Apple Employees in France Move to Strike Ahead of iPhone 15 Launch

En un mundo de huelgas crecientes, los empleados de las tiendas Apple en Francia están buscando unirse al movimiento. Antes del lanzamiento de iPhone 15 esta semana, el personal francés de Apple ha convocado oficialmente una huelga que comenzará este viernes. Reuters

reportado sobre el anuncio, que fue publicado en X (anteriormente Twitter) por el sindicato CGT Apple Francia. El sindicato pide una dos Un día de huelga que comenzará este viernes y que coincide con el lanzamiento del muy esperado iPhone 15 anunciado hace solo una semana. El medio informa que el sindicato quiere que la manifestación se realice en la Ópera Garnier de París, cerca de una de las tiendas más emblemáticas de la compañía, tras Reuniones fallidas con la dirección de la empresa para obtener un aumento salarial. Karine Chouchane, miembro del sindicato, supuestamente dijo El medio francés Libération que la convocatoria podría movilizar a un 75% de la fuerza laboral francesa de Apple.“La dirección decidió ignorar nuestras demandas y preocupaciones a pesar de su perfecta legitimidad, los cuatro sindicatos de Apple Retail Francia (así como los Representantes de Barcelona y de los equipos Corporativos ) convocan una huelga, el 22 y 23 de septiembre», escribió la CGT Apple Retail en un declaración en Twitter, traducción automática del francés. “Por tanto, recordaremos a la dirección que no son estos movimientos los que perjudican a la empresa, sino más bien su negación ante la incomodidad de sus empleados”.

El impulso sindical de Apple ha ido fuerte, y algunas tiendas en Estados Unidos ya están viendo tracción, pero no sin fricciones. La tienda World Trade Center de Apple en la ciudad de Nueva York fue el lugar de un impulso sindical en la primavera de 2022 junto con

un empujón similar en una tienda Apple en Atlanta. Un salario más alto encabeza la lista de demandas para sindicalizar a los empleados de Apple, ya que argumentan que su remuneración no ha estado a la altura de la tasa de inflación. Después de algunas supuestas tácticas antisindicales por parte de Apple en Nueva York, un juez de la Junta Nacional de Relaciones Laborales le dijo a Apple que cesar y desistir de interrogar coercitivamente a los empleados sobre los esfuerzos sindicales.Sin embargo, Apple ha estado centrando su atención en cierta presión creciente en Francia. Además del impulso del sindicato de empleados franceses, Se detuvieron las ventas de iPhone 12 en el país después de que los reguladores descubrieron que los dispositivos emitían niveles de radiación electromagnética superiores a los estándares de la Unión Europea. Siguiendo el ejemplo de Francia, Alemania y Bélgica hicieron lo mismo con sus propias investigaciones en el dispositivo.

