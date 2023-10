Después de algunas semanas de quejas de usuarios, Apple ahora reclama el iPhone 15s de más de 100 grados se deben a algunos fallos en iOS 17 y en algunas aplicaciones específicas. La empresa sigue enfatizando que no es algún tipo de fallas de hardware causadas por la nueva estructura de titanio o el procesador de 3 nm en el Modelos Pro y Pro Max.

Apple dijo en un comunicado que hay un error en iOS 17 y en algunas aplicaciones que está “afectando a algunos iPhone 15 Pro, pero esto se solucionaría en una actualización de software. Se informa que esas aplicaciones incluyen Uber, Instagram y el juego. Asfalto 9 que están sobrecargando la CPU A17 Pro. Bloomberg informó por primera vez durante el fin de semana que Apple está trabajando actualmente con otros desarrolladores de aplicaciones para solucionar el problema de sobrecalentamiento. El propietario de Instagram, Meta, debería haberlo hecho. ya solucionó el problema en una actualización del 27 de septiembre.Gizmodo reLe pedimos a Apple más comentarios, pero no recibimos respuesta de inmediato. Algunos usuarios de iPhone 15 Pro se han quejado de que sus dispositivos alcanzan temperaturas de alrededor de 80 o muy por encima de los 100 grados Fahrenheit. Algunos reclamaron su Los iPhones estaban alcanzando las temperaturas del verano de Arizona cuando se cargaban, cuando se jugaban juegos con muchos gráficos o incluso cuando no se usaban en absoluto. Los iPhone populares llevaron a la especulación de que el problema se debía al nuevo procesador A17 y los marcos de titanio en los modelos de iPhone de gama premium.

Apple inicialmente les dijo a los clientes de iPhone 15 Pro que sus dispositivos se estaban sobrecalentando debido a cargas de procesamiento pesadas al iniciar los dispositivos por primera vez, y La empresa ha cambiado ligeramente su tono. La empresa todavía dice que los usuarios que inician su dispositivo por primera vez deben esperar temperaturas más altas de lo normal durante los primeros días, especialmente cuando se transfieren datos de un teléfono antiguo al nuevo.

Apple ahora dice que el problema no tiene nada que ver con la nueva infraestructura del iPhone, y la compañía de Cupertino, California, incluso promociona el dispositivo. ha mejorado la disipación de calor en comparación con los modelos anteriores que usaban acero inoxidable, según Bloomberg. El fabricante del iPhone está anunciando además cualquier nueva actualización arreglar el sobrecalentamiento no debería costar el rendimiento del chip A17 Pro. iPhone 15 Pro con su nuevo puerto USB-C

corta la carga máxima a 27 W, aunque aquellos que usan un adaptador de carga más potente podrían calentar el dispositivo más de lo habitual. La respuesta inicial de Apple a la controversia sobre el sobrecalentamiento es parte de su manual de jugadas estándar

. Primero, la empresa les dice a los clientes que ellos son el problema, antes de eventualmente admitir alguna culpa bajo presión. En 2010, algunos usuarios se quejaron sobre el iPhone 4 que tiene problemas de recepción debido a la ubicación de la antena en el lateral del dispositivo. Las manos estaban interfiriendo en la recepción, por lo que el gran hombre a cargo Steve Jobs les dijo a los quejosos “Evite sostenerlo de esa manera”.Ese legado continuó con su actual director ejecutivo, Tim Cook, quien el año pasado respondió a las presiones de permitir que los usuarios de iPhone hablen con los usuarios de Android sin la temida burbuja verde con “cómprale un iPhone a tu mamá”.

Campaña "Recibe el mensaje" de Google Para que Apple adopte RCS no ha estimulado ningún cambio, pero Apple inevitablemente podría ceder a cierta presión. Después de todo, fue necesaria la La Unión Europea regula la estandarización del USB-C antes de que Apple finalmente cediera ante la presión. Con suerte, estas futuras actualizaciones planificadas solucionarán el problema de sobrecalentamiento. Mientras tanto, sería mejor para Apple no decirles a los usuarios que son los problema antes de su inevitable mea culpa.

