunos problemas de software

La Nintendo Switch es una consola completamente nueva, así que podemos esperar que durante sus primeras semanas de vida cuente con algunos fallos. Por ejemplo, muchos reportan que el mando JoyCon izquierdo deja de funcionar si te alejas mucho de la consola y no lo tienes conectado al agarre (grip) oficial.

Otros usuarios también han reportado cuelgues repentinos de la consola que los obligan a reiniciarla. Este tipo de fallos son normales en un lanzamiento nuevo, lo único que podemos hacer es esperar que Nintendo los solucione mediante actualizaciones de software.

La Nintendo Switch ya está disponible en América y en Europa. Tiene un precio de 300 dólares o euros. La consola irá mejorando con el paso del tiempo a medida que Nintendo la actualiza y llegan más juegos, si quieres tenerla ya mismo ya sabes qué esperar.

