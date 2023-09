Amazon’s Big Bet on New Devices and AI

En el Evento de Dispositivos de Otoño de Amazon, hubo presión para crear un producto exitoso que aturdiría al mundo de la misma manera que Alexa y El orador de Echo lo hizo hace una década. El evento, celebrado en la sede HQ2 de Amazon en Arlington, VA, fue el primer evento en persona de Amazon desde antes de Covid y la primera oportunidad que la empresa ha tenido de tener a mano a la prensa tecnológica para demostraciones en persona de los productos recién anunciados.



La línea de altavoces Alexa y Echo ha sido omnipresente durante mucho tiempo, conocida principalmente por su capacidad para indicarle el tiempo y reproducir música a pedido y, lo más importante, encender y apagar las luces de su casa. Pero otros productos, desde botones del tablero hasta el fuego. El teléfono ha sido un fracaso y algunos inventos potencialmente interesantes, como relojes y microondas inteligentes, fueron recibidos con un encogimiento de hombros colectivo. La idea de comprar por voz a través de Alexa tampoco se ha popularizado, porque le quita la capacidad de comparar precios, estudiar especificaciones o leer. opiniones de clientes.

Peor aún, los sistemas de inteligencia artificial más nuevos, como ChatGPT y Google Bard, hacen que las habilidades conversacionales de Alexa parezcan positivamente primitivas. Siri de Apple tiene algunos de los mismos problemas, sintiéndome decididamente no AI en comparación con sus nuevos competidores. Desde mi experiencia personal, Alexa puede funcionar como siempre lo hizo, pero Ciertamente me siento “más tonto” últimamente, tal vez porque estoy acostumbrado a las increíbles capacidades de los últimos modelos de IA.

Para el lanzamiento de este dispositivo antes de las fiestas, esperaba que Amazon mostrara más que nuevas versiones de Echo y Fire TV Stick.

El ejecutivo de Amazon, David Limp, intervino y habló sobre cómo Alexa estaba mejorando sus capacidades de IA generativa y estudiando lo que se necesita para hacer “grandes” AI”, utilizando múltiples sensores, desde micrófonos hasta cámaras y sensores de proximidad, para crear una experiencia de conversación más realista.

La nueva Alexa mostró algunos de los mismos trucos que vimos con ChatGPT el año pasado, escribir poemas a pedido o hacer sugerencias de recetas. Más impresionante fue que ahora puedes hablar con Alexa sin preocuparte de que una pausa de un segundo agote el tiempo de la conversación. El objetivo de Amazon parece ser para hacer su relación con Alexa menos transaccional, y a ese efecto, una conversación puede continuar en el curso de muchas preguntas Sin volver a decir la palabra de activación “Alexa”. Pero eso también me hace preocuparme de que Alexa escuche mucho después de querer que se detenga. Puedes cortar manualmente la conversación con un comando en cualquier momento, pero ¿quién se acordará de hacer eso?

Dicho esto, agregar lo que Amazon llama “Eye Gaze” en la tableta Fire Max 11 es un concepto genuinamente interesante y retoma el seguimiento de la visión que está impulsando la próxima generación de cascos de realidad virtual, incluidos Apple Vision Pro y PSVR 2. Eso significa que puedes seleccione íconos en la pantalla con solo mirarlos, y creo que encontraremos que el seguimiento ocular se volverá cada vez más popular en el futuro.

Agregar un servicio de Asistencia de Emergencia para dispositivos Echo también es interesante, ya que le permite comunicarse con los servicios de emergencia o con un contacto de emergencia a pedido. Se siente como una mezcla entre la detección de fallos del Apple Watch y el antiguo botón Life Alert pregonado durante años en los comerciales de televisión. Pero también Parece extraño cobrar por este servicio básico: cuesta $6 al mes o $60 al año.

