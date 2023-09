Las batallas de las Guerras Clon que dieron forma a Ahsoka Tano

AhsokaEl quinto episodio“ShadowWarrior” devuelve a su protagonista principal a su propio pasado, mientras navega por su historia en la primera línea de la Guerra de clones. Al hacerlo, nosotros y Ahsoka por igual somos presionados hacia 3 momentos cruciales de la guerra. —conflictos de su pasado que aún resuenan como momentos fundamentales para explorar quién es ella como personaje.



Advertisement

A aunque oculto a través de la bruma de la memoria y la niebla literal de guerra, “Shadow Warrior” divide sus flashbacks en tres batallas distintas de el Guerras Clon serie animada—aquellos que, a través de esa niebla, son difíciles de ver. Pero que definen cada uno y en qué parte Guerras Clon De dónde vinieron, nos cuenta los momentos que son vitales en nuestra comprensión del pasado de Ahsoka y dónde ella se ve a sí misma como la presencia. de su antiguo maestro Anakin la empuja a considerar un nuevo camino.



La batalla de Teth

Advertisement Advertisement

AhsokaEl primer flashback nos lleva a Teth y de regreso al original 2008 Guerras Clon película. Aunque Anakin y Ahsoka se conocieron durante la batalla en Christophsis, Teth, donde tienen la misión de asediar una fortaleza en la cima de una montaña donde los separatistas son mantener como rehén a Rotta, el hijo de Jabba, por... bueno, razones. Es un momento visualmente emocionante en la película, similar a Ahsoka, comienza envuelto en niebla mientras la República recibe fuego en el suelo, mientras Anakin y su nuevo padawan ascienden verticalmente por la cara del acantilado. para completar su misión, caminantes enormes escalando y clones rapelando detrás de ellos a remolque.

Pero ese no es el punto Ahsoka está haciendo traer a su héroe de regreso a este momento. No es solo la primera misión propiamente dicha de Ahsoka como padawan de Anakin: la llegada de quien ha ya ha creado un gran conflicto para Anakin, inseguro de su capacidad como maestro; también es la primera vez que vemos a Ahsoka empujar en la primera línea de una guerra. Y qué Ahsoka realmente capta que la Guerras Clon Las películas y las series animadas en su mayor parte no siempre pudieron hacerlo de manera bastante efectiva es que, al darnos a la actriz Ariana Greenblatt, de 16 años, como la aprendiz padawan, en realidad vea cuán joven era Ahsoka cuando estalla la Guerra Clon. Este es un momento formativo para que ella establezca su relación con Anakin, pero también es posiblemente el momento en que ella cambia como persona para siempre por razones completamente peores, expuesta a la vida que lleva. como iniciado Jedi y transformado en un arma en el Primera línea de conflicto interestelar.

Advertisement

La liberación de ryloth

Advertisement

El próximo flashback nos lleva al clímax de Las Guerras Clon‘ la primera temporada, y la liberación del mundo natal de los Twi’lek, Ryloth. Aunque nunca vemos a Anakin y Ahsoka participar en la batalla terrestre En Ryloth, el episodio “Tormenta sobre Ryloth” ve la misión de Anakin y Ahsoka de romper el bloqueo alrededor del planeta, y otra misión menos importante. que se refleja en Ahsoka mientras la vemos atendiendo a un soldado herido.



“Tormenta” ve a la República derrotada por los separatistas Marina sobre Ryloth, y después de que Ahsoka, demasiado confiada, desobedezca una orden de retirada, termina perdiendo la mayor parte de su escuadrón de cazas. es devastador para ella, no solo por la pérdida de vidas, aunque incluso en este punto temprano del programa ya había visto muchos soldados. morir, sino porque es la primera vez que Ahsoka realmente tiene que lidiar con la pérdida de personas bajo su mando, debido a una decisión que ella toma. Es imprudente por su parte, pero una vez más no se puede enfatizar lo suficiente como para Ahsoka la misma deja clara en su casting: ella es una niño navegar estos momentos en una guerra infinitamente más grande que ella y asumir un papel que nunca esperó tener. aquí, mostrándonos cómo cuida a un soldado que tiene que dejar atrás para que otros que la rodean no resulten heridos como él, Realmente impacta cuán salvaje fue la educación de Ahsoka.

Advertisement

El asedio de Mandalore

Advertisement

El tercer y último flashback salta la mayor parte del resto de Guerras Clon para llevarnos a los episodios finales de su séptima y última temporada: el asedio de Mandalore. Esto es importante como contraste con Ryloth y Teth porque no es no solo una Ahsoka mayor, una que en este punto bien y verdaderamente forjado en los fuegos del conflicto, sino porque también es después Ahsoka tenía abandonó la orden Jedi en desilusión. Vemos aquí los frutos de todas esas lecciones anteriores que habían dado forma a Ahsoka, mientras ella gira y gira alrededor de la brumosa campo de batalla con sus sables de luz: ella es, como le dice el espíritu de Anakin, la guerrera que él le enseñó a ser.



Pero también se puede decir que Ahsoka se encuentra en algunos de sus momentos más conflictivos, y esas grietas emergen cuando su yo mayor, en su cuerpo joven, comienza para empujar y empujar la lección que Anakin está tratando de enseñarle. W ¿Quién es él, el Elegido caído? , para contarle sobre la necesidad de crecer más allá de este conflicto? ¿Quién es él para sermonear, después de que el Jedi la rompió tan completamente? fe en que tuvo que abandonar el único hogar que podía recordar y aún así se encontró incapaz de escapar de la guerra que definió su infancia, ¿y todavía continúa definiendo sus décadas después? Mandalore es un momento fundamental en el arco de Ahsoka, no solo mostrárnoslo la persona en la que se convirtió después de elegir abandonar la Orden Jedi, pero por cómo las Guerras Clon finalmente intentaron consumir su sentido de ella misma—y cómo en momentos de debilidad todavía puede encontrarse a sí misma en esos momentos, incluso en el momento de Ahsoka.

Advertisement

¿Quieres más noticias io9? Consulta cuándo esperar las últimas Maravilla, guerra de las galaxias, y Viaje a las estrellas lanzamientos, qué sigue para la DC Universe en cine y TV, y todo lo que necesita saber sobre el futuro de médico que.