¿Existe alguna droga que pueda tomar, al estilo Sin límites, que me haga mejor en los videojuegos? Algo legal, idealmente. Y algo que no me ponga en peligro médico.

Hay un montón de drogas en el mercado que pretenden aumentar tu destreza de juego. Esta semana he probado dos.

No te recomiendo que hagas lo mismo.

DROGA #1: AMBROTOSE COMPLEX

Nunca había tenido que llamar a un número de teléfono gratuito para comprar drogas. Normalmente las drogas están a un mensaje de texto de distancia, ya sabes. Pero conseguir una botella de Ambrotose Complex requiere que pases por algunos aros burocráticos.

Ambrotose Complex es un suplemento que puedes comprar a Mannatech, una compañía que vende una gran selección de suplementos vitamínicos. Me enteré del producto en un correo electrónico que me enviaron titulado “Suplementos que ayudan a los jugadores de videojuegos” que enlazaba a este estudio sobre los efectos del suplemento, que dice “mejorar significativamente la discriminación visual y la memoria de trabajo”. Suena ideal para el gaming, si la afirmación es cierta.

Por supuesto, hay muchos motivos para el escepticismo en esa afirmación. En 2008, la revista Glycobiology publicó un artículo titulado “A ‘Glyconutrient Sham’”, escrito por Ronald L. Schnaar y Hudson H. Freeze. El documento ataca a los productos de Mannatech y señala a una demanda presentada contra la compañía por el Procurador General de Texas en relación con las reclamaciones que la compañía ha hecho sobre sus suplementos. Si googleas “estafa Mannatech”, encontrarás un montón de información sobre la polémica de Mannatech en los últimos años. Quizás el hecho más revelador sea que el ex candidato republicano a la presidencia, el actual Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos —e infame tipo raro— Ben Carson solía ser un gran fan de sus productos, aunque terminó distanciándose de la compañía después de conocer las controversias que rodean a sus suplementos.

En realidad no sabía nada de eso cuando decidí comprar estos suplementos y ponerlos dentro de mi cuerpo. Nunca antes había oído hablar de Mannatech. Acababa de leer el correo electrónico y decidí que sería divertido probarlos y contar lo que pasó.

Pero resultó ser más fácil decirlo que hacerlo. Aunque el sitio web de Mannatech cuenta con una tienda online, en realidad no se puede comprar nada de ellos sin llamar a su número gratuito y convertirse en un “miembro” de la compañía. No sé lo que implica mi “membresía”, pero hasta ahora quiere decir que adquirí la capacidad de ordenar sus suplementos, y también recibí una guía de 55 páginas impresa en cartulina. Todavía espero mi invitación para unirme a la secta de Mannatech.

La empleada de Mannatech al otro extremo del teléfono gratuito era muy amable, aunque sonaba sorprendida de que quisiera una membresía sin haber sido referido por nadie. Tuve que deletrear mi nombre y darle tanto mi dirección de casa como una dirección de correo electrónico. (Tengo el presentimiento de que mi futuro yo se arrepentirá de haberles dado esa información).

Una vez que entré a Mannatech para hacer mi pedido, descubrí que la representante había escrito mal mi nombre: “Madlyn Myerts”. Afortunadamente, Mannatech aceptó mi tarjeta de crédito a pesar de llevar el nombre equivocado. Compré 60 píldoras por $37,47.

Antes de convertirme en miembro, Mannatech solo me mostraba unos pocos medicamentos en su web, pero una vez que recibí mi preciado número de miembro accedí a la página completa de la tienda. Había cientos de suplementos diferentes disponibles, varios de los cuales tenían “Ambrotose” en el nombre.

Me decidí por Ambrotose Complex en cápsulas. Mannatech también me había enviado un comunicado de prensa sobre un producto para gamers llamado “MannaBOOM Slimsticks”, que contiene “polvos de Ambrotose”, así que pensé que comprando el producto Ambrotose Complex obtendría buena mierda de gamer.

Hay dos tipos de Ambrotose Complex: en tabletas y en polvo. Elegí las tabletas porque sonaban más apetecibles y tenían los mismos ingredientes activos.

Yo digo “ingredientes activos” como si tuvieran algo que, ya sabes, te active. Esto es, sin embargo, lo que viene en la botella: vitamina A (como el beta-caroteno del hongo Blakeslea trispora) y el codiciado complejo Ambrotose, que está compuesto por Arabinohalactan, aloe vera (gel de las hojas internas en polvo), goma ghatti y goma tragacanto.

