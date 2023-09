Lower Decks no está perdiendo tiempo enseñando a sus héroes algunas nuevas lecciones

La semana pasada estreno de la 4 temporada de Cubiertas inferiores inició la temporada con una gran promesa, incluso en la forma más pequeña pueden aparecer Viaje a las estrellas: la pequeña pepita transformándose nuestros héroes alférez a Tenientes de grado junior. Pero por un pequeño salto que está en la escala de carrera , ya está dando a la serie grandes oportunidades de Profundice en las oportunidades de crecimiento que este cambio.



En la Cuna de Vexilon» hay, realmente, tres Emigrar episodios en una gabardina. La trama principal del episodio—la Cerritos La tripulación, encabezada por el Capitán Freeman, entusiasta y experto en tecnología antigua, viaja al mundo anillo de Corazónia para realizar reparaciones en el mantenimiento de su supercomputadora. sistema, Vexilon, es posiblemente el Emigrar-el más de todos. Pero también es el menos interesante porque principalmente es sólo ese gran ordenador que dirige la civilización que va mal historia Emigrar Lo ha contado innumerables veces, aunque un poco menos vengativo que algunas de las malvadas computadoras que Cerritos ha tratado antes, y porque, en última instancia, se siente principalmente como una excusa para que el Capitán Freeman se ponga manos a la obra con la trama. de la semana y no salió tan bien como debería, especialmente en comparación con el crecimiento observado por Boimler, Mariner, Rutherford , Tendi y T’Lyn.



Las otras dos tramas, divididas entre los estragos en la superficie causados por las reparaciones de Vexilon que salieron mal, con Boimler y T’Lyn liderando una equipo visitante y el ambiente mucho más tranquilo en el Cerritos, donde Mariner, Rutherford y Tendi están atrapados escaneando chips isolineales para un oficial superior, son mucho más interesantes, porque ambos abordan las realidades del nuevo status quo de nuestro personaje principal desde diferentes ángulos.

En la historia de Boimler/T’Lyn, a medida que las condiciones en Corazónia se degradan y ponen en peligro al equipo de alféreces que están comandando, nosotros Recurrió a la farsa de un Boimler cada vez más exasperado que intentaba, sin éxito, hacer el trabajo de su equipo por su cuenta. Lo que comienza como En un momento de enseñanza, Brad esquiva fallas y escombros en erupción mientras intenta arrastrar docenas de cilindros de energía de regreso al transbordador del equipo. está fuera de lugar, y al principio, es como si nada realmente tiene cambiado en el mundo promovido de nuestros héroes. Siguen haciendo trabajos de mierda, todavía apenas se las arreglan con la piel de sus dientes, todavía están lamentablemente fuera de su profundidad. Pero con la llegada crucial de T’Lyn a la dinámica como Boimler hombre heterosexual, ¡lo que lo deja fuera de ese papel habitual!, el arco se vuelve más resonante e importante aquí, mientras ella intenta lograr que él entender por qué no deja que su equipo haga su trabajo y efectivamente haga el suyo como comandante.

Al hacerlo, T’Lyn expone las inseguridades de Boimler por haber estado del otro lado de estos comandos: ¿quién es él para poner a la gente en ¿Peligro que amenaza su vida cuando habría estado él junto a ellos en cuestión de días antes? Pero también logra que los procese. lógicamente. O al menos tan lógicamente como puede hacerlo alguien hiperansioso como Boimler, pero es suficiente para él no solo confiar en su sus propios instintos como comandante, sino los instintos de sus amigos y ahora subordinados en la clase Ensign. Esto también es un método probado y probado Emigrar Tropo para los oficiales que no están acostumbrados al banquillo, pero resuena fuertemente en Cubiertas inferiores porque no sólo el ascenso y responsabilidad es tan reciente para nosotros como lo Boimler, sino porque llevamos tres temporadas de ver sus frustraciones ante un comando ineficaz y verlo lidiar con eso desde esta nueva posición es una señal efectiva de qué tipo de cuentos Cubiertas inferiores Ahora podemos saberlo en esta nueva fase de su crecimiento. Incluso si Boimler finalmente muere brevemente en su primer mando efectivo. Estará bien. Probablemente.

Mientras tanto, a bordo del Cerritos, el resto del equipo se enfrenta a una versión mucho más humilde de una lección similar. Con la tarea de encontrar un único chip isolineal defectuoso en ¡una habitación que almacena cientos, una que, por si acaso, ocasionalmente expulsa gases peligrosos, lo cual parece malo en una nave estelar! Mariner, Rutherdford y Los Tendi se enfrentan a la frustración de seguir estancados haciendo trabajos de mierda a pesar del reconocimiento que su ascenso pretende traer . Trazar un elaborado plan de venganza que implique un paso lateral accidental hacia Espacio Profundo NueveEl peor episodio—eso, a su vez, en última instancia, los lleva a reconsiderar su venganza y, en cambio, a aceptar que todavía les van a repartir un trabajo de mierda. De vez en cuando es un poco de humildad. Pero también es como si el programa nos recordara que, si bien su dinámica es creciendo, no se convierte en un espectáculo diferente esta temporada.

Cubiertas inferiores todavía encontrará Emigrar tropos para la mío con abandono imprudente y alegre, aún explorará la dinámica de poder de los ricos y los desposeídos a bordo de una Flota Estelar nave estelar. Aún así, en su mayor parte, será muy divertido en el proceso. Es solo que los que no tienen tienen una pequeña una pequeña porción del poder que no tenían antes, lo cual no es sólo una parte vital de crecimiento para ellos como personajes, sino también solo otra herramienta en Cubiertas inferiores‘ arsenal para explorar Viaje a las estrellas narrativa. Incluso en un episodio tan simple como este , es eficaz y una señal de un gran potencial por venir.

