The Witcher 3, uno de los juegos más exitosos de la última década y de la generación pasada de consolas, PlayStation 4 y Xbox One, iba a dar el salto a la nueva generación en algún momento durante el primer semestre de 2022. Sin embargo, ahora los jugadores tendrán que esperar más, según ha anunciado el estudio.



CD Projekt Red, creadores del juego, han anunciado que decidieron encargarse directamente en sus estudios del desarrollo de esta versión mejorada de The Witcher 3. Y es que hasta ahora la versión. next gen estaba a cabo de los estudios de Saber Interactive, los cuales fueron fundados en Rusia. Por lo tanto, algunos rumores mencionan la posibilidad de que este cambio en los planes esté relacionado a la invas ión de Ucrania por parte de Rusia.

Y es que CD Projekt Red ha sido uno de los estudios de videojuegos que han condenado la invasión de Ucrania por parte de Rusia, incluso deteniendo las ventas de sus juegos en el país. Algunas empresas y estudios incluso han cor tado lazos con ciertos estudios de videojuegos rusos. N o hay confirmación oficial de parte de CD Projekt de que este sea el motivo de que “llevaron el desarrollo de la versión next gen de The Witcher 3 a casa”, como anuncian en sus redes sociales, pero sea por el motivo que sea, los jugadores tendrán que esperar un poco más.

Por otro lado, CD Projekt Red recientemente anunció que ya están desarrollando un nuevo juego de la saga The Witcher, esta vez utilizando el motor gráfico Unreal Engine 5, aunque tendremos que esperar aún más tiempo por ese juego. [CD Projekt Red vía Kotaku]