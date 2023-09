El libro más nuevo de Shelley Parker-Chan lleva el emo a la China del siglo XIV

Ella que se convirtió en sol, la novela debut de Shelley Parker-Chan, es “una especie de” historia sobre la mayoría de edad. primer libro en t a duología del Emperador Radiante trata sobre personas que no permitido desear cosas en el mundo en el que nacieron o les dijeron que lo que deseaban estaba mal”, dijo Parker-Chan en una entrevista con io9.



A medida que aprendemos más sobre el queer desafectado y no conforme con el género personajes de Ella que se convirtió en sol, Vemos cómo los problemas más importantes que afectan a la sociedad los han convertido en marginados y que: por el simple hecho de existir— han sido obligados a ser otros. Pero se aseguran de tomar lo que quieren, a pesar de las cajas a las que otras personas los han obligado”. Creo que nuestros protagonistas salieron bastante fácilmente después del primer libro. Así que [la secuela] es mi oportunidad de apretar los tornillos, lo cual Fue súper divertido”.

Parker-Chan y yo éramos charlando debido a su próximo libro, que ya está disponible. El que ahogó el mundo no es sólo una secuela directa Ella que se convirtió en sol, pero también indirecto, casi agresivo conversación con los temas del primer libro. “En la concepción budista del mundo, el sufrimiento y el deseo siempre están vinculados. Si Si quieres algo, tendrás que pagarlo con sufrimiento”, dijo Parker-Chan.El que ahogó el mundo] se trata de cuánto vas a dar o qué quieres. Y creo que, en última instancia, ¿vale la pena? Hay muchas personas que están lidiando con las consecuencias de lo que hicieron. Están en un lugar bastante oscuro y tienen para decidir por sí mismos, ¿vale la pena lo que di? ?’ ”

Ambos libros están basados en historia real y en personas reales, incluso si se han tomado libertades. “Quería mantenerlo ligado a historia porque está destinado a estar en conversación con lo que sabemos de la historia real”, explicó Parker-Chan. Pero no es necesario. tener tu libro de historia a la mano (aunque para algunos de nosotros, nerds, eso puede ser un poco divertido en sí mismo), y Parker-Chan dijo: “Lo único que necesitas saber es que había un emperador tiránico que podía cambiar el mundo. Expulsó a los mongoles. Hizo una nueva dinastía a su imagen. Y mi libro está muy en conversación con el hecho de que era un hombre que rehacía un mundo patriarcal a su medida”.

Específicamente, la duología del Emperador Radiante se describe en el sitio web de Paker-Chan como “una extraña reinvención del ascenso al poder de Zhu Yuanzhang, el campesino rebelde que expulsó a los mongoles, unificó a China bajo un gobierno nativo, y se convirtió en el emperador fundador de la dinastía Ming”.

mientras Ella que se convirtió en sol y El que ahogó al mundo no se centran en restablecer el patriarcado, los personajes toman el mismo tipo de decisiones, los mismos tipos de sacrificios y se enfrentan Dilemas morales similares. “Creo que [estos libros] deben permanecer ligados a la historia para tener el máximo impacto cuando estos personajes decir, ‘estamos haciendo algo diferente. Estamos creando un nuevo mundo para personas queer’”.

Los personajes no se toman esto a la ligera. Tienen que lidiar con el hecho de que millones de personas podrían morir, o morirán, porque de sus decisiones de rehacer el mundo. “Tengo personajes que hacen algunas cosas muy horribles y preguntan si valen la valencia de la ¿Al final?” Parker-Chan se encogió de hombros. “Pero el final que estoy presentando es un mundo transformado que es inclusivo. algo bastante grande. ¿Ese mundo transformado se justifica por los millones de muertes que fueron necesarias para llegar allí? los personajes luchan con.

Sus libros podrían estar en conversación con la historia, pero hay otra historia muy presente que los libros que se centran en las personas queer tienen que enfrentar. con. Uno de los temas que Parker-Chan explora en la duología está el poder de la solidaridad queer. Describen una paso en el libro que va a la línea de “Si eres una minoría , entonces nadie va a cambiar el mundo por tí".

“No creo que mis personajes necesariamente logren unirse de una manera saludable. Están muy destrozados, pero espero que lo que interpreto Es la necesidad de esa solidaridad”, dijo Parker-Chan. “Sabes, puede que no hayan tenido éxito, pero podemos decir: ‘Oh, , Tuvieron un momento en el que reconocieron que no son las únicas personas como ellos en el mundo. Ven a otras personas que entender su perspectiva”. Claro, podrían haber trabajado juntos, pero no fue así como se produjo.

La novela de Parker-Chan. se centra casi exclusivamente en las personas que han sido marginadas ya sea por su género o por su sexualidad. Si bien hay fuerzas en la sociedad que quieren Para meter a la gente en cajas, Parker Chan dice que tratan la capacidad de moverse fuera de esos límites como “una especie de superpotencia”. “Desafiar estas expectativas es lo que da a sus personajes el poder de moverse en la sociedad de una manera que las personas restringidas no lo hacen”. Pueden tomar esta fuerza que aplasta a otras personas y convertirla en un arma que puedan usar para lograr sus propios fines, o pueden resistir su poder moldeador y convertirse en lo que quieran ser”. Continúan: “Tenemos personajes que son aplastados y tenemos personajes que se liberan... Quería jugar con un elemento performativo también. Entonces, qué creo que hice más en este nuevo libro, a diferencia del último libro, tenemos personajes que son muy conscientes de cómo su desempeño de género hace ellos percibieron”.

En última instancia, Parker-Chan dice que escribieron estos libros porque no pudieron encontrar ningún libro de fantasía asiática escrito en inglés. La guerra de la amapola (RF Kuang) por realmente abrir las compuertas y demostrar que existe un mercado para este tipo de historias sobre personajes asiáticos y... específicamente en el caso de Parker-Chan — con historia y temas chinos resonantes. “Antes, los editores no creían que existiera el mercado. Y ahora estoy muy entusiasmado porque tenemos Tantas fantasías asiáticas. Cada vez que miro la librería, veo todas estas fantasías asiáticas desde diferentes perspectivas; perspectiva, el sudeste asiático, el este asiático… es muy emocionante, por eso no voy a escribir más libros chinos”.

Parker-Chan no especificó cuál iba a ser su próximo libro, pero se burló de que se desarrolla en un ambiente muy “contenido” y ambiente politizado. Podría ser similar a los dramas de palacio que le encantan a Parker-Chan (recomiendan Amantes de la luna: Corazón Escarlata Ryeo), pero no se recibieron más detalles.

En la primera novela, Ella que se convirtió en el sol, lo queer es una amenaza. Pero en el caso de Parker-Chan la serie Radiant Emperor, esa amenaza es siempre en respuesta a una mundo que mira a personas queer e intenta forzarlas a ser algo que no son. Y ahora, en El que ahogó el mundod, lo queer no es una amenaza; es una promesa.

Ambos libros en t el Emperador Radiante duología están disponibles ahora.

