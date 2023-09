“Él tiene sus estados de ánimo apocalípticos” Walter Isaacson sobre Elon Musk

Si no fuera conocido por dirigir el fabricante de automóviles eléctricos Tesla, Elon Musk todavía sería conocido por SpaceX, su compañía de naves espaciales y satélites con ambiciones marcianas. O para Neuralink, una empresa que trabaja en el desarrollo de interfaces cerebro-computadora implantables. O para X.AI, la última entrada en la carrera armamentista de inteligencia artificial. O, por supuesto, para comprar la red social Twitter y luego deconstruir rápidamente todo lo relacionado con ella, desde el personal. , al nombre (ahora simplemente “X”), a mucha de su funcionalidad establecida.



También es conocido por su furia en el “Modo Demonio”, por abrazar teorías de conspiración en línea, por reinstaurar a algunos de los peores infractores de Twitter previamente prohibidos y Más recientemente, por amenazar con demandar a la ADL por dañar el negocio publicitario de Twitter (la organización contra el odio llama a la demanda “amenaza”frívolo.”)

Did Elon Musk Regret Buying Twitter? | Walter Issacson Interview CC Subtitles Off

English ¿Se arrepintió Elon Musk de haber comprado Twitter? | Entrevista a Walter Issacson

Si esto no es suficiente para una biografía llena de detalles de Walter Isaacson, no sé qué es. Lo último, del autor de libros sobre Steve Jobs, Einstein, y Leonardo Da Vinci, se llama simplemente “Elon Musk”, y dedica más de 600 páginas a la vida de Musk, desde la infancia hasta las últimas controversias en Twitter.

Advertisement

Se sentó con Gizmodo para una extensa charla sobre el nuevo libro el día después de su lanzamiento el 12 de septiembre. Lo siguiente es una versión editada y una versión condensada de esa charla. Arriba se encuentra un video más corto de preguntas y respuestas.

Dan Ackerman: ¿Por qué estamos tan fascinados con Elon Musk? Hay mucha gente rica por ahí tratando de poner su sello en el ¿Qué hay de él en particular que lo convierte en una personalidad de la que no podemos mantenernos alejados?

Advertisement Advertisement

Walter Isaacson: Siempre me ha gustado hablar sobre innovadores disruptivos, ya sea Steve Jobs o Jennifer Doudna, quien es excelente para llevarnos al Era de la edición genética. Cuando comencé este libro, [Musk] nos estaba llevando a la era de los vehículos eléctricos y otras empresas. Casi había salido de ese negocio y ha podido hacer más que probablemente cualquier otra persona para llevarnos hacia esa era. de los vehículos eléctricos. En segundo lugar, fue la única persona capaz de poner a los astronautas en órbita desde los Estados Unidos, o poder lanzar cohetes a órbita, aterrizarlos y reutilizarlos. Así que parecía un tipo bastante innovador. Un año de trabajo Para este libro, decidió comprar Twitter, lo que lo convirtió en una extraña montaña rusa.

DA: Como biógrafo, dices mucho sobre a quién eliges perfilar, ya sea Ben Franklin, Steve Jobs o Leonardo da Vinci. .¿Dónde encaja Elon en ese continuo?

Advertisement

WISCONSIN: Hablamos de personas inteligentes, pero hay una docena de personas inteligentes. ¿Quién piensa diferente? ¿Quién puede ser creativo? ¿Quién cuestiona cada ¿Requisito? Bueno, entiendes a Einstein, quien es el mejor “pensador diferente” que jamás haya sido para descubrir que la velocidad de la luz es constante, pero El tiempo es relativo. Ya sabes, ese es realmente un salto que nadie más habría dado en ese momento. Obviamente, Steve Jobs nos trae En un montón de nuevas industrias, incluidas las computadoras personales amigables, la industria de los teléfonos celulares, la industria de la música, altera muchas cosas. . Y de la misma manera con Musk, no es necesariamente que sea inteligente. Quiero decir, Bill Gates tiene más poder de procesamiento, diría, pero Es una capacidad de ser disruptivo que me resulta interesante porque es una clave para la creatividad. Es realmente la esencia que exploré en Leonardo. daVinci porque Leonardo da Vinci es lo último en eso.

