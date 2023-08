Meta, el creador de Facebook e Instagram, presentó una nueva forma que le permite pedir, por favor, que la empresa no use sus datos para entrenar sus modelos de IA. Pero al leerlos, parece poco probable que hagan mucho. Enterrado en las regiones inferiores del Centro de ayuda de Facebook, una parte del sitio web que la mayoría de la gente probablemente nunca visita, encontrará una entrada llamada Derechos del sujeto de datos de IA generativa. “Este formulario es donde puede enviar solicitudes relacionadas con la información de terceros que se utiliza para la IA generativa. entrenamiento de modelos”, les dice Facebook a los cansados viajeros que han logrado tropezar con la página. Aquí encontrarás tres opciones. Puedes indicarle a Facebook que deseas acceder, descargar o corregir cualquier información personal, digamos que deseas borre esa información personal o llene un cuadro de texto en blanco si “tiene un problema diferente».



Luego, el formulario le solicita su nombre, dirección de correo electrónico y país de residencia. Presiona enviar y el sitio web le dice: “Gracias para contactar a Facebook. Deberías recibir una respuesta por correo electrónico en breve”. En este punto, probablemente querrás hacer algún tipo de ritual para garantizar que los dioses de datos escuchen tu súplica.

decir que la IA pronto destruirá nuestro mundo. Pero si realmente le preocupa que sus datos sean utilizados para entrenar inteligencia artificial, hay muchas razones para pensar este nuevo formulario de Facebook podría ser una pérdida de tiempo. Como explica Facebook, modelos como los que Meta está construyendo analizan datos de una variedad de fuentes. Algunos de esos datos provienen de las cosas que escribes en Meta en Facebook, Instagram y otras aplicaciones. Este formulario no te ayudará con eso. ¿Crees que esos eran tus datos? Hay otras formas de eliminarlos algunos



de los datos que le ha entregado a Meta, pero no hay forma de oponerse a que la empresa los use para IA. Meta ha creado un un número incalculable de algoritmos y herramientas de IA en su información, aunque la empresa dice que Modelo de 2 idiomas LLaMA no se construyó en datos de usuario.Este formulario solo se relaciona con los “datos de terceros” que Meta extrajo, compró o autorizó de fuentes externas. ¿Qué fuentes, exactamente? quizás nunca lo descubras.Cuando escribes tu nombre y tu correo electrónico en este formulario, es difícil saber qué hace Meta a continuación. Presumiblemente, la empresa tiene algunas Un tipo de búsqueda automatizada que busca en los datos de entrenamiento sus modelos de IA generativos para encontrar coincidencias exactas para su nombre y correo electrónico. Incluso si asumimos que Meta hace un riguroso esfuerzo en su búsqueda, es ridículo pensar que los únicos datos que podrían referirse a usted incluirá su nombre completo o dirección de correo electrónico.

Quizás, si hay información sobre usted que no lo identifica por su nombre, no hay nada de qué preocuparse. Pero muchas personas tienen una cuasi Objeción moral a las corporaciones gigantes que absorben datos sobre ellos, los agitan a través de algún tipo de máquina opaca y luego los liberan a través de una robot que se comporta de maneras impredecibles. ¿Esa objeción moral le otorga algún derecho legal? No, porque en la mayor parte del mundo casi no existen leyes sobre Internet, y mucho menos sobre la inteligencia artificial.



Probablemente es por eso que el formulario le pide que proporcione su país de residencia. Parece que Meta está otorgando a algunas personas derechos limitados para interceptar sus datos en función del lugar donde viven. En algunos lugares, la empresa tiene la obligación reglamentaria de hacerlo. “Derechos del titular de los datos es un término legal estándar para los derechos que usted tiene, como sujeto de la recopilación de datos, a eliminar, acceder o alterar esos información bajo ciertas leyes locales. En el Reino Unido y Canadá, por ejemplo, existen reglas sobre la extracción de datos de los consumidores. No es así en el Estados Unidos, al menos a nivel federal. Si Meta pregunta dónde vive, eso generalmente significa que no le otorgarán su solicitud si está en un país donde la empresa no tiene que hacerlo.



Gizmodo preguntó a Meta sobre el proceso que utiliza para conceder estas solicitudes de datos de IA y si los usuarios de Estados Unidos y otras partes de El mundo puede esperar que se cumplan sus solicitudes. La empresa no respondió de inmediato; actualizaremos este artículo si recibimos una respuesta .



