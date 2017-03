Samsung presenta el Galaxy S8 el próximo 29 de marzo. Eso suponiendo que para esa fecha le quede algo que presentar que no sepamos ya. La lluvia de filtraciones y rumores sobre el nuevo buque insignia de la coreana ha sido copiosa esta vez. Aquí os resumimos lo más importante.



Diseño

Si nos atenemos al vídeo publicado desde Slashleaks a partir de la filtración de un usuario de Weibo, ya sabemos perfectamente cómo será el terminal. Una supuesta imagen de prensa publicada por Evan Blass en Twitter confirma el diseño. Se parece mucho al del S7, con la pantalla curvada en ambos laterales.



Por lo que se aprecia en el vídeo, ya no habrá distinción entre Galaxy y Galaxy Edge. El segundo gana la partida de diseño. Eso sí, estará disponible en dos tamaños de pantalla.

Una diferencia importante con el S7 es que pero los marcos superior e inferior se han reducido muchísimo. De hecho, el marco inferior ya no tiene botón home ni botones capacitivos de Android.

Sensor de huellas bajo la pantalla

La falta del botón home solo puede significar que el sensor de huellas dactilares está en otra parte. Se barajaba que pudiera estar en la parte posterior, de la que aún no se ha filtrado ninguna imagen, pero no parece posible, porque sí se han filtrado fundas, y estas no dejan hueco para nada más que la cámara y el flash.

Puede que Samsung haya prescindido por completo del sensor de huellas en favor del escáner de iris, pero no parece probable. La hipótesis más aceptada es que el sensor de huellas, desarrollado por la compañía Synaptics, está bajo la pantalla. Synaptics, que ahora es propiedad de Samsung, ha anunciado el lanzamiento de un nuevo tipo de sensor para abril. Tiene toda la pinta de que se trata del que llevará el S8. También puede ser que simplemente esté debajo del marco sin que haya botón visible, aunque nos extrañaría porque es un marco demasiado pequeño para resultar cómodo.

Mantiene el jack de audio

Por cierto, si nos atenemos al diseño de las fundas filtradas, el S8 respetará el conector jack de audio de 3,5 mm. La conexión principal para carga y datos seguirá siendo USB C.

Tamaño y pantalla

Según datos a los que ha tenido acceso GSMArena, el S8 mide 140,14 x 72,20 x 7,30 mm. Su primo mayor, el S8 Plus, mide 152,38 x 78,51 x 7,94 mm. Las diagonales de pantalla son de 5,7 y 6,2 pulgadas respectivamente. La resolución se mantiene en unos estupendos 1440 x 2960 píxeles. No hace falta subir más esta cifra de momento.

Cámara para selfies

Uno de los rumores más insistentes es que Samsung va a mejorar la cámara delantera para selfies introduciendo autoenfoque y elevando la resolución a 8 megapíxeles. El actual S7 tiene 5Mpx, pero teniendo en cuenta cómo han mejorado la resolución de las cámaras delanteras el resto de fabricantes tiene sentido que Samsung la suba a 8. No obstante, el autoenfoque, si llega, es una función mucho más interesante.

Cámara principal

Se dice que la cámara del S8 podría ser la más discreta de todas las que Samsung ha integrado hasta ahora, con un módulo que sobresale solo 0,2 milímetros del cuerpo del teléfono. No falta quien dice que será precisamente al revés.

Lo que sí parece claro es que la coreana por fin adoptará el sistema de doble cámara, y lo hará para dotar al S8 de un sistema de zoom inteligente que funcionará incluso en movimiento o grabando vídeo. La patente de este sistema se ha solicitado hace bastante poco, así que existe la duda sobre si la doble cámara llegará a tiempo al S8 o ya quedará reservada al futuro Galaxy Note 8.

Un detalle interesante es que los rumores apuntan a que la compañía seguirá el camino de Apple en el sentido de que solo el S8 Plus tendrá doble cámara. A falta de imágenes de la parte trasera, es imposible saberlo con certeza.

Todo lo demás

El resto de especificaciones pasan por el procesador Qualcomm Snapdragon 835 y una respetable cantidad de memoria y espacio. También parece que se mantendrá la certificación IP68 que lo hace resistente al agua y la suciedad. Estas son las especificaciones previstas para los dos modelos.

Es muy posible que algunas cambien cosas a última hora, y seguro que Samsung se guarda sorpresas bajo la manga. La versión definitiva la conoceremos en unas semanas.