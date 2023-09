Apple Is Breaking Up With Leather

Apple anunció el martes que ya no utilizará cuero en sus nuevos iPhone y modelos de relojes. u otros productos debido a la enorme huella de carbono del material. En cambio, Apple cada vez más Confíe en “FineWoven”, un microtextil de sarga que, según la empresa, está compuesto por un 68 % de contenido reciclado posconsumo. Dejar el cuero fue solo una de varias medidas que Apple está tomando poner su dinero donde está la boca es y crear una empresa verdaderamente neutral en carbono , productos tecnológicos sostenibles. Apple describe FineWoven como si tuviera una textura suave “parecida al ante” que vendrá en una variedad de colores. Para el reloj, FineWoven estará disponible con las correas Magnetic Link y Modern Buckle. FineWoven Mientras tanto, para iPhone 15 admitirá el uso del ecosistema MagSafe de cargadores magnéticos de Apple. y otros terceros productos. Al menos por las imágenes mostradas hasta ahora, no parece que Apple esté sacrificando demasiado en el departamento de estilo con su interruptor. a FineWoven. La empresa trabajó con los principales fabricantes de correas de reloj como Nike y Hermes para crear también correas de terceros más sostenibles. En el caso de Nike, su nueva banda deportiva incluirá un 32% más de fluoroelastómero reciclado, el tipo de goma. textura usada para la banda. Reemplazar el cuero con FineWoven puede no ser la parte más importante de la ecuación hacia la creación de un producto “neutral en carbono”, pero es un elemento Los consumidores cotidianos son los más propensos a darse cuenta. Detrás de escena, la empresa está trabajando con fabricantes trabajar para alimentar instalaciones con energía 100% limpia.



Replacing leather with FineWoven may not be the biggest single part of the equation towards creating a “carbon neutral” product, but it’s one element everyday consumers are likely to notice. Behind the scenes, the company is working with manufacturers to work toward powering facilities with 100% clean energy.