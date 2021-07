Foto : Getty ( Getty Images )

El pasado domingo, el magnate Richard Branson voló a una altura de 86 kilómetros (53,5 millas) sobre el nivel del mar, convirtiéndose en el primer millonario en alcanzar el espacio en un vuelo privado, pero ¿realmente fue así? Todo depende de dónde dibujes la línea a partir de la cual empieza el espacio.

Vaya por delante que la gesta de Branson, aunque tenga mucho de acción de marketing y de tocarle las narices a Jeff Bezos , no deja de ser algo que debería verse con cierto optimismo de cara a la eventual conquista del espacio por parte de nuestra especie. El turismo espacial hará aún más ricos a personajes como Musk, Bezos o el propio Branson, pero también ayudará a aumentar la curiosidad de la gente hacia esa última frontera tan difícil de batir. Eso por no mencionar que los esfuerzos privados son clave para desarrollar nuevas tecnologías con las que volar al espacio, y que la inyección de dinero por parte de millonarios aburridos con hambre de nuevas emociones es una manera tan buena como cualquier otra de recaudar fondos para algo que, a largo plazo, nos beneficiará a todos (o eso espero).

Probablemente lo expuesto aquí arriba sea una de las razones por la que ni la NASA ni las demás agencias espaciales se han mostrado muy interesadas por trazar de manera inequívoca la línea que separa el espacio de nuestro planeta. La otra razón es de índole más científica. Es muy difícil trazar esa línea, y la ciencia tiene la mala costumbre de cuestionar su ubicación a medida que avanzan nuestros ins trumentos para estudiar la atmósfera y el espacio.

La línea que separa la atmósfera del espacio es mucho más difusa de lo que parece. Foto : NASA/JPL/UCSD/JSC

Actualmente, hay una línea imaginaria que marca el límite superior de la atmósfera terrestre . Se trata de la línea de Kármán, denominada así en honor del físico Theodore von Kármán. La línea de Kármá n es una definición que parte de un concepto aeroná utico y, de hecho, está aceptada por la Federación Aeronáutica Internacional . Se trata de la altura a partir de la cual la densidad del aire es tan baja que las alas de los aviones ya no serían suficientes para mantener la sustentación de una aeronave y son necesarios propulsores adicionales para mantener el objeto en vuelo.



El problema de esta definición es que es relativa porque depende de la velocidad orbital de la aeronave. Para sustentarse en una zona en la que el aire es tan te nue, la nave necesita una velocidad de desplazamiento que compense el tirón gravitatorio, y esta velocidad depende, por supuesto, del tamaño, peso y características de la aeronave. Kármán estableció que la altura a partir de la cual las alas ya no generan la suficiente sustentación es de aproximadamente 100 kilómetros.

Hay científicos que piden la revisión de esa línea. el astrofísico Jonathan C. McDowell es uno de los más conocidos. McDowell lleva desde 1994 estudiando más de 90 mil lones de puntos de trayectoria orbital provenientes de 43.000 satélites y ha constatado que muchos satélites pasan por debajo de la línea de Kármán en algún momento. Su conclusión es que la fuerza de gravedad empieza a ser demasiado fuerte como para permitir que un satélite siga volando a una altura de entre 66 y 88 kilómetros, por lo que propone delimitar la frontera del espacio en 80 kilómetros de altura. De nuevo, la gravedad terrestre no es homogénea, y hay puntos en los que la línea es más alta o más baja, pero 80 kilómetros parece un buen término medio en el que empezar. Huelga decir que Branson no se ha acercado ni de lejos a esa altura en su vuelo suborbital de minuto y medio.

Aspecto de las alas de astronauta que otorga la FAA al personal de vuelos comerciales que ha sobrepasado los 80km de altura. Imagen : Dominio Público

Para hacer las cosas más complicadas, la FAA, la Fuerza aérea de Estados Unidos, el NOAA y la propia NASA establecen la frontera del espacio en 50 millas (80 kilómetros) sobre el nivel del mar. De hecho, la NASA y la FAA acostumbran a regalar insignias al personal que supera esa barrera. Son las famosas alas de astronauta, y existen diferentes tipos en función de si el personal es militar, o civil, y hasta del cuerpo militar al que pertenecen. La insignia suele requerir que el que la recibe haya colaborado con la NASA o haya completado el entrenamiento oficial de astronauta, algo que no estoy seguro que Branson haya hecho. Probablemente el magnate no sea acreedor de la insignia, pero sí de un coqueto pin conmemorativo de plata, pero debería pagar 400 dólares por él si aún no ha completado el entrenamiento.



Para acabar de complicar la cuestión, el propio Centro de Control de Misiones de la NASA establece la frontera del espacio en 122 kilómetros porque ese es el punto en el que la resistencia de la atmósfera deja de ser apreciable. Probablemente haría falta establecer una marca diferente para designar si una persona ha estado o no en el espacio, quizá completar una órbita completa alrededor de nuestro planeta. Pero eso seguramente desanimaría a todos esos millonarios que, conscientemente o no, siguen colaborando con la ciencia jugando a volar en el espacio a bordo de naves suborbitales. Por lo que a mi respecta, Branson, Bezos y Musk pueden decir que han estado en el espacio si quieren siempre y cuando sigan echando millones a la maquinaria de investigación de vuelos espaciales. Quizá algún día podamos sacar provecho de su desmesurado ego.