Algunas partes de la ciudad de Nueva York se están hundiendo, lo que aumenta el riesgo de inundaciones regionales, según un estudio

Se realizó un estudio sobre los ligeros cambios de elevación en toda la ciudad. publicado en la revista La ciencia avanza la semana pasada. Investigadores de la NASA y la Universidad de Rutgers descubrieron que la ciudad aumenta y se hunde a diferentes ritmos entre 2016 y 2023. utilizando una técnica de detección remota llamada radar de apertura sintética interferométrica (InSAR). Esto combina varias observaciones 3D de una región para revelar cambios a lo largo del tiempo. . A través de esas observaciones, los investigadores descubrieron que el área metropolitana de Nueva York se está hundiendo a una tasa media de alrededor de 1,6 milímetros (0,06 pulgadas) por año. año. Varias partes de la ciudad, incluido el estadio Arthur Ashe, una pista de aterrizaje en el aeropuerto LaGuardia, la Interestatal 78 (esto incluye el túnel Holland), se están hundiendo a un ritmo de más de 2 milímetros (0,07 pulgadas) por año. Y aunque esto puede estar ocurriendo a un ritmo de menos de una pulgada al año, eso se suma con el tiempo, lo que aumenta el riesgo de inundaciones en toda la ciudad. Al mapear el movimiento vertical de la tierra en el área de la ciudad de Nueva York, los investigadores encontraron que la tierra se hundía (indicada en azul) aproximadamente 0,06 pulgadas (1,6 milímetros) por año en promedio. También detectaron un modesto aumento (que se muestra en rojo) en Queens y Brooklyn. Hay una razón histórica para algunos de los hundimientos en toda el área. Durante la edad de hielo más reciente, que ocurrió hace más de 24.000 años , gran parte del noreste quedó cubierto de hielo, publicación en línea

de la NASA explicó. El suelo se ha reajustado porque mucha ciudad de Nueva York se sienta en tierra que alguna fue ligeramente elevada debido a el hielo ahora está volviendo a bajar. El desarrollo también ha jugado un papel. Algunos de los lugares donde se hundió, como el aeropuerto LaGuardia, fueron construidos encima de los vertederos. Y el hundimiento se ha producido junto con una crisis climática que ha empeorado y que ha aumentado las inundaciones debido al aumento del nivel del océano y lluvias más fuertes.El nivel del mar alrededor de Manhattan ha aumentado más de 4 milímetros por año entre 2000 y 2022. “La ciudad ha lidiado durante mucho tiempo con inundaciones costeras causadas tanto por huracanes como por tormentas extratropicales, pero, como se vio con la supertormenta Sandy en 2012, las marejadas ciclónicas asociados con fenómenos meteorológicos severos se están volviendo más destructivos debido al aumento continuo del nivel del mar”, escribieron los autores del estudio. El nivel durante el siglo XX resultó en daños por Sandy de $8,1 mil millones adicionales de lo que habría ocurrido un siglo antes”.

Los residentes tienen hemos visto los problemas que esto ha causado en tiempo real. A pesar de que miles de millones de dólares de actualizaciones fueron realizadas al Aeropuerto LaGuardia, esa área no se ha librado de tiempo extremo. A finales de la semana pasada, fuertes lluvias sobre el El área de Nueva York creó inundaciones repentinas en estaciones de metro, autopistas y también en todo el aeropuerto. Los viajeros tuvieron que caminar a través de varias pulgadas de agua en las terminales del aeropuerto, NBC Nueva York informó . Los investigadores también encontraron que Algunas partes de Nueva York en realidad están aumentando. Los investigadores observaron que Newton Creek en Brooklyn está aumentando a un ritmo de alrededor de 1,6 milímetros ( .06 pulgadas al año. El vecindario de Woodside, Queens se elevó alrededor de 6.9 milímetros (.27 pulgadas) entre mayo de 2016 a diciembre de 2019 , dice el estudio. ¿Quieres más historias sobre el clima y el medio ambiente? Consulta las guías de la Tierra para descarbonizando tu hogar , desinvertir en combustibles fósiles

empacar una bolsa de desastre , y superando el temor climático . Y no te perdas nuestra cobertura de la último informe climático del IPCC , el futuro de eliminación de dióxido de carbono , and the Plantas invasoras que deberías hacer trizas. ; much of New York City sits on land that was once slightly elevated and is now coming back down. Development has also played a role. Some of the sinking locations, like LaGuardia Airport, were built on top of landfills. The s inking has occurred alongside a worsening climate crisis that has increased flooding from rising ocean levels and heavier rainfall. Sea levels around Manhattan ro se by more than 4 millimeters a year between 2000 and 2022.



“The city has long dealt with coastal flooding from both hurricanes and extratropical storms, but as seen with Superstorm Sandy in 2012, storm surges associated with severe weather events are becoming more destructive because of ongoing sea level rise,” the study authors wrote. “The relative rise in sea level during the 20th century resulted in an additional $8.1 billion in damages from Sandy than would have occurred a century prior.”

Residents have witnessed the consequences first hand . Despite billions of dollars of updates to LaGuardia Airport, that area has not been spared from damage due to extreme weather. Late last week, heavy rainfall over the NYC area created flash flooding in subway stations, across highways, and at the airport . Travelers had to wade through several inches of water in the terminals, NBC New York reported.

Researchers also found that some parts of New York are actually rising. They noted that Newton Creek in Brooklyn is rising at a rate of about 1.6 millimeters (0 .06 inches) a year, while t he neighborhood of Woodside, Queens rose about 6.9 millimeters (0 .27 inches) between May 2016 to December 2019.

Want more climate and environment stories? Check out Earther's guides to decarbonizing your home, divesting from fossil fuels, packing a disaster go bag, and overcoming climate dread. And don't miss our coverage of the latest IPCC climate report, the future of carbon dioxide removal, and the invasive plants you should rip to shreds.