DA: Mencionaste “pensar diferente”, lo que me hace pensar en Apple y la superposición entre alguien como Elon Musk y alguien como Steve Jobs. especialmente en sus rasgos de personalidad. Se podría decir que ambos carecen de algún nivel de empatía personal y ambos pueden crear este campo de distorsión de la realidad alrededor de ellos. ¿Crees que Musk aprecia que lo comparen con Steve Jobs?

Advertisement

WISCONSIN: En realidad, no habla mucho sobre Jobs. Creo que ambos tienen un campo de distorsión de la realidad. Ambos impulsan a la gente. Enloquecerlos, volverlos locos. Pero también llevarlos a hacer cosas que no creían que serían capaces de hacer.

Ciertamente no es la parte del libro más digna de un tabloide, pero una de las partes más interesantes para mí es que Musk se preocupaba tanto por el proceso de fabricación como por el producto. Dijo que diseñar un producto es difícil, pero lo que realmente Difícil es hacer la máquina que hace la máquina... si miras el escritorio de Elon Musk en Hawthorne, California, en Fremont, Texas, En la Gigafábrica de Austin, está justo en la línea de montaje. Porque él dice que si estás diseñando un producto, tienes que verlo. en cada momento, cómo se está haciendo y dónde están los cuellos de botella.

Advertisement

DA: Otra cosa fascinante que surgió del libro y de la que la gente ha estado hablando es la participación de Elon Musk con Starlink y Ucrania... ¿Tú? ¿Comprar su argumento sobre su motivación, querer evitar una enorme escalada que podría conducir a la Tercera Guerra Mundial?

WISCONSIN: Sé que suena ingenuo, pero este tipo es apocalíptico. Y recuerdo haber hablado con él esa noche y muchas otras veces. como: “Oh, Dios mío, si esto sucede, se volverán nucleares”. Dijo: He hablado con el embajador ruso y han dicho que tienen esta doctrina, la ley rusa, de que si se ataca la patria, tenemos derecho a tomar represalias nucleares.

Advertisement

Él me dice: Hice Starlink para que la gente pudiera ver películas de Netflix, relajarse y jugar videojuegos. ¿Por qué estoy en esto? ¿guerra? Y yo digo, ¿por qué estás en esta guerra?

DA: Eso suena altruista, estés de acuerdo con él o no. Pero luego está este otro lado que hemos visto, al que llamo. Es una especie de “giro de talón”, abrazando a muchas figuras de derecha radical en Twitter, su aceptación de la “prohibición de la ADL” en Twitter. Parte de ello me parece performativo, ¿te parece así a ti?

Advertisement

WISCONSIN: No hay una respuesta fácil porque es una persona muy voluble. Y si estás con él a mitad del día estás hablando con él, y él está en su modo racional de ingeniería, en realidad es bastante centrista. Pero si lo tienes en un estado de ánimo oscuro, que Grimes llama “modo demonio”, se vuelve realmente oscuro y tiene teorías populistas y más marginales con las que se involucra con Twitter lo que permite amplificarlo más, lo cual en mi mente, no es una vista bonita.

DA: ¿Hasta qué punto crees que se arrepiente de haberse involucrado con Twitter ahora, además del dinero? ¿Es una distracción de ¿Todas las otras cosas que él siente que han sido puestos aquí en la Tierra para hacer?