Esto es lo que hacen esas cosas, de acuerdo con una búsqueda de Google:

Arabinohalactan: Todo lo que puedo encontrar en Internet acerca de este ingrediente son afirmaciones sobre impulsar el sistema inmunológico o la salud intestinal. Como ya tengo una situación intestinal muy regular, no estoy segura de si consumir esto va a arruinar mis evacuaciones o qué. Tener un mejor sistema inmunológico suena bien, pero no tiene nada que ver con mis habilidades en el Street Fighter V.

Aloe vera (gel de las hojas internas en polvo): He encontrado algunas afirmaciones de que el jugo de aloe vera puede ayudar a curar el estreñimiento. De nuevo, no tengo idea de cómo mejorará esto mis habilidades de gamer.

Goma ghatti: Encontré todo tipo de afirmaciones sobre los poderes de la goma ghatti. ¡Al parecer es un laxante! ¿Estáis tomando nota, amigos?

Goma tragacanto: Puede ser utilizada como un remedio herbal para la diarrea.

En resumen, dos ingredientes son remedios herbales para el estreñimiento, uno que pretende remediar la diarrea, y el otro potencia mi sistema inmunológico y (por supuesto) mi regularidad intestinal.

Una vez más, no tengo ni idea de cómo va ayudar todo esto a mis habilidades de juego. Pero bien podría afectar a mi tracto intestinal. Ay, dios.

Las instrucciones dicen “tomar una cápsula dos veces al día con 8 onzas líquidas de agua o zumo”. ¿No importa a qué hora? ¿Las drogas duran 12 horas? ¿Cuánto tiempo tardan en hacer efecto? (Supongo que no es instantáneo). Quién sabe.

A pesar de lo entusiasmada que me sentí cuando las drogas finalmente aparecieron en el buzón, me entraron las dudas a la hora de ponerlas en mi boca. Abrí el bote y metí la nariz. Olían como un granero. Como un granero lleno de heno, pero hay como un cierto olor a abono mezclado también.



Me propuse hacer tests A/B con los suplementos: tenía que jugar algunas partidas sobria primero. Aparté el bote y me puse a jugar al Street Fighter V libre de drogas. Para entrar en calor jugué en modo de supervivencia con Ryu y Chun-li. (Decidí jugar a todas mis partidas online con Chun-li porque es el personaje con el que juego más a menudo, y quería crear una circunstancia que fuera lo más “normal” posible por el bien de las pruebas de drogas).

Jugar contra la computadora en modo de supervivencia es completamente diferente a jugar contra un humano, por cierto. Es más fácil, porque la IA se comporta de manera previsible. Por el bien de esta prueba, solo usé el modo de supervivencia como una forma de practicar combos y calentar mis dedos antes de entrar a partidas en Internet con otros seres humanos reales.

Después del calentamiento, me conecté y jugué siete partidas seguidas, quedándome con Chun-li todo el tiempo. Perdí mis tres primeras partidas, luego gané dos, luego perdí una, y después gané mi última partida. Así que, en total, gané tres y perdí cuatro.

Al mediodía del día siguiente me tomé una cápsula de Ambrotose Complex. A pesar de que las cápsulas tienen un olor extraño, no saben a nada. El plástico que usa Mannatech en las cápsulas es lo suficientemente bueno como para enmascarar el olor a granero.

10 minutos después, empecé a sentir náuseas. Una hora más tarde, todavía sentía náuseas. Alrededor de la 1:30, las náuseas finalmente se disiparon. En lugar de jugar cualquier combate de Street Fighter, terminé escribiendo varias historias y grabando una terrible canción de rap, que podría ser considerada un efecto secundario perjudicial de Ambrotose Complex.

Tomé las drogas nuevamente al día siguiente y, una vez más, no terminé encontrando el tiempo de jugar ninguna partida. Tomé los suplementos una vez más por tercer día consecutivo, momento en el que finalmente logré tocar el SFV. Para entonces, pensé, había dado a las drogas un gran plazo para acumularse en mi sistema. No fue intencional, pero me pareció un beneficio para mi estudio.

Cuando finalmente me puse a jugar al Street Fighter V, me sentí relajada y genial en algunas partidas. Empecé jugando un modo de supervivencia para calentarme, como había hecho antes. Sentí como si lo estuviera haciendo significativamente mejor, tal vez porque era viernes y me sentía relajada. Una vez que había calentado, empecé con algunas partidas online.

