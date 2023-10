Puedes comprar un reloj de oro de lujo y esperar que funcione mientras haya una tienda de reparación de relojes, pero si desembolsar decenas de miles de dólares en una

pieza de tecnología como ese infame Apple Watch de oro macizo, deberías esperar que, con el tiempo, ese producto esté muerto, obsoleto, inútil y sólo vale el oro que lo encierra.macrumores informó que una próxima lista de productos obsoletos de Apple con fecha del 30 de septiembre señala que todos los relojes Apple Serie 0 están entrando en la zona “obsoleta ” fase de su ciclode vida. Esto significa que ya no son elegibles para reparaciones en Apple Stores o con otros proveedores de servicios autorizados. Además, no se crearán más piezas para estos productos.

Entre ellas se incluyen las variantes de aluminio y acero inoxidable de 38 mm y 42 mm del Apple Watch. Además de los productos de la Serie 0, el Apple de oro macizo Watch Edition también está entrando en los extensos Elysian Fields de Apple. En el pasado, el reloj de oro macizo comenzaba en 10.000 dólares y podía costar tanto como $17,000.

Apple lanzó por primera vez su primer Apple Watch en 2015, e incluso en aquel entonces la compañía de Cupertino, California, estaba intentando promocionar su marca de lujo, por lo que el ultra caro, El Apple Watch de ultralujo fue un gran atractivo . El reloj en sí fresado a partir de un bloque de oro amarillo de 18 quilates u oro rosa, y todo, hasta el pasador de la correa del reloj, estaba hecho de oro. Esto fue en una época en la que Apple quería ser considerada la marca de lujo para los ultra ricos, con celebridades como Beyoncé agregando una banda de eslabones de oro para acompañar su Apple Watch de oro. Hasta el día de hoy no está claro si Apple estaba otorgando bandas de oro para aquellos altos perfiles Figuras públicas dispuestas a ser cómplices de la marca de lujo de Apple.Apple no se mantuvo en el juego del oro sólido por mucho tiempo. La compañía dejó de vender el reloj de oro un año después de su debut y el reloj desapareció de la tienda una vez que la empresa reveló la Serie 1 y la Serie 2. En cambio, la empresa reemplazó su costoso modelo por una versión de cerámica de $1,299 . En 2018, Apple soporte de software eliminado para el Apple Watch dorado de watchOS 5 ya que la actualización solo era compatible con watchOS Series 1 o posterior.Apple brinda soporte a algunos productos durante cinco a siete años antes de pasarlos al mercado la llamada lista “vintage” . Esto significa que Apple ha dejado de vender esos productos, pero la empresa todavía está dispuesta a prestarles servicio. Después de que hayan transcurrido esos siete años, Apple mueve sus productos a la lista de obsoletos, lo que suspende todos los servicios de hardware.

Apple ha cambiado su actitud hacia su marca desde entonces. Apple Watch Serie 9 evitó la correa de reloj de cuero en una

impulso declarado hacia la sostenibilidad. Ahora, el Apple Watch más caro que puedes comprar es la variante Ultra de $ 800, que está específicamente dirigida a deportes extremos y al aire libre. usuarios con un marco de titanio que se supone que es extraduradero.La tecnología está hecha para morir. Incluso si empresas como Apple son mejores que otras al respaldar sus productos después del lanzamiento inicial, inevitablemente las grandes tecnologías ganarán. No veo ninguna razón rentable para respaldar un producto más antiguo y obsoleto. Naturalmente, aquellos que tienen la masa para saltar sobre un oro A Apple Watch no le importará que su producto no funcione unos años después del lanzamiento inicial. Aún así, es un recordatorio de que al comprar otros productos tecnológicos divertidos como

