Stan Lee es padre de muchos personajes famosos en el mundo de los cómics, tales como Spider-Man, Daredevil y Iron Man. Durante casi 30 años ha hecho cameos en las series y películas basadas en sus historias por lo que para celebrar su cumpleaños número 94 es hora de hacer un repaso a todas sus apariciones.

La mayoría seguro recuerda haberlo visto por primera vez en X-Men, la primera película basada en la saga de mutantes de Fox y Marvel, pero su primera aparición en el cine fue en The Trial of The Incredible Hulk en el año 1989. En esta película protagonizada por Lou Ferrigno hizo un cameo breve durante un juicio contra David Banner y se mostró sorprendido al ver su transformación en Hulk.

Desde entonces Stan Lee ha hecho cameos en 33 obras distintas, incluyendo todas las películas y series de televisión basadas en productos de Marvel. Este año solamente lo pudimos ver en Deadpool, Civil War, X-Men: Apocalypse, Doctor Strange y Luke Cage, la serie de Netflix y Marvel.

Estos son todos los cameos de Stan Lee:

The Trial of The Incredible Hulk (1989)



X-Men (2000)



Spider-Man (2002)



Daredevil (2003)



Hulk (2003)



Spider-Man 2 (2004)



Fantastic Four (2005)



X-Men: The Last Stand (2006)



Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer (2007)



Spider-Man 3 (2007)



Iron Man (2008)



The Incredible Hulk (2008)



Iron Man 2 (2010)



Thor (2011)



Captain America: The First Avenger (2011)



The Avengers (2012)



The Amazing Spider-Man (2012)



Iron Man 3 (2013)



Thor: The Dark World (2013)



Captain America: The Winter Soldier (2014)



The Amazing Spider-Man 2 (2014)



Guardians of the Galaxy (2014)



Big Hero 6 (2014)



Agents of Shield (2014)



Agent Carter (2014)



Daredevil (2015 - Temporada 1)



Avengers: Age of Ultron (2015)



Ant-Man (2015)



Jessica Jones (2015 - Temporada 1)



Deadpool (2016)



Captain America: Civil War (2016)



X-Men: Apocalypse (2016)



Luke Cage (2016 - Temporada 1)



Doctor Strange (2016)



Durante el año 2016 Lee grabó cuatro cameos para películas que todavía no han salido al aire como preparativo ante su posible retirada de la vida pública. Puede que tenga 94 años de edad pero tenemos Stan Lee para rato. [vía Owen Thomas (YouTube)]

