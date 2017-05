Dinasaurios. Wikimedia Commons

La fortuna pudo tener mucho que ver en con la extinción de los dinosaurios. Un nuevo documental sobre el cráter de impacto del asteroide asociado a la desaparición de las criaturas arroja nuevas certezas. Una idea sobrevuela al conjunto: estuvimos muy cerca de no ser la especie dominante del planeta.



A pesar de todo lo que sabemos sobre los dinosaurios, todavía hay mucho por aprender. De hecho, el nuevo documental de la BBC, The Day The Dinosaurs Died, nos viene a decir que el tamaño del asteroide y la fuerza del impacto no tuvieron la culpa de su extinción, sino más bien el lugar donde ocurrió y esos segundos que llevaron al asteroide hasta allí.



Al parecer, los investigadores recuperaron piedras del Golfo de México que fueron golpeadas por el asteroide hace 66 millones de años. Estas revelaron que el fenómeno (de unos 15 kilómetros de ancho) no podría haber golpeado en un lugar peor en la Tierra para los dinosaurio. ¿Por qué?

La producción muestra cómo el mar poco profundo que cubría el lugar de destino derivó en volúmenes colosales de azufre que fueron inyectados en la atmósfera, extendiendo el período de “invierno global” que siguió a la tormenta de fuego tras el impacto. Por tanto, si aquella masa gigantesca hubiera golpeado otro lugar unos segundos antes (o después), el resultado podría haber sido muy diferente. Según explica el investigador Ben Garrod:

Aquí es donde llegamos a la gran ironía de la historia, porque al final no fue el tamaño del asteroide, la escala de la explosión, ni siquiera su alcance global lo que hizo que los dinosaurios se extinguieron, fue el lugar donde ocurrió el impacto. Si el asteroide hubiese golpeado unos momentos antes o después, en vez de golpear aguas costeras poco profundas podría haber golpeado el océano profundo. Un impacto en los océanos atlánticos o pacíficos cercanos habría significado una roca mucho menos vaporizada (y mortal). La nube habría sido menos densa y la luz solar habría evitado el desenlace. Este ambiente pasó por los océanos en una semana y poco después a la tierra, dejando sin comida el planeta. Los poderosos dinosaurios tenían pocas posibilidades de sobrevivir en este ambiente.

Es decir, que todo apunta a que el asteroide golpeó en las aguas poco profundas del Golfo inyectando esa gran cantidad de azufre a la atmósfera y sellando el destino de los dinosaurios. Con la nube de este impacto bloqueando el sol, las plantas ya no podían realizar la fotosíntesis y los dinosaurios que dependían de ellas (junto con los dinosaurios que se alimentaban de esos otros dinosaurios herbívoros) comenzaron a morir.



Si esas plantas tuvieran suficiente luz solar para continuar realizando la fotosíntesis, es posible que los dinosaurios pudieran haber sobrevivido a la prueba. Pero no fue así, y aquel nicho que quedó libre fue ocupado por los mamíferos. Si los dinosaurios no hubiesen muerto aquel día en aquellas circunstancias, es muy posible que ninguno de nosotros estuviese donde está hoy. [BBC]