Advertisement

WISCONSIN: Como leerás en el libro, hay momentos en los que piensa, ¿cómo llegué a esto? Él está gritando a su abogados, Alex Spiro y otros: “¡Puedes ganar este caso en Delaware y sacarme de esta cosa!” Y hay otros veces [él dice] esto es una mierda, esto es una total pérdida de tiempo incluso teniendo esta conversación que él y yo estábamos teniendo sobre lo que iba a hacer con Twitter. Y luego, esa misma noche, en mensajes de texto, “voy a usarlo para Crea lo que X.com debería haber sido y será un acelerador”. Así que estaría vertiginosamente entusiasmado y oscuramente molesto cuando él pasó por ello.

DA: ¿Cuál es tu opinión sobre cómo ha gestionado Twitter hasta ahora?

WISCONSIN: Después de recibir Twitter y entrar, es un lugar psicológicamente seguro. Se ve hermoso. Todo el mundo se preocupa por la comodidad de las personas. y nutrirlos. Él dice, “No, tenemos que estar totalmente involucrados, tenemos que ser todos incondicionales”. Y dispara lo que resulta ser aproximadamente el 80% de la gente. Supongo que cuando me despierte cada mañana, no será allí. Miro todas las mañanas y todavía está allí.

Advertisement

Algunas personas dicen, oh, ahora lo ha destruido. Ya no existe. Ya no es lo que era cuando a la gente le gustaba. tú y yo tuvimos dulces conversaciones y todos fuimos ungidos con cheques azules, y era una casa club para personas como nosotros. se ha convertido en un lugar mucho más polémico y tiene mucha más gente dedicando tiempo a él y especialmente subiendo videos. Había un video [ podcaster] Lex viernes dman y yo lo hicimos la semana pasada y él lo subió a Twitter: 58 millones de visitas. Y eso es algo que la plataforma hace ahora que No lo había hecho antes. Y ha permitido que la gente lo monetice. En otras palabras, puedes cobrarle a la gente, puedes obtener divisiones de publicidad. A partir de ello. Así que ha hecho muchas cosas para hacerlo diferente. Ha añadido más cosas en seis meses que Parag y Jack. Dorsey lo hizo en tres años, pero también lo arruinó.

DA: Inteligencia artificial. Ese es el tema candente del día. También es una de sus mayores obsesiones. ¿Te ha convencido de su punto de vista? ¿Que la IA representa una amenaza existencial y que tenemos que controlarla y regularla con mucho cuidado? No todo el mundo se siente así. .

Advertisement

WISCONSIN: ¿Realmente cree que podría ser un peligro? Tiene sus estados de ánimo apocalípticos. No duran las 24 horas del día. , pero hay estados de ánimo que dicen, si hay un ataque furtivo [ucraniano], como Pearl Harbor, a la flota rusa, volverse nuclear. Y si se permite que la IA se vuelva loca y no esté conectada a la agencia humana, el problema de la alineación, como se le llama, ese será un gran problema.

DA: Dentro de cien años, alguien más estará escribiendo una biografía histórica de Elon Musk. ¿Se le ve como una fuerza neta para el bien? en el mundo?

Advertisement

WISCONSIN: Creo que, sin duda, dentro de 100 años pasará a tener un gran significado histórico. Creo que todas las redes sociales ser recordado por tener, en el mejor de los casos, una influencia no beneficiosa, y en el peor, una influencia muy dañina. Pero eso incluye muchas formas de Facebook No hicimos que las personas asumieran la responsabilidad de lo que hicieron, ni que las plataformas asumieran la responsabilidad, pero esa es una toma controvertida. no lo pongas en el libro, es sólo mi propia visión de que de alguna manera si ves la película de Oppenheimer , ves eso cuando obtenemos esa tecnología, la activamos y decimos, bien, cómo vamos a tratar de asegurarnos de que este genio no ¿seguir saliendo de la botella? No creo que lo hayamos hecho tan bien con las redes sociales y creo que Musk no va para mirar bien en la historia sobre lo que está haciendo con la plataforma ahora conocida como X.

Walter Isaacson “Elon Musk” ya está disponible.