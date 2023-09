A Robotaxi Was Blamed for a San Francisco Man's Death But He Was Actually Hit By a City Bus

Hace un par de semanas, cuando los socorristas de emergencia de San Francisco intentaron alejarse de una escena donde un hombre había resultado gravemente herido, un par de robots Cruise supuestamente merodeaban en el camino de la ambulancia, sin entender que debían apartarse del camino. El hombre murió poco después. No pasó mucho tiempo antes de que se culpara a los vehículos por la muerte del hombre.

Las tensiones entre los lugareños y la población de robotaxis han sido notablemente alto desde una decisión a nivel estatal hace varias semanas soltado Cientos de vehículos automatizados en las carreteras del Área de la Bahía, y este episodio pareció confirmar los peores temores de los residentes. El hecho de que los autos habían obstruido un vehículo de emergencia —con resultados mortales —pareció confirmar las peores sospechas. Peor aún, una filtración pública seguridad memorándum mostró que los servicios de emergencia vinculados al incidente habían culpado específicamente a los autos de Cruise por su respuesta más lenta. ráfaga de noticias de prensa culpando a los robotaxis por el incidente

seguido. Ahora se ha hecho evidente, sin embargo, que la historia es más complicada que eso. Por un lado, los funcionarios de la ciudad han aclarado hace semanas más tarde—ese Crucero fue específicamente no culpable de la muerte del hombre. Por otra parte, se ha revelado que el hombre en realidad fue golpeado fatalmente en un autobús urbano , lo que significa que, si bien los servicios de emergencia culparon parcialmente a los autos autónomos por el resultado mortal, un vehículo urbano operado por humanos fue en realidad el uno que hirió a la víctima.

Cómo ocurrió realmente el accidente

Esta semana, el Estándar de San Francisco reportado que la víctima en cuestión, Sammy Davis, de 69 años, era un vagabundo que, el 14 de agosto, cayó al suelo detrás un autobús urbano y posteriormente fue golpeado y gravemente herido. Ni el conductor del autobús ni los pasajeros parecen haber notado que Davis había sido golpeó. Poco después del incidente, los socorristas de emergencia aparecieron y, después de subir al hombre a su ambulancia, tuvieron su desafortunado encuentro con Vehículos de Cruise. En un Departamento de Bomberos inicial informe eso fue posteriormente filtrado a Forbes , los servicios de emergencia estaban claramente furiosos por el papel que los autos sin conductor habían desempeñado en el incidente. El memorándum dice:“El paciente estaba empaquetado para el transporte con lesiones que amenazaban su vida, pero inicialmente no pudimos abandonar la escena debido a los vehículos de crucero. no se mueve”, dice el informe. “Este retraso, por mínimo que sea, contribuyó a un mal resultado para el paciente... El hecho de que Cruise que los vehículos autónomos continúen bloqueando la entrada y salida de llamadas críticas al 911 es inaceptable”. Cruise negó anteriormente que sus vehículos tuvieran algo que ver con la muerte de Davis, afirmando que sólo transcurrieron 90 segundos entre el momento en que fue se puso en una camilla y cuando el hombre salió del lugar.

Esta semana, los funcionarios publicaron

una declaración

que aclaró que Cruise no oficialmente no había sido culpado por la muerte de Davis. a los vehículos recreativos de crucero”, se lee en una declaración conjunta del Jefe de Bomberos y la Agencia de Transporte Municipal de la ciudad. La declaración continúa culpando parcialmente informes de prensa que se basaron “en un informe interno de un miembro del personal del SFFD en la escena” para la percepción de que Cruise era el culpable por la muerte del hombre. “La ciudad envía nuestras sentidas condolencias a [la]familia y amigos de la víctima», concluye el comunicado.En respuesta a la declaración actualizada de los funcionarios de la ciudad, Cruise le proporcionó a Gizmodo la siguiente declaración: “Nada disminuye la tragedia de una vida perdida , pero apreciamos la aclaración del Jefe de Bomberos de que no han atribuido esto a Cruise. Esperamos continuar y aumentar la colaboración con SFFD en nuestro objetivo compartido de seguridad vial».Infestación de robotaxis de San Francisco

Ya sea que Cruise haya tenido la culpa de este incidente en particular, parece claro que a San Francisco le esperan tiempos turbulentos, ya que el sistema automatizado La industria de la conducción utiliza la ciudad como un gigantesco campo de pruebas beta para su experimento de robotaxis. En tales circunstancias, es lógico que Los lugareños se sentirían molestos, si no completamente alarmados. Más relevante aún, la tensión entre los funcionarios de seguridad pública de la ciudad y la industria de los robotaxis no Realmente parece que van a desaparecer pronto. Los funcionarios de la ciudad están notablemente cautelosos ante una nueva tecnología, posiblemente experimental, que tiene el potencial de para paralizar el tráfico, provocar accidentes y, potencialmente, cosas peores. Sólo el tiempo dirá si esa cautela está justificada o no.

The documents were actually acquired via a public information request. We regret the error.