Los juegos free-to-play pueden ser muy peligrosos. En la mayoría de los casos puede ser necesario gastar dinero real si deseas avanzar rápido en el título. Un jugador pagó 1.000 dólares para intentar conseguir todos los personajes del nuevo Fire Emblem Heroes de Nintendo, pero no lo logró.

El jugador, conocido como Kooko22 en Reddit, asegura que lo hizo como parte de una investigación. En la vida real comenta que es analista químico y desarrollador de software, además de que no tiene hijos (de haberlos tenido, es poco probable que se gastara tal cantidad de dinero en un juego).

Advertisement

Advertisement

Fire Emblem Heroes es el nuevo juego free-to-play de Nintendo. El título se basa en los combates por turnos y la estrategia, por lo que cada jugador deberá armar el mejor equipo de personajes posible.

Para conseguir personajes en el juego debes “invocarlos” usando orbes especiales, pero el resultado de cada invocación es aleatorio. Los orbes se pueden obtener poco a poco jugando o pagando. Hay paquetes de orbes disponibles con precios desde 1 dólar a 75 dólares.

Kooko22 gastó 1.000 dólares en orbes y después de todas sus invocaciones se hizo con 500 personajes. Sin embargo, le faltó uno: Hector.

Este es Hector.

Entre sus 500 personajes consiguió 39 con cinco estrellas (los mejores), 168 con cuatro estrellas, 279 con tres estrellas y solo 5 con una estrella. La mayoría de personajes eran repetidos, pero en diferentes versiones (o niveles de estrellas). Sin embargo, tomando en cuenta que la invocación de personajes es aleatoria, este no sería el mismo resultado para otro jugador.

Sponsored

Personalmente, no he gastado ni un solo centavo en Fire Emblem Heroes (ni pienso hacerlo). Es uno de los pocos títulos free-to-play que he jugado y me parecen justos con el jugador, disfrutando de unas 4 o 5 partidas al día para avanzar en la historia, obteniendo orbes e invocado nuevos personajes.

Sin embargo, al igual que Kooko22, muchos pueden caer en la tentación de los juegos f2p y gastar altas sumas de dinero intentando obtener, lo más rápido posible, los mejores personajes, habilidades, cartas o cualquier cosa. Si su “experimento” nos ha demostrado algo, es que en cuestión de minutos podemos gastar cientos de dólares en estos juegos y aún así no obtener el resultado que deseamos. Esa es su trampa (o modelo de negocio).

Advertisement

Advertisement

Por último, Kooko22 asegura que no se arrepiente de ninguna de las decisiones que ha tomado en su vida. [vía Kooko22 (Reddit / Imgur)]

Esta es parte de su colección de 500 personajes (no, no está Hector):

Síguenos también en Twitter, Facebook y Flipboard.