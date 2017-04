Imagen: AP

Se ha revelado que Uber rastreó a los usuarios de iOS que habían eliminado su app e intentó ocultarlo de Apple. Cuando Apple se dio cuenta, Tim Cook llamó al CEO de Uber, Travis Kalanick, a su oficina y le dio un ultimátum: deja de hacerlo o Apple echará a Uber de la App Store.

The New York Times ha revelado la reunión entre Kalanick y Cook hoy en un reportaje extensivo sobre Kalanick. En el reportaje, el periódico revela que en 2015 Kalanick le indicó a sus empleados que ocultaran el rastreo de los ingenieros de Apple. No quería que Apple se enterara porque la práctica (que Uber defiende como una manera de detectar el fraude) violaba su política de privacidad.