Una vez más, me quedé con Chun-li todo el tiempo. Perdí mi primera partida contra un sorprendentemente talentoso jugador de Akuma, pero conseguí un “perfect” en otra ronda. (Perdí la primera y la tercera de esa partida). Luego jugué seis partidas más. Quedaron así: derrota, victoria, derrota, victoria, victoria, victoria. Así pues, con siete partidas definitivamente vi una mejora con respecto a mi prueba A. Esta vez, gané cuatro partidas y perdí tres. También me sentí más relajada y concentrada mientras jugaba.

Después de ganar mis tres últimas partidas seguidas, cada una con un oponente diferente, me vine arriba, me estaba divirtiendo. Así que decidí jugar otra partida. Terminé enfrentándome de nuevo contra un jugador de Akuma (posiblemente el mismo jugador de Akuma del principio, pero no estaba segura). Peleé contra este Akuma dos veces seguidas y me ganó despiadadamente ambas partidas, rebajando mi ratio de victorias/derrotas a un recuento mucho menos emocionante de cinco derrotas y cuatro victorias de nueve partidas totales.

En resumen, gané el 45% de mis partidas con Ambrotose Complex, en comparación con el 42% estando sobria. No parece una diferencia suficientemente significativa como para que valgan la pena su precio y los aros que tuve que pasar para obtener las píldoras.

Creo mi sensación de relajación y mi rendimiento marginalmente mejor se debió al efecto placebo. Disfruté de la experiencia de tener las drogas: cuando jugaba mis partidas drogada, mis victorias me entusiasmaban porque mentalmente les daba crédito a las drogas. Cuando gané tres partidas seguidas, pensé: “¡Esta droga podría estar funcionando!”. La perspectiva de encontrar mi propia solución de Sin límites fue emocionante y divertido. Pero luego, cuando perdí las dos últimas partidas, pensé: “No, esta droga no hace nada”.

Por cierto, esta droga no afectó a mi caca en absoluto. Esperaba un cierto malestar intestinal, dada la lista de ingredientes, pero mantuve un agradable nivel de regularidad a lo largo de toda la experiencia, a pesar de que tomé el suplemento durante tres días seguidos. Si Ambrotose Complex iba a afectar a mis intestinos, pienso que tres días habrían suficientes para sacudir mi situación escatológica, pero no. Disculpen la falta de historias humorísticas sobre caca, amigos. Estoy tan decepcionada como tú. (No, no lo estoy. De verdad que no quería tener diarrea por el bien de esta historia, pero el hecho de que estuviera dispuesta a correr el riesgo dice algo... No sé qué).

El peor efecto secundario que experimenté fue la hora de náuseas del primer día que tomé la droga. Creo que fue solo por la ansiedad de haber puesto algo extraño en mi cuerpo. Las tuve durante una hora y media, y no ocurrió en ningún otro momento mientras tomé Ambrotose Complex.

DROGA #2: STIMPACK

A diferencia de Ambrotose Complex, Stimpack fue fácil de obtener y tiene múltiples ingredientes activos que reconozco incluso sin recurrir a Google. 45 cápsulas me costaron $34,99. El bote se jacta de que es el “suplemento número uno para gamers” y las instrucciones le dicen al usuario: “Tomar entre una y dos cápsulas con 8 onzas de agua, 45 minutos antes de la sesión de juego. Tomar hasta cuatro cápsulas al día. No exceder la dosis recomendada”.

Todo esto suena mucho más oficial que la descripción del bote de Ambrotose Complex, que no me ofreció absolutamente ninguna información sobre el plazo en que empieza a hacer efecto (si es que lo hace alguna vez).

Una cápsula de Stimpack contiene 100 mg de cafeína. Una taza de café contiene aproximadamente 95 mg. Por lo tanto, si me tomo dos de estos, el efecto debe ser similar a tomarse dos tazas de café seguidas. Stimpack también contiene 60 mcg de vitamina B12, así como teobromina y L-teanina.

La teobromina también está presente en el café y el chocolate. No es demasiado misteriosa o inusual en las píldoras de cafeína. La L-teanina deriva de las hojas de té, y cuando se combina con la cafeína, que mejora el estado de alerta y el tiempo de reacción. Supuestamente compensa los nervios de la cafeína.

