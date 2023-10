En una galaxia de especies fascinantes, los ferengi son una de Viaje a las estrellasEs el más peculiar y fascinante. Surgiendo de villanos no del todo amenazantes en su GNV debut a un fascinante contraste capitalista a la utopía post-escasez de la Federación en DS9 a través de personajes como Quark, Rom y Nog, su perspectiva exterior Viaje a las estrellas Los convierte en una herramienta increíblemente convincente para que una serie examine a sus héroes. Pero Cubiertas inferiores Ese examen se volvió hacia los propios ferengi y tuvo un efecto sorprendente.



El increíblemente titulado “El lugar del corazón de Parth Ferengi”, un guiño completamente salido de la nada pero apreciado a la legendaria comedia de culto. El lugar oscuro de Garth Marenghi—tiene que equilibrar una delgada línea entre el avance de los arcos personales de sus héroes esta temporada con lo que podría decirse que es la mayor parte más interesante de Su tema: un viaje a Ferenginar como el Gran Nagus Rom y su esposa, la Primera Secretaria Leeta (DS9‘s Max Grodénchik y Chase Masterson haciendo un regreso triunfante), busca concluir negociaciones con la Flota Estelar mientras los ferengi se unen formalmente a la Federación.



Hay mucho para disfrutar en el aparato en el que Boimler, Mariner, Tendi y Rutherford acompañan el viaje mientras el Capitán Freeman asiste. reuniones: un viaje de investigación de hechos de una falsa guía de viaje que hace a un lado a Boimler para darle a Mariner un avance conmovedor en su arco esta temporada sobre autosabotear sus ambiciones de ser oficial y, lo que es más importante, explorar la relación entre Rutherford y Tendi en una una moda sorprendentemente matizada. Además de darle a Boimler un lindo arco gag (descubriendo que, por supuesto, los ferengi dominan el arte de televisión por cable), estos son pasos importantes y necesarios que deben dar nuestros héroes, y darle protagonismo a la todavía relativamente poco explorado Rutherford y Tendi y retorcer lo que podría haber sido un arco predecible de amigos a amantes es solo otra gran exploración Cubiertas inferiores ha hecho de desafiando las expectativas de la audiencia. Pero, honestamente, explora esta idea aún mejor en lo que técnicamente es la B general.-la trama del programa nos brinda una mirada adecuada al mundo natal de los ferengi y cómo su cultura ha evolucionado en los años transcurridos desde entonces. DS9

.Por todo lo que la icónica serie de los 90 hizo para brindarnos una visión de la cultura ferengi a través de los ojos de Quark y su familia, Viaje a las estrellas En realidad no ha habido seguimiento en los años transcurridos desde entonces en algunas de sus evoluciones más interesantes de esa visión, como la patriarcal, impulsada por el capital. sociedad—un elemento especialmente aberrante en Viaje a las estrellasSu visión más amplia del futuro cuando llegó a las sociedades alienígenas las consideró aliadas de la Federación, si no parte de ella. se encontró lentamente desafiado desde dentro. Aunque tocó para gags la mayoría de las veces en DS9, tramas como Ishka, la madre de Quark y Rom, que desafía la visión regresiva de los ferengi sobre las mujeres en su sociedad y la de Rom eventual ascensión al liderazgo como el Gran Nagus en una sociopolitiLa plataforma calicamente progresista preparó el escenario para grandes cambios en la sociedad ferengi, unos que ahora lógicamente comienzan a alcanzar su clímax en lo que Cubiertas inferiores se establece mostrándonos la aceptación de Ferenginar en la Federación. Y aún más crucial, Cubiertas inferiores

explora este avance de los ferengi con una delicada mezcla de comentarios humorísticos y respeto por Viaje a las estrellas para entregar algo que parece una adición vital al canon, ampliando nuestra visión de una de las especies alienígenas más icónicas de la franquicia en el proceso.Cubiertas inferiores nunca toma la salida fácil que incluso Espacio profundo nueve

