10 Subtle iOS 17 Features We're Excited About

Justo a tiempo para la iPhone 15 Para salir a la venta a finales de esta semana, Apple ha lanzado oficialmente iOS17 hoy. La nueva versión del sistema operativo es compatible con todos los dispositivos lanzados después del iPhone XR, incluido el iPhone SE (segunda generación o más adelante). Si compra el nuevo iPhone 15, le llegará con iOS 17 precargado nada más sacarlo de la caja.cada vez que te llegue.



Si estás listo para la actualización del iPhone que tienes ahora, asegúrate de hacer una copia de seguridad de tus datos y conecta tu iPhone a wifi y una fuente de energía, luego dirígete al panel de configuración. En General > Actualización de software, verás que iOS 17 está esperando que descargues e instales.

La nueva versión de iOS es una actualización sutil, ya que la mayoría de los sistemas operativos móviles han sido estas últimas generaciones, incluso Android tuvo dificultades para lograrlo. wow” con cada nueva versión. De todos modos, los usuarios existentes de iPhone estarán felices de saber que la mayoría de las nuevas capacidades que vienen son utilidades útiles. para el smartphone caro. Pósteres de contacto personalizables Un póster de contacto es una forma de expresarse antes de la otra línea . Una foto de iOS 17 en un iPhone 14 Pro Max No importa cuánto insistamos en que las tarjetas de presentación ya no son relevantes en la era digital actual, alguien encuentra una manera de hacerlas relevantes nuevamente. Ingrese los Posters de contacto de iOS 17, que son esencialmente tarjetas de contacto visualizadas. Este fondo de fondo que creas para representarte a a mismo aparece en otro extremo cuando llamas a otro iPhone. Tu póster de contacto muestra información vital: tu nombre, número de teléfono e incluso tu memoji. Puede personalizar el tamaño de fuente, el estilo y el color del póster de contacto y obtener una vista previa antes de decidirse por un diseño.

Apple planea poner las API a disposición de los desarrolladores para que servicios como las aplicaciones VoIP puedan aprovechar las tarjetas telefónicas. También puedes usar Pósteres de contactos con NameDrop, otra nueva característica de iOS 17 que le permite intercambiar carteles de contactos con solo tocar dispositivos. Desafortunadamente, los carteles de contactos ganaron t aparece para los usuarios de Android o cualquier persona que ejecute iOS 16 o anterior.

Una captura de pantalla de iOS 17



Finalmente, una característica similar a Pixel llega a iOS, aunque esto implica poca participación de un asistente digital en el otro lado. iOS 17 presenta Correo de voz en vivo, una característica que será útil a la hora de filtrar llamadas de números desconocidos, la mayoría de los cuales generalmente resultan ser personas que llaman spam. buscando a su próxima víctima.

En iOS 17, cuando alguien te llame y deje un mensaje de voz, verás aparecer una transcripción en vivo de su mensaje una vez que comience. hablando. Puedes contestar la llamada antes de que desaparezca o la deje estar. El correo de voz en vivo también seguirá la sugerencia del operador para spam para que esas llamadas sean rechazadas inmediatamente.

Comunícate con las personas que amas



No olvides “registrar” con tus amigos para informarles que has llegado sano y salvo a casa.

Una foto de iOS 17 en un iPhone 14 Pro Max

Todos mis amigos son adultos que pueden llegar sanos y salvos a casa. Aun así, es bueno saber cuándo llegaron y si se enfrentaron a algún problema. problemas. La nueva función Check-In de iOS 17 permite a las personas saber cuándo has llegado de manera segura al compartir tu ubicación con amigos y familiares más allá. simplemente señalando tu punto en vivo en un mapa. Puedes iniciar un Registro con la gente para informarles cuando has llegado a la localidad que denominó como su casa. También puede configurar un Registro por tiempo de duración, que “registra “contigo después de un tiempo que hayas configurado de antemano para que tus amigos sepan que todavía estás bien en tu situación. Si Si se retrasa el check-in más de 15 minutos, el Check-In le pedirá una respuesta. Si no responde inmediatamente, lo envíe su ubicación y otra información vital a quien sea seguido. La función se encuentra dentro de Mensajes y Apple dice que está cifrada de extremo a extremo. Solo funciona con personas con iOS 17 y dentro del Aplicación de mensajes.

Interactuar con widgets

StandBy aparece cuando el iPhone se está cargando de lado en un cargador inalámbrico.



Una foto de cómo se ve StandBy con un iPhone acoplado

Si alguna vez quisiste una pantalla inteligente similar al Asistente de Google con sabor a Apple, prueba StandBy en iOS 17. StandBy aparece cuando Gire su iPhone de lado mientras lo carga, ya sea con un cargador inalámbrico o enchufado. StandBy convierte la pantalla en una vista cuadro de información. Mire para ver la hora, las fotos que tomó y los widgets que configuró para un acceso rápido. StandBy también funciona con actividades en vivo para que puedas realizar un seguimiento de los resultados deportivos o un cronómetro de cocina con solo un vistazo. Y como un pantalla, StandBy le permite FaceTime y usar Siri con manos libres.

La única advertencia para StandBy es que no tendrás acceso a las funciones de pantalla siempre encendida si estás en un iPhone más antiguo. solo el iPhone 14 Pro y el iPhone 15 Pro admiten este modo.

“Siri, ayúdame ”

Sí, la gente todavía hace llamadas telefónicas. Para eso están estos 20 nuevos tonos de llamada.

Una foto de iOS 17 en un iPhone 14 Pro Max

Apple ha agregado más de 20 nuevos tonos de llamada a iOS 17, la primera vez en casi diez años. Por favor, ahórreme la conferencia sobre cómo los tonos de llamada son un artefacto del pasado. La gente todavía habla por teléfono, incluso con la omnipresencia de tanta comunicación basada en texto.

Los tonos de llamada son una mezcla de melodías antiguas renovadas y nuevas.

9to5Mac

.



Una característica no tan exclusivaHay buenas noticias para las personas que no actualizarán al iPhone 15/15 Pro más adelante esta semana. La capacidad de ajustar el enfoque de retrato y la profundidad es inherente a iOS 17, aunque todavía limitado a la serie iPhone 13 y superiores. Aún así, esos usuarios pueden editar un punto de enfoque diferente en una foto usando Apple Photos, similar a cómo los usuarios de Android pueden habilitar el desenfoque de retrato a través de Google Fotos. Finalizar una llamada de la forma correcta

Poner el botón que finaliza una llamada a un lado no tiene sentido cuando el pulgar descansa naturalmente en el medio del teléfono inteligente. Afortunadamente, el botón de finalizar llamada está en la parte inferior central en la versión final de iOS 17, no

fuera al lado como se representan las betas anteriores. ¡Que siguieran los dramáticos problemas! Las mejores características nuevas de iOS 17 son algunas de las más sutiles

El software se activa hoy con carteles de contactos, widgets interactivos y una función que les permite a tus amigos saber cuándo estás a salvo en casa.