Todo esto suena muy prometedor, particularmente en comparación con los efectos dudosos de Ambrotose Complex. Además, puedes pedir Stimpack en sitios web normales como Amazon, y ni siquiera tienes que llamar a un número de teléfono gratuito o cualquier cosa con el fin de obtener un bote. El principal inconveniente es que no tengo ni idea de cómo se siente Ben Carson sobre Stimpack, y eso es, obviamente, un factor megaimportante al pedir cualquier suplemento.

En mi día de prueba de Stimpack, tomé una píldora al mediodía. Tras solo 20 minutos, pude sentir cómo subía mi ritmo cardiaco. Cuando habían pasado 45 minutos, me sentí francamente incómoda.

Bebo una taza de café cada mañana, y mi día de prueba de Stimpack no fue diferente. Tomar una píldora Stimpack al mediodía debería haber sido, más o menos, como beber una segunda taza de café. Pero se sentía mucho peor que eso. Todo mi cuerpo se puso jodidamente nervioso.

“Jodidamente nervioso” no es un buen estado para jugar un combate de Street Fighter V.

Como en todas las pruebas anteriores, empecé con el modo de supervivencia como calentamiento. Durante la primera partida, pude sentir mis manos temblando incontrolablemente, lo que hacía muy difícil jugar bien al juego. Mi respiración también se sentía temblorosa y desigual. Grabé este vídeo con mi teléfono para mostrar mis manos temblorosas:



Después de grabar ese video, decidí ir poner un monitor de frecuencia cardiaca para ver qué decía. Normalmente, mi ritmo cardíaco en reposo está alrededor de 70 en términos de latidos por minuto (BPM). Soy una mujer pequeña de 30 años de edad, que se ejercita varias veces por semana, por lo que es una típica frecuencia cardíaca en reposo. Con Stimpack, mi ritmo cardíaco fluctuaba entre 90-110 BPM. Eso puede ser un ritmo cardíaco normal de descanso para otras personas, dependiendo de su nivel de actividad típico, pero para mí, se sentía como un lugar incómodo para mi cuerpo, sobre todo teniendo en cuenta que estaba sentada en mi sofá jugando un videojuego.

Después de completar alguna partida en el modo de supervivencia, no sentí que hubiese calentado. Me sentí asustada. Pero me puse a jugar online de todos modos.

Como de costumbre, jugué como Chun-li todo el tiempo. En mi primera partida, me enfrenté a un jugador que había elegido a Kolin, un personaje relativamente nuevo en SFV. Este jugador no parecía muy experimentado, sin embargo perdí mi primera ronda y me sentí muy distraída. Gané las dos rondas siguientes.

Mientras esperaba otra partida, seguía sintiéndome inquieta y nerviosa, a pesar de haber ganado dos rounds seguidos. (Por lo general, ganar una partida me da una cálida y relajante sensación de satisfacción). Decidí en ese momento que incluso si esta droga mejoraba mi rendimiento de juego, no la volvería a tomar, por lo mal que me hizo sentir. Eché un vistazo a mi monitor de ritmo cardiaco: 105 BPM.

En mi siguiente partida, me enfrenté a un jugador de Rashid. Perdí estrepitosamente. Durante algunos puntos durante el partido noté que mi ritmo cardiaco se elevaba a 110 BPM. Me sentí como si estuviera fallando con movimientos que normalmente no haría. Después de esa partida, me di cuenta de que esta era la primera vez en mucho tiempo que no había disfrutado jugando a Street Fighter.

Mi siguiente oponente era un jugador de R. Mika. Combatimos durante dos rondas, las cuales perdí de peor manera que antes. Me sentía incapaz de evadir sus golpes a tiempo, atrapada en mi propia cabeza y plagada de ansiedad. En nuestra segunda partido juntos, mi oponente parecía preocupado por mí. Después de que mi Chun-li se quedara atónito, R. Mika esperó pacientemente a que me recuperara en lugar de rentabilizar el momento para atacarme. Mientras tanto, mis manos seguían temblando, y mis ejercicios de respiración profunda no hicieron nada para mitigar eso.

En este punto, había jugado seis partidas y estaba muy tentada de apagar el juego. Si no hubiera estado probando una droga, habría apagado el juego después de solo cuatro partidas. Mi séptima y última partida se conectó por fin, momento en el que mi frecuencia cardíaca se elevó a 111 BPM. Hice mi mejor esfuerzo para pelear bien, sabiendo que esta era mi partida final y la última oportunidad de ganar una ronda. En su lugar, me dieron una paliza.

