El Romantik Seehotel Jägerwirt es uno de los alojamientos de lujo que pueblan los Alpes en su vertiente austríaca. Recientemente, el establecimiento ha decidido abandonar un sistema omnipresente a a día de hoy: las tarjetas electrónicas para entrar en las habitaciones, y la culpa la tiene un ataque informático.



El pasado fin de semana, el hotel sufrió un ataque por Ransomware que solicitaba 1.500 euros en Bitcoin para desbloquear el ordenador central del establecimiento. Cristoph Brandstaetter, propietario del Jägerwirt, acudió a la policía, pero no obtuvo una solución inmediata al ataque. Tan solo la promesa de que se estaba investigando para descubrir a los hackers.

Eso dejaba al hotel con un problema grave: No podían programar llaves nuevas para los huéspedes que iban llegando. En un principio se dijo que el ataque había dejado a los clientes atrapados en sus habitaciones pero el sistema de cerraduras no está conectado. Tan solo se vio afectado el ordenador desde el que realizan las reservas, emiten las facturas o programan las llaves (que no es poco).



Finalmente, el hotel aceptó pagar el rescate y los hackers liberaron la computadora. La policía austríaca examinó el equipo en busca de posibles puertas traseras por las que los atacantes puedan volver a secuestrar el equipo, pero no hallaron ninguna. El propietario del Jägerwirt no se la quiere jugar, así que ha anunciado una próxima reforma por la que volverán a implantar sistemas no conectados en algunos elementos del hotel, entre ellos las cerraduras, que recuperarán las llaves de toda la vida. [The Local vía Motherboard]