Revisión del iPhone 15 de Apple: el iPhone que vale la pena actualizar

Con el lanzamiento del buque insignia de próxima generación de Google a la vuelta de la esquina, éste pareció un momento adecuado para visitar el iPhone 15/15 más y vea qué este modelo de “primer nivel” ofrece junto a su contraparte en el mundo Android. En su núcleo, el iPhone 15/15 Plus son todas las mejores partes de la iPhone 15 Pro/Pro Max Sin funciones de debut como un botón de acción y una cámara periscópica. También vienen en colores divertidos con las agallas de nivel profesional del año pasado. para la cámara telescópica.



He estado usando el iPhone 15 junto con el Google píxel 7, que caducará una vez que Google revele el Píxel 8. El iPhone 15 sufre algunos de los mismos contratiempos que el modelo no Pro de Google, como un zoom limitado debido a la falta de una tercera lente . Pero también sobresale en los aspectos a los que aspirará el Pixel 8. La cámara frontal es una de las mejores para selfies de TikTok despotrica , y la duración de la batería no me hace temer salir de casa con un cable USB-C . Además, no es agradable ¿El iPhone usa USB-C ahora? Puedo compartir cables entre mis unidades de revisión Android y Apple.

Apple iPhone 15/15 Plus

El iPhone más lindo

Soy una fanática de los pasteles. Pertenece a mi lado femenino, aunque no me gusta algo que sea demasiado abierto. Odio La oferta rosa predeterminada que parece estar en la lista de inventario de todos los fabricantes de teléfonos. La combinación de colores rosa del iPhone 15 también es demasiado sonrojada para mi gusto, aunque escuché gritos de alegría cuando se anunció en persona en el Teatro Steve Jobs. No soy de los que squash preferencia personal. Me alegro por aquellos de ustedes que querían rosa.

El iPhone 15 tiene un chasis más pulido que la parte trasera brillante del Pixel 7. Apple infundió vidrio en todo el chasis y utilizó una nueva fabricación Método. La parte trasera del iPhone se “refuerza con un proceso optimizado de intercambio de iones duales antes de pulirla con partículas nanocristalinas”. Un teléfono inteligente que parece haber sido volteado como si fuera un cristal de mar. Me encanta lo suave que es.

También me gusta lo bien que combina con los nuevos accesorios MagSafe de PopSockets. PopSocket transparente Con una de estas combinaciones de colores pasteles es encantador. Añadir uno de los Tejido fino Los casos no lo son, y aunque no creo que lo sean tan malo como el resto de internet dice que son las fundas, no me gusta que oculten la estética suave del iPhone15.

El iPhone 15 tiene una pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas, mientras que el 15 Plus mide 6,7 pulgadas. Ambos lucen el 14 Pro Dynamic Island, considerada oficialmente un accesorio de los dispositivos Apple. Me gusta Dynamic Island porque es una especie de artefacto de Android: es como cuando Rápidamente aparece una burbuja de notificación para informarle qué está sucediendo en segundo plano, excepto que es mucho menos intrusiva. Sin embargo, todavía tengo algunas Problemas para seleccionarla para acceder a una aplicación, pero tengo ese problema en todo el iPhone.



El iPhone 15 tiene una frecuencia de actualización de 60 Hz en comparación con los 90 Hz más fluidos del Pixel 7, incluso los más económicos. Píxel 7a Tiene una mejor frecuencia de actualización que el iPhone 15. A veces solo se nota en comparación con el Pro, que tiene una frecuencia de actualización de 120 Hz. especialmente cuando se desplaza para leer un artículo. Sería bueno ver a Apple mejorar esto un poco. Este es un dispositivo de $800, después de todo.

El iPhone 15 más pequeño es el más cómodo de los dos iPhone 15 que no son Pro. Francamente, pensé que el iPhone 15 Pro Max era un poco pesado después de un uso prolongado, y prefiero con mucho la variante más pequeña de ambos iPhones para mis miserables manitas. Pero si Cuando adquieres el teléfono más pequeño, optas por no usar el zoom óptico de 5x en la serie Pro. Afortunadamente, no hay La elección de Sophie para el iPhone 15 normal. Es el igual en todos excepto por la batería y el tamaño de pantalla.



El iPhone 15 no adoptó el botón de acción del 15 Pro. Todavía usa el arcaico interruptor de silencio, lo cual está bien. No es difícil para imaginar que el Botón de Acción llega a esta línea de iPhones al igual que lo hijo la Dynamic Island.

Más rápido que los teléfonos Android de este año

el iPhone 15/15 más Es la repetición del iPhone 14 Pro pero en un cuerpo más lindo. Funciona con el Apple A16 Bionic del año pasado, que es genial. porque todavía está superando a los dispositivos Android de este año en nuestras pruebas de referencia. En Geekbench 6, el iPhone 15 supera Samsung Galaxy S23/S23+ con el último chip de Qalcomm. Sus números son el doble que los del Pixel 7/7 Pro. En sencillamente, el iPhone 15 es un buen trato.

