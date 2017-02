Jackie Chan es algo más que una estrella internacional del cine de artes marciales: es un auténtico acróbata que hace sus propias escenas de riesgo. Y cuenta con un doloroso historial de lesiones para demostrarlo.

Chan, que tiene 62 años y sigue en activo —este año aparecerá en la cuarta entrega de The Expendables— llegó a sufrir una lesión cerebral durante el rodaje de la película The Armour of God en 1986. En serio.

En 2012, los distribuidores de CZ12 en promocionaron la película en Japón con un cartel que catalogaba las lesiones más graves sufridas por el incombustible Jackie Chan durante el rodaje de su filmografía. También incluyeron la lista de películas en las que habían ocurrido las lesiones:

En Kotaku tienen la traducción de tanto dolor, con las lesiones enumeradas en el sentido contrario a las agujas del reloj respecto a la imagen:

Hueso superciliar —hueso de la ceja— dañado, cerca de causar ceguera: Drunken Master (1978)

Nariz rota: Young Master (1980), Project A (1983), Miracles (1989), Mr. Nice Guy (1997)



Diente roto: Snake in the Eagle’s Shadow (1978)



Labio lacerado: Police Story 4: First Strike (1996)



Lesión del mentón inferior: Dragon Lord (1982)



Dislocación del hombro derecho: City Hunter (1993)



Esternón roto: Armour of God II: Operation Condor (1991)



Huesos de los dedos rotos: The Protector (1985)



Daño en la rodilla: City Hunter (1993)



Lesión del maléolo —hueso del tobillo—: Who Am I? (1998)



Lesión ocular: The Medallion (2003)



Fractura del cráneo, hueso hundido detrás de la oreja izquierda y sangrado cerebral por caerse de un árbol: The Armour of God (1986)



Dislocación del hueso de la mejilla: Police Story 3: Super Cop (1992)



Daños en la columna vertebral al caerse de un reloj de torre de 25 metros: Project A (1983)



Daño espinal por caerse de un poste: Police Story (1985)



Dislocación de la pelvis, cerca de causar parálisis parcial: Police Story (1985)



Daño del cóccix que causa parálisis parcial temporal: The Accidental Spy (2001)



Herida en el muslo por haberse visto atrapado entre dos coches: Crime Story (1993)



Tobillo roto: Rumble in The Bronx (1995), Thunderbolt (1996)



Ouch.