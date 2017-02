El Selfie de Modamani con la canciller alemana Ángela Merkel. Foto: Facebook

En agosto de 2015, un refugiado sirio llamado Anas Modamani se tomó un selfie con Ángela Merkel. Meses después, la cara de Modamani aún aparece vinculada al terrorismo islámico en diferentes noticias. Las noticias son falsas, y su protagonista ha decidido llevar a Facebook a los tribunales.



La foto de Modamani aparece en diferentes noticias falsas que lo vinculan al atentado en el que un camión embistió a una multitud en un mercado navideño en Alemania y a otro ataque en Bruselas. Al Gobierno alemán no le gusta la política de Facebook para con las noticias falsas, así que el juicio se está convirtiendo en un caso muy notorio que puede acabar dándole muchos dolores de cabeza a la red social.

Modamani no pide ninguna compensación económica, sino simplemente que se retiren las noticias falsas y su foto, pero se rumorea que el gobierno de Merkel se está planteando aprobar una ley que imponga sanciones de hasta medio millón de euros a las redes sociales por cada noticia falsa que no retiren. El caso de este refugiado sirio podría ser la gota que colme el vaso del ejecutivo alemán.

En diciembre de 2015 Facebook Google y Twitter llegaron a un acuerdo con el gobierno del país para eliminar las publicaciones que fomentaran el odio en menos de 24 horas. La demanda de Modamani prueba que, al menos en lo que a la red de Zuckerberg se refiere, ese acuerdo no se está cumpliendo. El tribunal que valora el caso en la ciudad alemana de Wurzburgo emitirá una sentencia el próximo día tres de marzo.

El abogado de Facebook, Martin Munz, se queja de que es imposible saber con certeza qué noticias son falsas y eliminarlas. En declaraciones a Bloomberg, Munz ha explicado: “Hay miles de millones de publicaciones cada día. Nos piden que utilicemos algún tipo de máquina adivinatoria para detectar cada uso fraudulento. Esa máquina no existe.” Munz añadió que la responsabilidad por difamación es de los usuarios, no de la plataforma.

El abogado de Modamani, Chan-jo Jun, cree que Facebook tiene los medios técnicos para detectar este tipo de historias y borrarlas en un plazo razonable. La respuesta del abogado no tiene precio: “Cuando se trata de fotos con pechos o de pornografía infantil, Facebook se las apaña muy bien para detectarlas al instante”. [The New York Times vía The Verge]