Si bien Alexa puede estar mejorando, el evento también trató sobre dispositivos. Lo que vimos incluyó nuevas versiones de la pantalla/altavoz inteligente Echo Show, una nueva versión para niños de el Echo Pop de bajo coste , nuevas versiones para niños de la Fire Tablet y Echo Frames reelaborados, inteligentes Anteojos que pueden funcionar como auriculares. Agregar una barra de sonido inteligente de $120, llamada Fire TV Soundbar, es una buena idea, cualquiera que utiliza los altavoces integrados en su TV realmente se lo está perdiendo.Francamente, el hardware de Fire TV ya funciona muy bien, no hay mucho que puedas hacer con él hasta que todos, digamos, saltemos de 4K. contenido a contenido 8K. La nueva versión, todavía llamada Fire TV Stick 4K, agrega mejor WiFi y un procesador más rápido por $50. El Fire TV Stick 4K Max agrega compatibilidad con HDR y Dolby Atmos por $60 y parece ser el que deberías adquirir si Necesito un nuevo dispositivo de TV de transmisión de TV.Dicho esto, la demostración de la mejor IA de Alexa para el descubrimiento de contenido fue más bien un punto de inflexión, ya que le permitió solicitar sugerencias basadas en en el género cinematográfico, incluso usando una descripción vaga de un actor. "El actor que interpretó al abogado en Breaking Bad", fue el ejemplo usado, mencionando películas de Bob Odenkirk. Preguntando resultados de películas que puedo ver con suscripciones que ya tengo (también conocidas como "libres para yo") es útil.The Echo Pop, con gráficos para niñosTambién hay algunos fondos de arte con IA generativa tipo Dall-E que puedes colocar en tu televisor y puedes ejecutar filtros de IA en las fotos para Crea nuevos fondos. Esto no es especialmente nuevo ni tan útil, pero agregarlo a los productos Fire TV lo convierte en un elemento central. para consumidores de entretenimiento casual.Al final, la mayor sorpresa fue una nueva vista de mapa que puedes usar para controlar tus dispositivos domésticos inteligentes. donde están las diferentes luces o enchufes inteligentes y controlarlos visualmente desde la aplicación Alexa en tu teléfono.El nuevo Echo Hub montado en la pared, que se parece mucho a una versión pequeña del Each Show 15, es otra forma de controlar todas sus cámaras y bombillas inteligentes, incluidas cámaras y dispositivos Matter. Por $180, resuelve un problema que nosotros (y tal vez Amazon) habíamos creado mezclando y combinando tantas marcas diferentes de dispositivos domésticos inteligentes con estándares contradictorios y configuraciones confusas.Pero lo que le faltaba a este evento de Amazon era un nuevo producto de hardware innovador, como el Astro robot de 2021. Tampoco obtuvimos un nuevo Kindle, aunque mi Kindle favorito, el Oasis de gama alta, no se ha actualizado desde 2019. En cambio, obtuvimos la promesa de un modelo de IA en lenguaje grande que le daría al asistente Alexa de una década un cambio de imagen moderno. Muy necesario, sin duda , pero no tan divertido como un robot nuevo.



El gigante del comercio electrónico apuesta por nuevos productos, pero se apoya mucho en la IA.Fire TV Stick 4K, adds better WiFi and a faster processor for $50. The Fire TV Stick 4K Max adds HDR and Dolby Atmos support for $60, and seems like the one you should get if you need a new streaming TV device.

That said, the demo of Alexa’s better AI for content discovery was more of a game-changer, allowing you to ask for suggestions based on movie genre, even using a vague description of an actor. “The actor who played the lawyer in Breaking Bad,” was the example used, bringing up Bob Odenkirk movies. Asking for movie results that I can watch with subscriptions I already have (aka, “free to me”) is handy.

There’s also some Dall-E-like generative AI art backgrounds you can slap on your TV, and you can run AI filters on photos to make new backgrounds. This isn’t especially new or even that useful, but adding it to Fire TV products makes it front-and-center for casual entertainment consumers.



In the end, the biggest surprise was a new map view you can use to control your smart home devices. You can map out where different smart lights or plugs are and control them visually from the Alexa app on your phone.

The new wall-mounted Echo Hub, which looks a lot like a small version of the Each Show 15, is another way to control all your smart bulbs and cameras, including cameras and Matter devices. For $180, it solves a problem we (and maybe Amazon) had created by mixing and matching so many different smart home device brands with conflicting standards and confusing setups.

But what this Amazon event was lacking was a breakthrough new hardware product, like the Astro robot from 2021. Nor did we get a new Kindle, even though my favorite Kindle, the high-end Oasis, hasn’t been updated since 2019. Instead, we got the promise of Large Language Model AI giving the decade-old Alexa assistant a modern makeover. Sorely needed, to be sure, but not as much fun as a new robot.