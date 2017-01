La Wii U es el fracaso que Nintendo espera remediar con su próxima consola, Switch. La compañía se centrará por completo en esta nueva generación, despidiéndose de la anterior con un último juego: The Legend of Zelda: Breath of the Wild. A partir del 3 de marzo no llegarán más juego de Nintendo a Wii U.

Reggie Fils-Aime, presidente de Nintendo América, ha confirmado a Polygon que Breath of the Wild será el último juego 1st Party (propio de Nintendo) que la compañía lanzará en Wii U. A partir de ahora se centrarán única y exclusivamente en Switch, un paso lógico para la compañía. El juego llegará junto a la nueva consola el próximo 3 de marzo:

“Desde el punto de vista de desarrollo first party no hay más juegos en desarrollo para la consola después de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Realmente estamos ante el final de la vida de Wii U”.

No obstante, esto no quiere decir que abandonarán por completo a la consola. El sistema online seguirá activo para juegos como Mario Kart, Splatoon y todos los que lo necesiten, además de la tienda eShop: “La consola seguirá recibiendo nuestro soporte, solo que no más juegos de Nintendo”.

Lamentablemente, son muy pocos desarrolladores externos los que están trabajando en juegos para Wii U actualmente.

Desde el momento en el que Switch fue anunciada a finales de 2016 debimos suponer que esta decisión había sido tomada. Wii U fue un fracaso a nivel de ventas para la compañía, por lo que continuar invirtiendo en desarrollo de títulos y productos para ella sería una pérdida de tiempo y dinero.

Nintendo logró vender apenas unas 13.36 millones de unidades de Wii U en sus poco más de cuatro años de vida. Fils-Aime también aseguró que la compañía aprendió mucho con Wii U, y ese conocimiento lo han reflejado en el desarrollo de Switch.

En noviembre de 2016 Nintendo anunció que no produciría más unidades de Wii U, por lo que el siguiente paso lógico era no hacer más juegos. Descansa en paz, extraña consola. A algunos nos trajiste muchas horas de diversión. [vía Polygon]

