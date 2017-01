Foto: Joel Ryan / AP Images.

Disney y Lucasfilm han confirmado que el actor Woody Harrelson se une al elenco de la película sobre Han Solo, que formará parte de los spin-off de Star Wars y se estrenará en el año 2018.

Harrelson es conocido en todo el mundo por su participación en películas como Zombieland, No Country for Old Men, The Hunger Games y esa joya de Oliver Stone llamada Natural Born Killers. El actor tiene una habilidad maravillosa para ser gracioso y molesto al mismo tiempo.

Según los directores de la película, Phil Lord y Christopher Miller:

“No podemos estar más emocionados de trabajar con un artista con tanta profundidad como Woody. Su habilidad de ser gracioso, sarcástico y patético en el mismo rol es única. Ah, también es muy bueno jugando ping pong”.

Por ahora no está claro qué personaje interpretará, sin embargo, rumores aseguran que será el mentor de Han Solo en su juventud. Recientemente también se unieron al elenco de la película la actriz Emilia Clarke y el actor Donald Glover, que interpretará a un joven Lando Calrissian. [vía Star Wars]