Hizo algunas veces con los Ferengi, tratando sus momentos de concentración como una oportunidad para una farsa en lugar de algo particularmente serio. Eso no quiere decir no hay humor, hay algo hilarantemente sombrío en un breve momento donde vemos a Mariner explorar un monumento a la horrible pérdida de la Guerra del Dominio. de vida que, al estilo ferengi, se dedica más bien a “un sobrio adiós a la pérdida de ganancias”, por ejemplo, o incluso a un corte Un poco de comentario sobre nuestra propia industria televisiva en la naciente adicción de Boimler a la transmisión ferengi. Pero “Parth Ferengi’s Heart Place” encuentra su mejor su fuerza en nunca tratar a los ferengi mismos, sus actitudes y su cultura en desarrollo a medida que la exploramos más allá de los límites de la lente de Quark, como una broma digna de burla. En todo caso, las astutas tácticas de negociación de Ferengi y Rom se convierten en otro paso importante en la subversión de esta temporada. Viaje a las estrellas las expectativas del fandom, dándonos en última instancia, algo más profundo de lo que parece ser en la superficie.Que los ferengi se unieran a la Federación, aunque sabíamos en gran medida que iba a suceder dada su prominencia en DescubrimientoSu futuro lejano es una parte importante de ampliar nuestra visión de ellos, pero Cubiertas inferiores

inteligentemente todavía juega con su reputación como negociantes y comerciantes para demostrar que, si bien la cultura ferengi ha cambiado y se ha desarrollado desde la última vez que vimos no ha sido completamente reformado hasta el punto de ser irreconocible. Siguen siendo un pueblo orgulloso, siguen siendo oradores astutos y Negociadores más astutos: ¿qué es la diplomacia, si no otro tipo de acuerdo comercial? Y, sobre todo, no son estúpido, como la gente, metatextualmente o de otra manera, a menudo podría asumir de ellos. Eso se juega increíblemente aquí en la magistral interpretación de Max Grodénchik que regresa como Rom, como él y Leeta adormecen al capitán Freeman y al negociador en funciones, el almirante Vassery, haciéndoles suponer que es una esposa ingenua con la que se puede engañar aceptando los términos de la Flota Estelar. Del mismo modo, nos dejamos llevar por el mismo falso sentido de seguridad como audiencia que Vassery, hasta que el giro que Leeta y Rom están dando realmente trabajando para fuertearmar a la Federación para llegar a un acuerdo que los debilitaría masivamente, no por razones insidiosas como se supuso al principio, sino porque lo que realmente quieren es para que la Federación se defienda a sí misma bajo el escrutinio ferengi, para demostrar que realmente los están dando, y todos los avances que He hecho bajo el liderazgo de Rom, en serio. Rom y Leeta

desear El Capitán Freeman descubrirá a qué están jugando realmente y, a su vez, estará dispuesto a negociar como un ferengi. -tratar a los traficantes. Es una expansión notable de la cultura ferengi y su perspectiva sobre la Federación en general de una manera que se siente increíblemente conscientes de los años que han pasado desde la última vez que pasamos tiempo con los ferengi en Espacio profundo nueve, una evolución natural de los hilos argumentales establecidos al final de ese programa, sin dejar de adaptar con amor lo que sabemos sobre ellos ya en nuevos espacios y escenarios.eso Cubiertas inferiores logró hacer todo eso y al mismo tiempo seguir avanzando inteligentemente en los arcos personales de su personaje principal esta temporada, de maneras gratamente inesperadas o no, considerando La relación de Rutherford y Tendi parece aún más fuerte ahora a pesar del “revés” de que no están actuando según los posibles sentimientos románticos que tengan. tienen el uno para el otro es un paquete que incluso Quark sentiría envidia. En una temporada de episodios fuertes, tal vez no

Viaje a las estrellas fan habría esperado una tontería La historia titulada centrada en Ferengi será una de las más fuertes hasta ahora, y en una temporada que ha consistido en desafiar las expectativas, tal vez que es es también parte del punto

