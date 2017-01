Las secuoyas gigantes del norte de California son, en sí mismas, una importante atracción turística. Tienen un tronco tan ancho que algunos fueron tallados con forma de túnel para dejar pasar los coches por su interior. Uno de estos históricos árboles túnel se derrumbó el domingo a causa de una fuerte tormenta.



“¡El Pioneer Cabin ha caído! Este árbol icónico y todavía vivo —el árbol túnel— hechizó a muchos visitantes. La tormenta fue demasiado para él”, publicó la Asociación del Parque Estatal Calaveras Big Trees en Facebook con imágenes de la enorme secuoya caída tomadas por un voluntario del parque, Jim Allday:

No está claro qué edad tenía el Pioneer Cabin, pero otras secuoyas gigantes del mismo parque cuentan con más de 1200 años de antigüedad. Su estado de salud no era bueno. Apenas había una rama viva en la copa como consecuencia directa del túnel que fue tallado en su tronco hace más de 130 años. El árbol se aferraba a la vida, pero no tenía fuerzas para soportar la frondosidad de antes.

Wawona Tunnel Tree, el árbol al que imitaba el Pioneer Cabin para atraer turistas

El primer árbol túnel de California fue tallado en 1875 a partir de una secuoya muerta en el Parque Nacional de Yosemite. El famoso Wawona Tunnel Tree atrajo a tantos turistas que los dueños del Parque Estatal Calaveras Big Trees, por entonces una propiedad privada, decidieron tunelar su propio árbol gigante en la década de 1880. Por entonces la secuoya de diez metros de diámetro estaba abierta al tráfico, pero el túnel dañó su estructura y la volvió muy frágil.



El Wawona Tunnel Tree se derrumbó en 1969 por una acumulación de nieve en su copa. El Pioneer Cabin Tree ha caído este fin de semna durante una tormenta de invierno con fuertes vientos y una gran nevada. [SFGate vía Buzzfeed]