Sony ha anunciado que el villano de Spider-Man, Venom, contará con su propia película el próximo año. Un film que llegará a los cines el 5 de octubre del 2018 tras varios años de rumores donde el proyecto se ha ido gestando.



Al menos desde el 2008 han surgido rumores de una posible película con el simbionte y enemigo del hombre araña como protagonista. La fecha de estreno escogida pone un año entre el film de Venom y la próxima Spider-Man: Homecoming que se estrenará en el mes de julio.



Venom ya había aparecido anteriormente en la película de Spider-Man 3 del 2007 y desde el 2013 Sony había comunicado su intención de llevar a cabo varios proyectos entre los que se encontraba una producción con el villano. En cuanto a la película, no se sabe mucho más. No está claro quién hará de antihéroe aunque sí se ha confirmado que el guión estará firmado por Jeff Pinkner y Scott Rosenberg. [The Verge]