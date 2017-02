Lo mejor de la semana es nuestra recopilación de lo mejor y lo más leído del blog. ¿No estabas prestando atención? Esto es lo que te has perdido.

Dicen que todo tiene fecha de caducidad, pero hay ciertos alimentos que pueden mantenerse en buen estado indefinidamente.

¿Qué pasaría si la metáfora de la bolsa negra se llevara a cabo en el mundo real? La teoría sirve como propuesta para divagar sobre el comportamiento humano si todos fuésemos unos o ceros, si todos fuésemos igual de anónimos. A finales de los 60 la teoría se puso a prueba. Ocurrió en el invierno de 1967.

Ocurrió el 2 de agosto de 1947. Los pasajeros se subieron a bordo del Star Dustbritánico con dirección a Santiago. Pero el avión jamás llegaría a su destino. Tuvieron que pasar 50 años para descifrar parte del misterio que rodea a este viaje. El último de todos sigue siendo una incógnita: STENDEC.

GIF

Si yo fuera un pájaro, llevaría muerto mucho tiempo. Me lo dejó claro esta serpiente que usa su cola con forma de araña para atraer a sus presas.

Existen muchos métodos para organizar tu bandeja de entrada, sin embargo, la mayoría seguimos teniendo nuestros correos electrónicos tan desordenados como siempre. Este método de cinco carpetas podría ser lo que esperabas: una forma sencilla, rápida y flexible de organizar tu email con un par de clics.

Las matemáticas que aprendemos en la escuela son una minúscula porción de un conjunto enorme y muy diverso. Como ya hizo con la física, el físico y divulgador científico Dominic Walliman publica ahora su particular Mapa de las Matemáticas, un resumen de todas las áreas de esta ciencia formal.

Recientemente, mientras miraba por la ventana del autobús, caí en la cuenta por diezmilésima vez en la pequeña banda de puntos negros de diferente diámetro que bordea la ventanilla. ¿Para qué sirven? Me pregunté una vez más. Solo que esta vez llamé a un fabricante de automóviles.

He estado probando Switch, la próxima consola de Nintendo. Para no aburrir con parrafadas, he recopilado mis sensaciones en 25 cómodos puntos. Todo lo que necesitas saber está aquí.

Steve Jobs era famoso por su perfeccionismo, por su insistencia en innovar, su megalomanía y esa costumbre de hacer miserable la vida de sus empleados. De todos los proyectos que dirigió, el mayor reto podría ser la nueva sede de la compañía, y eso que ya no está para dirigir el proyecto.

Los lagartos son famosos por ser capaces de librarse de su propia cola para poder escapar cuando un depredador les atrapa. El Geckolepis megalepis lleva el truco un poco más allá. Esta nueva especie es capaz de desprenderse de todas sus escamas y después las regenera completamente en semanas.

Los físicos saben desde hace mucho tiempo que, al igual que la Tierra, el Sol gira. Sin embargo, hace décadas descubrieron que su superficie gira un poco más lento de lo que se predecía, lo suficiente como para que les llamara la atención. Científicos proponen una teoría acerca de por qué sucede.

Los primeros círculos aparecieron en los años 80. Trincheras circulares de cuatro metros de profundidad y alrededor de diez de anchura. Hoy se conocen más de 450 de estos geoglifos ocultos bajo la sombra amazónica. Un nuevo estudio aporta nuevas claves sobre para qué se usaban.

Los investigadores de Kaspersky Lab han vuelto a detectar un malware similar en apariencia al famoso Duqu 2.0 aparecido hace dos años. Según la investigación publicada las redes pertenecientes a 140 bancos y otras empresas han sido infectadas por este malware capaz de permanecer casi invisible.

Como cada año a mediados de febrero, cientos de turistas, fotógrafos y curiosos se reúnen en el parque natural de Yosemite para presenciar un fenómeno que solo ocurre por esta época: el momento en que la luz y el agua confabulan para convertir Horsetail Fall en una cascada de fuego.

Los que visitan por primera vez Japón las notan de inmediato: mascarillas. Los japoneses las llevan por muchas razones que van más allá de prevenir enfermedades. Algunos creen que las mascarillas los hacen más atractivos.

GIF

Si tienes un Tesla Model S o Model X, hay algo que deberías saber sobre el maletero delantero: cualquier extraño puede abrirlo sin más herramientas que un destornillador. Ocurre en todos los modelos fabricados a partir de 2014, pero no es ningún fallo de seguridad: está hecho así a propósito.

Un grupo de usuarios de 4Chan ha encontrado un fallo en YouTube que permite reducir el número de suscriptores en cualquier canal. La confirmación ha llegado hace unas horas desde la cuenta de Twitter del portal de vídeos: el error existe y por cada baja en un canal se producen dos.

Llega la hora de reemplazar tu PC, ya sea porque se ha quedado muy viejo, porque te lo cargaste derramándole alguna bebida encima o simplemente porque te quema el dinero en el bolsillo y quieres reemplazar ese trasto con lo último de Intel, en este caso la nueva microarquitectura Kaby Lake.

Ayer Jose Moran, un trabajador de Tesla, colgaba en la plataforma Medium una entrada bajo el título de “Time for Tesla to Listen”. En el escrito criticaba abiertamente a la compañía por los bajos salarios o las condiciones de trabajo. Elon Musk ha respondido a las críticas en Gizmodo.

La verificación en dos pasos llegó a la beta de WhatsApp en noviembre del año pasado, pero es hoy cuando por fin ha llegado a todos los usuarios. Habilitarla es muy fácil, y nos aporta una capa extra de seguridad contra la posibilidad de que alguien quiera leer nuestros mensajes.