Todavía estoy esperando el punto de referencia de la batería para el 15/15 Plus. Nuestra prueba implica dejar que los dispositivos se apaguen después de transmitir una Vídeo de YouTube de 24 horas de duración en bucle. El iPhone 15 Pro/Pro Max fueron bastante impresionantes en la prueba de este año: los mejores de todos los teléfonos inteligentes que he revisado este año.

Logré casi tres días completos de uso mixto con el iPhone 15 más pequeño. En ese período, tuve que cargar mi Pixel 7 unas ocho veces: el pequeño teléfono inteligente de Google ha sido bastante decepcionante en cuanto a la duración de la batería desde que lo adopté el año pasado. Pero con el iPhone 15 , Podría dejarlo a un lado por la noche, sin cargarlo, y volver a usarlo sin preocuparme por el medidor de batería. Actualizaré esta revisión con el resultado final de la batería, pero imagino que será tan impresionante como sus variantes Pro.

Una cosa que no es más rápida es el puerto USB-C del iPhone 15. Tiene un límite de USB 2.0. Los dispositivos Pixel usan USB 3.2. Eso significa velocidades de carga y transferencia ligeramente más lentas que las que obtendrías con el último lote de teléfonos insignia. Si bien esto es desafortunado, no No dejes que esto sea un factor decisivo. Al menos ahora puedes cargar tu iPhone en más lugares.

La cámara del iPhone 15 es de primera categoría pero tiene problemas con el zoom

Al igual que las últimas generaciones, el iPhone 15 es un tirador apto. La cámara principal es de 48 MP con una lente de 26 mm, con Teleobjetivo equivalente a 12 MP con zoom óptico de 2x y zoom digital de 10x. Su lente ultra gran angular de 12 MP es una represalia del año pasado iPhone 14.



Quieres un efecto de profundidad si tomas fotografías de personas y mascotas. Afortunadamente, el iPhone 15 ofrece el nuevo modo Retrato de la línea 15. La función toma datos del entorno de fondo, porque puedes entrar y cambiar el desenfoque más tarde si así lo deseas. En algunos casos, el iPhone 15 logró obtener el bokeh por sí solo. Me cuesta conseguir ese tipo de rendimiento del Pixel. Lente de 50MP de 7.

Los algoritmos del iPhone 15 todavía se inclinan hacia el amarillo y el verde, mientras que los del Pixel son ligeramente azules. Pero eso es solo con iluminación normal, si estás Al disparar de noche, con el obturador abierto, el iPhone 15 infunde más contraste con los elementos más oscuros, mientras que el Pixel 7 se esfuerza para alegrarlos .

Si necesita hacer zoom, no compre el iPhone 15. Está limitado a un zoom óptico de 2x, y si intenta Haz zoom más allá de eso, buena suerte para obtener una imagen estable sin trípode. Si deseas hacer zoom en paisajes o conseguir un Primer plano de su hijo pateando una pelota, no compre un teléfono inteligente sin un teleobjetivo dedicado.



La cámara TrueDepth de 12 MP del iPhone 15 era mejor para tomar selfies por la noche que el Pixel 7. El Pixel 7 requiere que te pongas de pie Todavía no me he tomado una selfie con un amigo después de cenar, lo que ha resultado en demasiadas selfies borrosas. Por el contrario, el iPhone 15 era más rápido. y podría capturar la luz en la mayoría de situaciones algo iluminadas.

Mi única queja con las fotos frontales del iPhone 15 es que debo usar maquillaje o polvos para difuminar la cara. Aunque aprecio la Compromiso con el detalle y relativo realismo en una imagen, me gusta Android porque me permite difuminar mis poros sin fijar polvo.

Es hora de actualizar al iPhone 15

Si has estado esperando al menos tres años, este es el momento de considerar actualizar tu iPhone. El iPhone 15 es un gran paquete desde $ 800, incluso con su puerto USB-C con poca potencia. Mientras que la variante del modelo Pro tiene todas las características y silbidos, también cuesta $ 200 más por funciones que no son un factor decisivo: nadie necesita un botón de acción; es simplemente bueno tenerlo. Lo único que quizás quieras es un teleobjetivo, pero como dije antes, no empieces con este precio si ‘Estamos intentando sorprender a la gente en Instagram.



el iPhone 15/15Plus

también es una mejor actualización valiosa desde donde sea sea que está por sus ofertas de almacenamiento. Inmediatamente saltará al duplicado el espacio de almacenamiento si estás saltando de un iPhone de nivel básico de hace algunas generaciones. Esa asignación de 64 GB simplemente no es suficiente para tomar videos y Imágenes de alta resolución. El iPhone 15 comienza con 128 GB de espacio y está disponible con hasta 512 GB.