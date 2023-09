Google's Trials Will Reshape the Internet Whether It Wins or Loses

El martes se abrió un importante caso antimonopolio contra Google, lo que marcó el primer juicio por monopolio de gran tecnología del gobierno desde Microsoft. Justicia y Google exponen sus argumentos, están en juego dos cuestiones notables. En primer lugar, está la naturaleza del negocio de Google, que en efecto plantea preguntas sobre el futuro de Internet. Pero quizás lo más importante es una prueba: dependiendo de cómo se desarrolle este caso, Veremos la primera gran prueba de si el gobierno puede regular los monopolios tecnológicos en la era moderna. La demanda depende del motor de búsqueda insignia de Google, que generó casi el 60% de los 280 mil millones de dólares de ingresos de la compañía el año pasado. Alrededor del 90% de los estadounidenses buscan en Google, y si le preguntan al Departamento de Justicia, es porque Google paga a otras empresas como Apple y Mozilla para crear Google. la herramienta de búsqueda predeterminada en sus productos y les paga a los fabricantes por incluir los servicios de Google en dispositivos Android. El gobierno argumenta que el dinero es Una de las principales razones por las que Google no tiene competidores serios. No sabemos cuánto le paga Google a Apple, por ejemplo (aunque Lo descubriremos en el ensayo), pero generalmente se supone que la cifra es de unos 20.000 millones de dólares al año. ¿Por qué crear su propio motor de búsqueda? ¿Cuando Google llena tus bolsillos? Si le preguntas a Google, por otro lado, te dirá que es porque sus herramientas son las mejores y las más fáciles de usar. “Planeamos demostrar en el juicio que nuestros acuerdos de distribución de búsqueda reflejan las elecciones de los navegadores y los fabricantes de dispositivos en función de la calidad de nuestros servicios. y las preferencias de los consumidores», dijo Kent Walker, presidente de Asuntos Globales de Google y Alphabet, en una publicación de blog . “Hacer que sea más fácil para las personas obtener los productos que desean beneficia a los consumidores y está respaldado por la ley antimonopolio estadounidense. No usen Google porque tienen que hacerlo, lo usan porque quieren”. El Departamento de Justicia no respondió a una solicitud para comentar.

Podría parecer un argumento simple: Google tiene más dinero, por lo que puede permitirse el lujo de excluir a sus competidores de los primeros lugares. en navegadores y dispositivos móviles. Pero el sistema legal estadounidense es notoriamente favorable a las empresas. Desde la década de 1980, la teoría antimonopolio predominante sostiene que una empresa es sólo un monopolio si aumenta los precios para los consumidores. Eso ha obstaculizado la la capacidad del gobierno para regular las empresas basadas en la web. Google es gratuito, por lo que no existe una conexión inmediata con los precios al consumidor, aunque puede haberla. un vínculo indirecto. Pero en este caso, el Departamento de Justicia está planteando un nuevo argumento. Básicamente, el gobierno sostiene que los consumidores se ven perjudicados porque Google reprime la innovación impidiendo que otras empresas entren en el mercado y elimina su incentivo para mejorar sus propios productos porque no tiene competencia. “Si el Departamento de Justicia pierde, se convierte en una cuestión muy seria qué se necesitará”, dijo Harold Feld, vicepresidente senior de Conocimiento Público, un grupo de defensa, en una entrevista con vox . “Aparte de una ley del Congreso, ¿hay alguna manera de que un tribunal aplique las leyes antimonopolio a estas nuevas ¿Modelos de negocio y nuevas tecnologías?” Google, por supuesto, opina diferente. La compañía argumentará que está mejorando constantemente sus productos y que pagar para ser el motor predeterminado es una opción razonable. y prácticas leales. La empresa dice que tiene competidores en el negocio de las búsquedas. Google cita numerosos ejemplos, incluido el hecho de que muchos las búsquedas en Internet comienzan en plataformas como Amazon, por ejemplo. Allí veremos una pelea sobre cómo los tribunales deberían definir el mercado. El DOJ dice que una búsqueda que comienza en Amazon es completamente diferente del tipo de búsqueda que comienza en Google.com.

Las opciones predeterminadas en los productos tecnológicos son algo poderoso. En la publicación del blog de Google, la compañía incluye una serie de gifs que muestran cómo fácil es cambiar tus valores predeterminados. En Safari, por ejemplo, Google señala que solo se necesitan cuatro toques para cambiar la búsqueda predeterminada motor de búsqueda en un iPhone. Por otro lado, muchas personas podrían no darse cuenta de que incluso es posible cambiar el motor de búsqueda predeterminado y la gran mayoría de las personas que sí saben nunca se molestan. Google dirá que la interferencia en los mercados sofocará la innovación, no la fomentará. En cierto sentido, el Departamento de Justicia tiene la historia de su lado . Se cree ampliamente que el éxito del gobierno al poner fin al supuesto monopolio de Microsoft a finales de los 90 allanó el camino para empresas como Google. y Meta. En otras palabras, la regulación antimonopolio impulsa la innovación, y no al revés.

No importa quién gane este caso, en un futuro cercano veremos a Google y al Departamento de Justicia nuevamente en los tribunales peleándose por asuntos muy similares. problemas. Google está luchando otros dos casos antimonopolio en los EE.UU. por su presunto monopolio en el negocio de la publicidad en línea , uno contra el gobierno federal, y otro



contra una coalición

del fiscal general del estado. Google se enfrenta a otro caso antimonopolio de publicidad en la UE . Los detalles son complicados, pero la conclusión es que las propias estimaciones de Google dicen que consume un sorprendente 35 % de cada dólar gastado. sobre publicidad digital, y hay un montón de evidencia para sugerir que la empresa utilice su poder de mercado para autonegociación.

y Gane o pierda, Google está en problemas. Los expertos hablan del “efecto policía en el codo”, donde la simple presencia del escrutinio gubernamental obliga a una empresa a correr menos riesgos en el mercado. Eso es lo que sucedió cuando el Departamento de Justicia comenzó una batalla antimonopolio de 13 años contra IBM en la década de 1960. El Departamento de Justicia perdió la caso, pero IBM estaba distraída y tuvo que moverse lentamente, y Microsoft y Apple se abalanzaron y derribaron a IBM de su posición.20 años después, le pasó lo mismo a Microsoft. Justo como estaba previsto, han pasado otras dos décadas y ahora le toca el turno a Google.

Hoy en día, las herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT representan una amenaza existencial para el negocio de búsqueda de la empresa. Google.com es el sitio web más popular del mundo, pero Google necesita utilizar todo lo que esté a su disposición para defenderse de la competencia en este momento, que es exactamente lo que necesita para evitar hacer con el El Departamento de Justicia está respirando en su nuca.

