Estudiar qué le sucede a los cuerpos humanos en descomposición es un componente importante de la ciencia forense. Esto debido a que puede aportar información importante cuando se investiga un asesinato, por ejemplo, en una situación en la cual es necesario averiguar dónde ha estado el cuerpo y qué le ha pasado.

A todos nos ha pasado alguna vez: nos encontramos en el trabajo o en clase cuando, de repente, nos invade un tremendo deseo de dormir. En estos casos, un escritorio o incluso una sala de reunión se convierten en sitios perfectos para cerrar los ojos por un rato. Sin embargo, aunque algunos piensen que esto es simplemente una señal de que se necesita otro café, también puede indicar un problema potencialmente mucho más serio: el déficit de sueño.

La pequeña localidad de Carmathen es famosa por ser uno de los lugares más asociados a las leyendas sobre el Rey Arturo. A las historias sobre la mítica espada Excalibur se une desde hoy otro misterio más reciente, el de una espada oriental que acaba de aparecer en el fondo del río Towy.

A la izquierda, una fotografía del Opportunity tomada por las cámaras del rover en enero de 2014. A la derecha, la misma foto tomada en marzo del mismo año. Sí, los paneles solares están mucho más limpios en la segunda fotografía. ¿Cómo es posible?

El avión espacial X-37B aterrizó ayer en el Centro Espacial Kennedy después de pasar 718 días en órbita. ¿Qué hizo estos dos años en el cielo? Es un secreto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Lo que sabemos es que ha batido su propio récord de vuelo, y que ha vuelto formando un escándalo.

Es posible que alguna vez hayas escuchado sobre playas o pueblos que han desaparecido arrasados por la naturaleza. Lo que no suele ser normal es que lo que un día la naturaleza se llevó, pasadas más de tres décadas lo vuelva a depositar en el mismo sitio. Eso mismo acaba de pasar en Irlanda. Con una playa.

Aunque tiene mucha fama, el gran tiburón blanco no es el mayor y más peligroso depredador que surca los océanos. Ese puesto lo comparte, como poco, con las orcas. Dos tiburones blancos de más de cinco metros lo han descubierto por las malas tras convertirse en el almuerzo de las ballenas.

Un equipo de investigadores acaba de hacer un descubrimiento sorprendente en la Antártida mientras estudiaban el estado de la capa de hielo. Los análisis mediante GPR y satélite han encontrado enormes dunas de arena y grava, algunas tan altas como la Torre Eiffel.

Habían pasado varios días sin que nadie supiera nada de Williams, así que sus colegas alertaron a la policía y ésta se personó en casa del matemático el mismo día. Allí se encontraron al hombre, muerto en el interior de una bolsa de deporte y cerrada con un candado desde el exterior. La policía dijo que fue un suicidio.

Solo un par de metros separan al ciclista de este vídeo de haber sufrido un accidente que probablemente le hubiera salido caro. El deportista bajaba por una pista de tierra en un parque de bicicletas de eslovaquia en compañía de un amigo cuando se cruzó en el camino de un oso.



Ahora que se estrena Alien: Covenant es un buen momento para especular sobre vida extraterrestre. En el cine a menudo nuestros vecinos en el cosmos son unos auténticos pendejos. Todo el día están tratando de conquistarnos, devorarnos o hacer cosas como perseguir a Schwarzenegger.

Llevas varios días durmiendo mal, te sientes cansado y no paras de mirar el reloj para que llegue la hora de ir a la cama. En circunstancias normales dormirías “de un tirón”, pero resulta que no, que ese día tu mente no para y tiene una actividad que no te permite dormir. Estos son algunos consejos de los expertos.

Buzz Aldrin no es solo el segundo hombre que pisó la Luna y el primero que hizo pis en ella. Además es un fecundo ingeniero aeroespacial que lleva mucho tiempo investigando cómo enviar a la humanidad a Marte. Si algo ve claro el astronauta es que primero la NASA va a tener que soltar lastre.

Parece sacada del Last of Us, pero es una boca de metro del mundo real. Se encuentra en Chongqing, un municipio del centro de China donde la mitad de la población vive en granjas. Y aunque no está conectada a ninguna de las principales carreteras de la zona, abre todos los días con normalidad.



La entropía es un concepto crucial tanto para la física como para la química. Es el concepto que explica, por ejemplo, por que el hielo se funde como lo hace. Sin embargo, entender qué es exactamente la entropía no es tarea fácil. Este genial vídeo de TED-Ed nos lo explica en cinco minutos.

Si Goldsboro sigue existiendo hoy es por pura suerte. En 1961, este pequeño pueblo de Carolina del Norte estuvo a punto de ser borrado del mapa por una explosión termonuclear 250 veces superior a la de Hiroshima. Solo un cable roto evitó una catástrofe que hubiera llegado hasta Nueva York.

A través de un nueva herramienta de análisis de la distribución de los bosques en el planeta, un grupo de investigadores ha encontrado hasta 467 millones de hectáreas que no se habían registrado anteriormente. Para que nos hagamos una idea de la superficie, sería el equivalente al 60% del tamaño de Australia.



El virus que puso en jaque a la red corporativa de Telefónica ha acabado expandiéndose por todo el mundo en el que parece ser uno de los ataques de ransomware de mayor escala de la historia. Ha afectado a universidades, hospitales, grandes corporaciones y sistemas de Europa, Asia y América.

Un gigantesco ataque de ransomware se expande por todo el mundo y ha secuestrado ya los archivos de miles de sistemas informáticos. Grandes corporaciones, organismos públicos y usuarios finales han sido infectados. ¿Cómo puedes protegerte de este tipo de malware y de su propagación?



Aunque muchos de nosotros imaginamos el mundo extinguiéndose con un glorioso resplandor, lamentablemente esa no parece ser la forma en la que el fin del mundo ocurrirá. En vez de eso, tenemos que conformarnos con Ted Cruz, los demás jinetes del Apocalipsis y esta bestia enorme que recientemente quedó varada en la costa la provincia de Maluku (Islas Molucas), en Indonesia.