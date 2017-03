¿Estás seguro de lo que sabes sobre Garfield? Es un gato, es un holgazán y le gusta la lasaña. Pero ¿es un chico o una chica? La Wikipedia en inglés se ha visto obligada a bloquear la página del personaje después de que su identidad de género desatara un intenso debate entre los editores.

La disputa estalló a raíz de una entrevista que Mental Floss hizo al creador de Garfield, Jim Davis, en 2014. En un post titulado 20 cosas que quizá no sepas sobre Garfield, Davis explica que “en virtud de ser un gato, [Garfield] no es hombre ni mujer, no tiene una raza ni una nacionalidad en particular, no es viejo ni joven”, lo que le ayuda a dibujar chistes más universales.

Advertisement

Advertisement

Dos años más tarde, el escritor de sátiras Virgil Texas puso en relevancia esas palabras al anunciar que había actualizado la entrada de Wikipedia del gato naranja para reflejar que su verdadero género era “Ninguno”:

Es un hecho: Garfield no tiene género. Esto es parte del canon. He actualizado la entrada de Wikipedia para reflejar este hecho.

Una hora más tarde, un editor revirtió el cambio y Garfield volvió a su género original: “Masculino”. Pero no pasó ni un minuto antes de que alguien en Filipinas accediera a la página y volviera a escribir Ninguno.

Sponsored

En la página de discusión de la entrada de Wikipedia empezó a fraguarse una guerra editorial. “Cada personaje (¡incluido el propio Garfield!) se refiere constantemente a Garfield sin ambigüedad como un varón, y siempre usando pronombres masculinos”, escribió un usuario que llegó a listar tres docenas de tiras publicadas entre 1978 y la actualidad:

En una de 1980, Jon dice “buen chico” antes de que Garfield le meta un periódico entero en la boca.



En una de 1981, Garfield se dice a sí mismo “soy un chico malo” mientras Jon lo regaña por comerse un helecho.

En una de 2008, una báscula se refiere a Garfield como “señor”, “jovencito” y “chico grasiento” ante la indiferencia del gato.

Otro usuario aludió a la película de animación Garfield’s Pet Force, donde Garfield tiene el cuerpo de “un hombre de paquete prominente”, pero Virgil Texas contestó que esa aberración no podía ser considerada canónica:

“Dah, Garfield’s Pet Force es canon”. ¿A TI TE PARECE QUE ESTO ES CANON?



El género de Garfield cambió una veintena de veces en el transcurso de dos días y medio, hasta que la cosa se salió completamente de madre y llegaron a catalogar la religión del gato como “musulmana chiíta”. Un editor propuso entonces una solución intermedia: “Masculino[1] / Ninguno[2]”, con una referencia a las tiras cómicas y otra a la entrevista que citó Texas.

Si bien el género es una cuestión de identidad y no de sexo biológico, es importante señalar que Garfield no tiene genitales.

La propuesta no prosperó y un administrador de Wikipedia se vio obligado a intervenir para evitar nuevas ediciones. La entrada fue bloqueada hasta marzo y el gato naranja fue catalogado oficialmente como un hombre, citando como referencias cuatro tiras de Jim Davis que se refieren a Garfield con el pronombre masculino (entre ellas, una vieja tira de 1979 donde una veterinaria dice “él está demasiado gordo”).

La gente está lamiendo sus Nintendo Switches y hay un debate apasionado sobre el género de Garfield. Así es la vida.

Finalmente el tema llegó hasta el Washington Post, que contactó con Davis para salir de dudas. “Garfield es un hombre”, sentenció el dibujante. “Tiene una novia, Arlene”. Pero la Wikipedia ya ha dejado atrás las disputas sobre identidad de género y ahora discute otros aspectos sobre el gato naranja: “¿De verdad es necesario colocar a Arlene bajo la categoría de cónyuge?”.

Advertisement

Advertisement

[The Washington Post]