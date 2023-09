El nuevo sabor a refresco generado por IA de Coca-Cola fracasa

Como si el revuelo en torno a la IA no pudiera volverse más exasperante, Coca-Cola tuvo que subirse al carro. La gran empresa de bebidas ha aprovechado una inteligencia artificial para que le sirva como asesor en el desarrollo de un nuevo sabor de su refresco titular. Naturalmente, Gizmodo tuvo que llegar a el fondo de la (la botella de refresco) y los resultados fueron... como era de esperar.

¿Alguna vez has cerrado los ojos y esperas un puñetazo en la boca, pero recibes un ligero golpe en la nariz? Bebiendo Y3000 de Coca-Cola, breve para “Año 3000”—el sabor es así . El eslogan “Sabor futurista puede hacerle esperar sabores audaces de un próspero mañana, pero eso no podría estar más fuera de lugar. La primera vez que el líquido burbujeante llega a tu lengua, esperas la misma sensación ácida y carbonatada que una Coca-Cola normal. , pero la bebida se desliza hacia la parte posterior de la boca y se queda ahí, ardiendo con una trivialidad entumecida en tus papilas gustativas. Y luego el sabor desaparece, dejándote con un regusto vago a bayas y azúcar.

Gracias a la magia de la IA, Y3000i Es una versión diferente del mismo viejo sabor que carece de cualquier toque de novedad y, a diferencia del infinito número de sabores de Oreo, hay ni siquiera un “Tengo que ver a qué sabe esto como» impulso para sacar el Y3000 del lineal. Son sólo palabras de moda, no dignas de mención.

El Y3000 de Coca-Cola es malo. No d patinarlo.

kevin lanzador: No soy un gran aficionado a los refrescos, ya que he entrenado mis papilas gustativas con el agua y el refresco ocasional durante la mayor parte del tiempo. los últimos seis años. Como tal, pensé que tal vez mis papilas gustativas estaban simplemente subdesarrolladas cuando el primer sorbo de Y3000 golpeó mi lengua. No fue hasta que mi coguionista Kyle Barr reiteró mis preocupaciones que llegamos a la misma conclusión de que la bebida efectista era simplemente insulsa.

Si bien la Coca-Cola estaba fría al probarla por primera vez, se calentó un poco en su viaje desde Soho hasta Midtown Manhattan. fue justo probar la bebida o nuevamente con un poco de hielo después de nuestra prueba inicial. Lo creen o no, era aún más sosa cuando está bien enfriada . Cada botella de refresco costaba $1.99 más impuestos Y rara vez esa cantidad me parece un desperdicio, pero Y3000 era todo ladrido y sin mordiscos.

Kyle Barr: Mis expectativas eran bajas, pero Coca-Cola Me tocó fondo. ¿Deberíamos haber sospechado menos? La IA es notoriamente terrible a la hora de idear recetas, si son cócteles alcohólicos o comidas que le ahorran dinero y que no le matarán. Los chatbots como ChatGPT de OpenAI y Bard de Google no tienen ni idea del resultado de sus Recetas. Simplemente saben qué ingredientes se han sentado uno al lado del otro en el pasado, por lo que agrega lo que puede funcionar bien juntos. Si Y3000 fue desarrollado junto a la IA, uno puede imaginar Coca-Cola Es posible que haya necesitado hacer algunas modificaciones muy importantes a la receta para que sea realmente comestible.

E incluso después de todo ese esfuerzo, todas las estúpidas marcas, y el diseño del logotipo digitalizado, el sabor es malo. Y3000 es malo. No lo beba.



El refresco generado por IA también viene con una experiencia AR

Ya no basta con lanzar un sabor de refresco: Coca-Cola también ha estado promocionando su experiencia de realidad aumentada Y3000. Escaneando el QR El código en la botella de refresco conducirá a una aplicación web que utiliza fotos que usted toma para generar un vistazo en realidad aumentada del año. 3000. Lo que obtienes son las mismas imágenes brillantes, cualquier medio El generador de imágenes de IA podría escupir, pero estas instantáneas presentan capturas hiperrealistas de, por ejemplo, una ciudad utópica (basada en una foto de Nueva York) y un retrato de algunos coloridos tchotchkes (basado en una foto de un escritorio de oficina).

Coca-Cola anunció el sabor un 12 de septiembre comunicado de prensa, con la directora senior de estrategia global Oana Vlad afirmando que la empresa quería “explorar el concepto de qué una Coca del futuro podría tener el mismo sabor”. Si la Coca-Cola del futuro tiene un sabor básicamente inexistente, nos apegaremos a la versión orgánica. placeres del H2O .



