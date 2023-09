Samsung May Have Leaked Its Upcoming Galaxy Ring in Its Wearables App

El nuevo Anillo Oura Gen3 Horizon representado en la opción de color oro rosa.Es posible que Samsung haya regalado su “algo más” demasiado pronto. Usuarios coreanos de Samsung encontró iconografía que representa lo que parece un anillo que se usa en el dedo en la aplicación Galaxy Wearable. Desde entonces, generó discusiones sobre Esto significa que el Samsung Galaxy Ring debutará el próximo año. Espero que lo hagan porque prefiero dormir con un anillo que con un reloj inteligente. sigue mis métricas. Este no es el primer rumor que escuchamos sobre un anillo inteligente de Samsung, por lo que es emocionante. A principios de este año, la compañía presentó una patente con los Servicios de Información sobre el Derecho de Propiedad coreano titulado “Anillo Galaxy ”. Describió el anillo simplemente como un dispositivo para “medir indicadores de salud y/o dormir”. El rumor cayó pisándole los talones a la asociación de Samsung con

Samsung puede haber filtrado su próximo Galaxy Ring en una aplicaciónPero es emocionante porque significa que un anillo inteligente podría debutar junto con el próximo teléfono inteligente Samsung. remains primarily unchallenged. At least a Samsung smart ring would sync up with Samsung Health, which can then share data with other Android apps like Google Fit and Strava.

Samsung has a bevy of smart sleep-tracking features that, I’m sure, are very informative and helpful for understanding how you rest. But I wouldn’t know about any of that firsthand because I can’t sleep with a smartwatch for the life of me. I welcome the onset of smart rings if only because maybe then I’ll finally have some aggregated data on why I wake up in a pool of sweat every morning.

