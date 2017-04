Llevar uno de los pantalones ajustados conocidos como leggings debería ser la cosa más normal del… Read more Read more

No está claro qué provocó la situación en el vídeo publicado esta semana. Esta es la declaración que American Airlines mandó a Jalopnik:

Las acciones de nuestro empleado capturadas en el vídeo parecen no reflejar paciencia o empatía, dos valores necesarios para el cuidado de los clientes. En fin, estamos decepcionados con estas acciones. El empleado ha sido suspendido mientras investigamos este asunto inmediatamente.

Hemos visto el vídeo y ya hemos abierto una investigación para averiguar lo que sucedió. Lo que hemos visto en el vídeo no refleja nuestros valores o nuestra atención a los clientes. Lamentamos mucho el dolor que le hemos causado a esta pasajera, su familia y cualquier otro cliente afectado por este incidente. Nos estamos encargando de cubrir todas las necesidades de su familia mientras está bajo nuestro cuidado. La pasajera ha decidido coger otro vuelo. Estamos cuidando de ella y su familia y les hemos pasado a primera clase para el resto de su trayecto internacional.

Actualización, 22 de abril a las 2:17 a.m.: Q13 Fox ha entrevistado a otros pasajeros que presenciaron el incidente entre el empleado de American Airlines y la madre de dos niños sobre el cochecito:

Olivia Morgan estaba en la entrada del avión esperando para embarcar con su hija de ocho años cuando sucedió el incidente.

“El azafato le arrebató el cochecito a la mujer, que estaba llorando con un bebé en brazos. Tenía a otro bebé en el asiento de al lado”, afirmó.

Morgan dijo que el azafato era “violento” cuando le quitó el cochecito a la mujer y que casi le pega con el.

“Pasó por mi lado con el cochecito y dije algo como, ‘¿Qué estás haciendo? Casi le pagas a ese bebé’. Él me gritó y me dijo que me mantuviera al margen, tal como lo hace en el vídeo”, declara Morgan.

Morgan dijo que habló con la mujer sobre el incidente. La afectada comentó que una empleada de American Airlines dijo que podía buscar un lugar para guardar el cochecito porque era muy pequeño, pero que si no había sitio tendría que facturarlo en la puerta.

“Ella estaba buscando un sitio para el cochecito cuando el empleado intentó quitárselo… Ella le dijo que la otra empleada le había dicho que podía buscar un sitio”, comenta Morgan.

Según la web de American Airlines, se pueden facturar cochecitos pequeños en la puerta del avión. No hay ninguna política sobre cochecitos en los compartimentos del avión.