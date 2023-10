Apple les está diciendo a los usuarios que finalmente pueden sacar sus modelos de iPhone 15 del congelador. La compañía lanzó un parche para iOS el miércoles con el propósito declarado de solucionar algún problema que hace que los teléfonos se calienten más de lo debería. iOS17.0.3 llegó a todos los iPhone XS y modelos posteriores el miércoles por la tarde, hora del Este. La nota para el parche dice: “Esta actualización proporciona un error importante corrige, actualiza seguridad y soluciona un problema que puede causar que el iPhone se caliente más de esperado».

Desde el lanzamiento, algunos usuarios de iPhone 15 Pro se han quejado de que sus dispositivos se han calentado bastante, como

empujando 108 grados Fahrenheit caliente . Mientras el dispositivo alcanzaba los calores del verano de Texas mientras ejecutaba grandes juegos AAA, algunos usuarios se quejaron de los teléfonos calientes durante el uso normal. Los usuarios expresaron preocupación cuando sus teléfonos funcionarían más lento o se apagarían completamente cuando se calentaran demasiado. Los dispositivos se han calentado tanto que algunos usuarios están haciendo chistes sobre la instalación de ventiladores de refrigeración no originales en la parte posterior del último teléfono premium de Apple.Al principio, Apple atribuyó el problema a que los teléfonos consumían mucha potencia de procesamiento durante los primeros días de configuración. El lunes, Apple modificó sus afirmaciones y dijo el problema fue causado por un error dentro de iOS . Ciertas aplicaciones como Instagram, Uber y el juego Asfalto 9 También estaban sobrecargando la CPU A17 Pro. Apple dijo que estaba trabajando con esos fabricantes de aplicaciones para emitir parches también.

Apple ha tratado de enfatizar que el problema no está relacionado con el hardware, ya sea el nuevo marco de titanio o el chip A17. Apple en cambio insistió en que el marco tenía una mejor capacidad de disipación de calor que la configuración anterior de acero inoxidable.el notas de parche No describo exactamente lo que se cambió para evitar que los iPhone se sobrecalienten, aunque sí abordaron algún tipo de exploit que permitió a un Los actores locales maliciosos obtienen privilegios elevados en el teléfono.Mientras tanto, algunos usuarios han descubierto otros problemas que podrían romper el iPhone 15 al usar una almohadilla de carga inalámbrica en los automóviles BMW modernos. Los problemas surgen cada vez que se lanza nuevo hardware y es bueno ver que Apple al menos está intentando cumplir las promesas de arreglar (aunque solo después de un poco poco de protesta pública). Tendremos que esperar y escuchar de usuarios para ver si esta actualización realmente soluciona el problema.

