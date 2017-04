Es hora de hacer un repaso acerca de todo lo que sabemos, lo que se ha filtrado y lo que esperamos de la séptima temporada de Juego de Tronos, la cual promete ser mucho más emocionante de lo que imaginamos.

Advertencia: a continuación hablaremos de filtraciones, rumores, datos oficiales y especulación. Lee bajo tu propio riesgo.

Juego de Tronos regresa a su origen con otro juego de tronos

GIF

El último episodio de la sexta temporada de la serie nos dejó claro que podemos esperar otra guerra de reyes, así como la vimos durante la segunda y tercera temporada. Hay un rey en el norte, una reina en Desembarco del Rey, un rey en las islas del hierro y una reina que también es madre de dragones y viene con ganas de batalla. Comienza otro juego de tronos.



En esta temporadas veremos el nacimiento de muchas alianzas, algunas que ya conocimos y otras que están por confirmarse. Cersei Lannister, por ejemplo, acaba de asesinar a Margaery y Loras (junto con su padre), lo que tiene muy molesta a Olenna Tyrell, la nueva cabeza de la familia. No obstante, aunque pareciera que Cersei está perdida y sola, cuenta con un nuevo aliado bajo la manga.

Se trata de Euron Greyjoy, el tío de Theon y Yara que tomó el trono de las islas del hierro y anda en búsqueda de una alianza poderosa para afianzarse en el trono. Sus guerreros piratas se unirán a los Lannister, en fotos filtradas del rodaje se les ha visto cabalgar junto a Jaime y Bronn.

De hecho, se espera que el ejército de los Lannister y los Greyjoy ataque Altojardín, la región dominada por los Tyrell, durante esta temporada. En esta batalla los ayudaría Randall Tarly, padre de Sam Tarly, quien traicionaría a los Tyrell en esta guerra.

Mientras tanto, Olenna Tyrell formó una alianza junto a Ellaria Sand y las Serpientes de la Arena (viuda e hijas de Oberyn Martell) para atacar a los Lannister, así que podemos esperar buena batalla entre reinas durante esta temporada.

Y hablando de reinas...

La madre de dragones regresa a casa

La última toma del último episodio de la sexta temporada nos mostró la llegada de Daenerys a Westeros, el regreso de la última Targaryen a casa, acompañada de tres dragones enormes y un ejército compuesto por Dothrakis, Inmaculados y Segundos Hijos, todos listos para la guerra y con sed de sangre.



Sin embargo, Daenerys no llegará atacando directamente la costa de Desembarco del Rey, lo primero que hará es establecerse en la tierra de sus ancestros, Rocadragón, para después atacar por tierra. No obstante, hay rumores que aseguran que Khaleesi no llegará a Rocadragón sino a Pozo Dragón, una región que fue dominada por su familia y que se encuentra mucho más cerca de Desembarco del Rey de lo que le gustaría a Cersei.

De cualquier forma, fotos y vídeos filtrados del rodaje revelaron que se llevará a cabo una reunión muy importante en ese lugar, entre el rey del norte y la reina de los dragones. Jon Snow y Ser Davos se encontrarán con Tyrion y Missandei, algo que podría tratarse de Snow intentando convencer a Khaleesi de que la verdadera amenaza viene del norte del muro.

Jon, Davos y Missandei. Imagen: Watches on the Wall.

Hay rumores que dicen que Jon y Daenerys podrían llegar a un acuerdo para sacar a los Lannister de Desembarco del Rey juntos y, después, unir fuerzas para luchar contra los Caminantes Blancos. De hecho, se habla del rodaje de una serie de escenas que incluiría a 17 de los personajes principales de la serie, incluyendo a Jon Snow, Daenerys, Tyrion, Missandei, Cersei, Jaime Lannister, Sandor “El Perro” Clegane y muchos más. En esa reunión Jon mostraría a un Caminante Blanco (posiblemente vivo y enjaulado) a todos los asistentes, intentando convencerlos de que esa es la verdadera amenaza de Westeros.



Más reuniones y el regreso de personajes inesperados

GIF

Durante esta temporada podríamos ver la reunión de todos los Stark que quedan con vida. Algunas fotos del rodaje muestran a Arya y Bran juntos en el camerino, lo que no confirma que graben escenas juntos pero sí que podrían estar en el mismo lugar en la serie. También se habla de que Arya por fin se reencontraría con Nymeria, su loba huargo que desapareció desde la primera temporada.



No obstante, si Bran realmente llega a Invernalia esto marcaría un antes y después para la serie. Debemos recordar que Bran fue tocado por el rey de los caminantes blancos en una de sus visiones, y por ello pudieron entrar a la cueva del Cuervo de los Tres Ojos y matarlo. El hecho de que Bran esté marcado por un caminante blanco anuló el hechizo que protegía la cueva, lo que quiere decir que podría anular el hechizo que protege al Muro de una invasión. Dicho de otro modo, si Bran cruza el Muro es muy probable que traiga con él al ejército de zombies helados (¿acaso todo es culpa de Bran en esta serie?).

Otro reencuentro que se llevará a cabo durante esta temporada será el de Jon y Theon, y parece que no será muy agradable.

Por último, fotos filtradas del rodaje revelan el regreso del actor Joe Dempsie a la serie, quien interpreta a Gendry, el hijo bastardo de Robert Baratheon. No hay forma de saber qué pinta este chico a estas alturas de la serie, cuando los Baratheon pasaron a la historia y la reina legítima de Westeros (o al menos de Desembarco del Rey) será Daenerys Targaryen una vez que le quite el trono a Cersei.

De cualquier forma, es agradable ver que le darán cierre a su historia de una vez por todas. El pobre lleva muchas temporadas remando...

El principio del fin

En resumen, podemos esperar que la séptima temporada de Juego de Tronos traiga consigo muchas batallas entre reyes y reinas. Cabezas rodarán y los tronos cambiarán de dueños, pero al final nada de esto importará, los siete episodios que veremos este año no serán más que un preámbulo de la octava temporada, la cual se basará en la batalla que de verdad importa: Westeros contra los caminantes blancos. ¿Cuál Rey o Reina llegará vivo a esa temporada? Está por verse.



Juego de Tronos regresa el 16 de julio.

