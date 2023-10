El próximo gran teléfono y reloj de Google se darán a conocer esta semana, o al menos Google lo hará confirmar o desmentir el tsunami de fugas que detalla lo que viene con Pixel 8, Pixel 8 Pro y Pixel Watch 2.

La gran exhibición de hardware “Hecho por Google” de Google se llevará a cabo en la ciudad de Nueva York el miércoles 4 de octubre a las 10 a.m., hora del Este, o el 7 de octubre. Soy PT. Hasta ahora, Pixel 8 y Pixel Watch 2 son efectivamente confirmado por vídeos teaser Google lanzó en agosto.Dónde ver el evento Made by Google

Los usuarios pueden sintonizar el canal oficial de YouTube de Google. La transmisión en vivo de la presentación principal es

ya disponible Se espera que la conferencia comience a las 10 am en punto (es decir, a menos que comiencen tarde, como lo hizo Meta la semana pasada con su Anuncio de la misión 3).#MadeByGoogle ‘23: Presentación

como con

todos los eventos pasados, esperamos que la transmisión comience con su video promocional habitual antes de que los jefes de las grandes compañías profundicen en los finos detalles detrás del nuevo hardware en vivo frente a la prensa reunida. El año pasado, Google comenzó con el Pixel Watch antes de revelar el Pixel 7 y el Pixel 7. Pro, por lo que cualquiera que solo busque ver qué tiene el gigante tecnológico reservado para su último teléfono inteligente puede que tenga que esperar un poco. A menos que Google tenga alguna sorpresa de hardware en la tienda, la compañía probablemente lanzará el conjunto de funciones de software que obtendremos con el Pixel 8. .De lo contrario, Gizmodo cubrirá el evento en vivo en persona en Nueva York, así que si estás buscando comentarios un poco más coloridos sobre Para conocer las últimas ofertas de hardware de Google, asegúrese de visitar nuestra página para obtener más actualizaciones a medida que se presenten. ¿Deberíamos esperar algo que no sea un teléfono o un reloj? Ya tenemos el desglose completo para

lo que esperamos con Pixel 8 y Watch 2

, pero ¿Google nos dará alguna sorpresa? El año pasado, Google también

reveló su Pixel Tablet , y aunque el primer dispositivo solo pantalla de Google fue bastante sólido para su precio, no tendrá el mismo calendario de lanzamiento anual que los productos de teléfonos y relojes de la empresa.Quizás aprendamos algo sobre un rumorado Tipo AirTags rastreador de Google. A principios de este año,

google unido a Apple en un rastreador GPS estándar, señalando al primero buscando entrar en el localizador GPS juego hasta alguna medida. Es demasiado pronto para cualquier tipo de Secuela de Pixel Fold

Ya sea porque acabamos de ver por primera vez el primer dispositivo plegable de Google. Google I/O 2023 En mayo pasado. FitBit, propiedad de Google, también vio un nuevo lanzamiento el mes pasado con Charge 6, y se espera que Pixel Watch 2 para incorporar alguna tecnología de FitBit . Google podría mencionar su nuevo Chromebook Plus durante la conferencia, pero la compañía probablemente no dedicará mucho tiempo a reflexionar sobre ello. Si no hay mucho más sobre el anuncio de este año , podemos esperar que Google enfatice el software, especialmente la nueva integración de IA.