A pesar de mis derrotas, sentí un alivio inmediato al completar mis siete partidas y cerré el juego de inmediato. A pesar de lo físicamente mal que me sentí mientras duraba el efecto de Stimpack, hice todo lo posible para ganar cada una de esas partidas. Nunca quise tomar la droga de nuevo, pero definitivamente quería ver si mejoraba mi juego, sin importar lo físicamente miserable que me sentía mientras estaba bajo su influencia.

Sin embargo, los resultados hablan por sí solos. De siete partidas, perdí cinco. Solo gané dos partidas, y ambas victorias se sintieron insatisfactorias porque eran en contra de un jugador de Kolin relativamente inexperto. Es completamente posible que si no me hubiera enfrentado a ese notado de Kolin, habría perdido cada una de mis partidas drogada con Stimpack.

Lo más humillante de la experiencia fue que me encontré lanzando movimientos muy básicos en el juego. Las partidas no se sentían como un reflejo exacto de mi nivel de habilidad actual. Siempre golpeaba el botón de atacar un nanosegundo demasiado tarde. No lograba golpear los botones a tiempo.

En otros casos lo que ocurría era que golpeaba los botones equivocados para combatir. Me encontré tomando decisiones muy impulsivas en el juego que nunca haría en un día normal. Realicé saltos impulsivos y fui castigado por ello, pero me encontré continuamente haciendo movimientos inseguros a pesar de esos castigos. Incluso en un momento pensé para mí misma: controla tu respiración. Atención. ¡Presta atención! Sin embargo, no lo logré.

Las partidas con Stimpack se sentían como las partidas que experimenté cuando aprendí a jugar SFIV cuando tenía 20 años, particularmente al jugar contra jugadores parlanchines o rodeada de gente en situaciones de alta ansiedad. Normalmente, cuando estoy jugando partidas en línea yo sola en mi sofá de casa estoy relajada y en un ambiente que no produce ansiedad, por lo tanto, debería obtener mejores resultados que en un evento público lleno de gente. Estas partidas con Stimpack me recordaron la ansiedad que solía sentir en Street Fighter cuando no estaba tan confiada en lo que hacía, o momentos en que estaba jugando en situaciones con mucha gente mirando. No me he sentido así durante una partida de Street Fighter en mucho tiempo, y para mí fue un recuerdo desagradable.

Como resultado de mi experiencia, es difícil para recomendar Stimpack a nadie, a pesar de que tiene varias críticas excelentes en Amazon y no parece ser malo para ti per se. Para muchas personas, una dosis de cafeína (por ejemplo, una taza diaria de café) puede tener efectos beneficiosos demostrables cuando se trata de mejorar la memoria y concentración, siempre que no tengas otras preocupaciones médicas o una sensibilidad a la cafeína. Sin embargo, tomar demasiada cafeína no parece beneficioso para mis habilidades de gamer, al menos no con mi química corporal. Tampoco estoy segura de que los ingredientes adicionales de Stimpack terminen teniendo el efecto en mí que podrían tener en otras personas.

Soy consciente de que muchos jugadores profesionales hablan maravillas de los estimulantes, aunque el estimulante típica para gamers profesionales no sea la cafeína, sino el Adderall (anfetaminas) o el Ritalin (metilfenidato). No he esnifado ningún addie por el bien de este artículo, pero vamos a decir que tengo suficiente experiencia en el mundo de los estimulantes como para sentirme muy escéptica sobre si una dosis alta de Adderrall o Ritalin mejoraría mi habilidad en SFV. Por lo menos puedo decirte que tomar un montón de cafeína no me ayudó. Me impedía entorpeció activamente, y además me hizo sentir como una mierda durante toda una tarde.

Es probable que el entorno de un torneo produzca una gran cantidad de adrenalina en la persona promedio. Parte del entrenamiento para ser bueno en los juegos de lucha, al menos para mí, es saber tranquilizar los nervios y redirigir esa adrenalina hacia jugar mejor, en lugar de entrar en pánico. Cuando compito en torneos, mi propia frecuencia cardiaca y mis nervios se convierten en mi peor enemigo. Lanzar un estimulante en la mezcla es una receta para el desastre.

Al final, para mí, las mejoras drogas de gaming son una buena noche de sueño, comidas regulares, ejercicio ocasional y tal vez una ventana abierta para dejar entrar un poco de luz solar. (Y la cocaína. ¿Olvidé mencionar eso? Me encanta la coca).