Scientists Recover RNA From an Extinct Species for the First Time

El último tilacino conocido, el carnívoro marsupial más grande de los últimos tiempos, murió en el zoológico Beaumaris de Tasmania en 1936. Pero el animal ha sido recientemente el objetivo de los esfuerzos de desextinción, y ahora, un equipo de investigadores ha logrado recuperar el ARN de la criatura, la primera vez que se logra tal hazaña para cualquier especie extinta. Los investigadores extrajeron, secuenciaron y analizaron ARN (ácido ribonucleico) de un tilacino de aproximadamente 130 años ( Thylacinus cynocephalus



) espécimen en el Museo de Historia Natural de Estocolmo. La investigación del equipo que describe la recuperación y su utilidad fue publicado hoy en Investigación del genoma.“Nuestro estudio es único en este sentido ya que pudimos, por primera vez, secuenciar ARN de una especie extinta, la Tigre de Tasmania”, dijo Emilio Mármol-Sánchez, paleogenetista de la Universidad de Estocolmo y del Centro de Paleogenética de Estocolmo y autor principal del estudio. en un correo electrónico a Gizmodo. “Esta es la primera vez que hemos podido vislumbrar la biología real y metabolismo de las células de tigre de Tasmania justo antes de morir».Al igual que el ADN, el ARN es una estructura molecular formada por nucleótidos. El ARN es monocatenario y se utiliza en la síntesis de proteínas y porta elementos genéticos. material en algunos virus. En el estudio reciente, los investigadores identificaron ARN de la piel y los tejidos del músculo esquelético del espécimen de tilacino desecado que codificaban proteínas.

El tilacino, también llamado tigre de Tasmania o lobo marsupial, era un marsupial carnívoro endémico de Tasmania y, en el pasado más antiguo, Australia. Fue cazado excesivamente en Tasmania a finales del siglo XIX y principios del XX, después de haber sido culpado por el gobierno de Tasmania por el asesinato. del ganado. El animal también fue empujado a la extinción por la pérdida de hábitat y la introducción de enfermedades,

según el Museo Nacional de Australia

.Recientemente, la empresa ‘desextinción’ Colosales Biociencias declaradas

intentaría producir una especie representante del tilacino e introducirla en los bosques de Tasmania, la especie habitada hace un siglo . Colossal también dice que tiene planes de crear Especies representantes del mamut lanudo y del pájaro dodo, una especie icónica extinta que desapareció hace unos 4.000 años y hace unos 350 años, respectivamente. Pero todo lo que se habla de la desextinción es simplemente el telón de fondo de la reciente investigación de ARN del equipo, no su objetivo. “Resucitando al tigre de Tasmania , o dicho de otro modo, su desextinción, no fue ni es el foco de nuestra investigación”, dijo Mármol-Sánchez. Sin embargo, agregó: “Todos los desarrollos científicos necesarios para resucitar o recrear especies extintas nuevamente a la vida seguramente beneficiarán a la ciencia y a la sociedad en general, Desde la tecnología de edición genética hasta la fertilización in vitro o las herramientas computacionales necesarias para analizar los datos”.El tilacino fue considerado un buen objetivo de prueba de concepto para el equipo, una idea que claramente valió la pena dados los resultados. Pero los investigadores La comprensión de los virus extintos y existentes también podría beneficiarse de este tipo de recuperación de ARN.“En el futuro, es posible que podamos recuperar el ARN no solo de animales extintos, sino también genomas de virus de ARN como el SARS-CoV2. y sus precursores evolutivos de la piel de murciélagos y otros organismos huéspedes que se conservan en colecciones de museos», dijo Love Dalén, una genetista evolutiva en la Universidad de Estocolmo y el Centro de Paleogenética, en un lanzamiento universitario.

Con la cantidad de criaturas extintas que se encuentran en los museos, la recuperación de ARN de otras especies pronto podría seguir a la del tilacino. ADN antiguo Los estudios han avanzado mucho en los últimos años, tanto en animales como también en

estudios de población humana

—Y pronto podrían seguirse estudios de ARN antiguos de manera similar.

Más: Bloques de construcción de ARN descubiertos en el centro de la Vía Láctea

