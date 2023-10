Sony abrió recientemente pedidos anticipados de su nuevo controlador Access, que se lanzará el 6 de diciembre y cuesta 89,99 dólares. Los consumidores pueden visitar su tienda directa para realizar un pedido. La empresa también publicó un Blog que destaca las formas en las que el controlador se puede personalizar para personas con necesidades especiales.



Según el blog, Sony comenzó a trabajar en Access hace unos cinco años. Desde entonces, lo han analizado en múltiples debates y jugadores con discapacidades. Después de desarrollar numerosas iteraciones del controlador, la empresa finalmente tiene un producto que están listos para lanzar.

Sony afirma que su nuevo controlador proporciona una experiencia accesible que comienza en el momento en que comienzas a desembalar su paquete. Aparentemente, la caja puede Se puede abrir fácilmente con una mano debido a la inclusión de bucles que se pueden tirar tanto del lado izquierdo como del derecho. También hay bucles adicionales dentro de la caja que tienen como objetivo ayudarle a abrir el paquete y deslizar el controlador hacia afuera. El interior del Box también ofrece ranuras que puedes usar para organizar los diversos componentes del kit. Dichos componentes incluyen 19 tapas de botones intercambiables y 3 Tapas de palanca. También obtienes cuatro puertos de 3,5 mm que te permiten conectarte a otros accesorios, 30 perfiles de control en tu PS5 y tres perfiles en el propio Acceso.

The blog also announced a partnership with Logitech. Developed in collaboration with Logitech, Sony also introduced the Logitech G Adaptive Gaming Kit for Access controller which aims to enhance the accessibility of the Access. It offers eight plug-and-play buttons and triggers, gaming mats with a hook and loop system that allow players to lay out the buttons and triggers according to their needs, velcro ties to facilitate mounting options, and custom stick-on labels so gamers can mark their buttons and triggers. The kit retails for $79 and will be available in January 2024.