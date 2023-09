Barbara Fried, la 71 madre de Sam Bankamn-Fried (SBF), fundador de FTX caído en desgracia Una vez se describió a sí misma como la “compañera en un crimen no criminal” de su hijo. Sin embargo, una nueva demanda presentada por FTX Debates, alega Fried y su marido estuvieron, de hecho, directamente involucrados en algunas de las actividades criminales de su hijo y se llevaron millones de dólares transferidos y Como resultado, se malversó fondos. La autodenominada empresa familiar de FTX, según alega la demanda, se construyó sobre una base de fraude. SBF enfrenta múltiples cargos de fraude criminal y conspiración relacionada con su participación en el dramático colapso del intercambio de criptomonedas FTX el año pasado. Su juicio es programado que comenzará el 3 de octubre. “Bankman y Fried, profesores titulares de la que actualmente está clasificada como la mejor facultad de derecho de Estados Unidos, sabían o ignoraron las brillantes señales de alerta que revelaban —que su hijo, Bankman-Fried, y otros miembros de FTX estaban orquestando un vasto plan fraudulento para lucrar y promover sus agendas personales y caritativas a expensas de los deudores”, se lee en la demanda. La demanda, presentada en un tribunal federal de Delaware por los deudores de FTX, acusa a Joseph Bankman, el padre, y Barbara Fried, la madre, de explotar su acceso e influencia en la criptoempresa condenada al fracaso para enriquecerse personalmente. Los padres de SBF supuestamente discutieron que Sam les transfiriera 10 millones de dólares Tarjeta de regalo en efectivo y 16,4 millones de dólares en una mansión de 30.000 pies cuadrados en las Bahamas a pesar de saber o ignorar el hecho de que FTX estaba en al borde de la insolvencia. Los dos también abogaron por millones en donaciones caritativas, incluidas algunas a Stanfrod que estaban “aparentemente diseñadas para impulsar El estatus profesional y social de Bankman y Fried”.

La denuncia alega que los padres de SBF “sabían (o ignoraron las señales de alerta que revelaban) que su hijo, Bankman-Fried y otros miembros de FTX Insiders estaban orquestando un vasto plan fraudulento ”.La Universidad de Stanford no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Gizmodo. Gizmodo no pudo comunicarse de inmediato con Freid y Bankman para hacer comentarios, pero los abogados que los representan le dijo a CoinDesk La demanda fue un “intento peligroso de intimidar” a los padres y “socavar el proceso del jurado días antes de que comience el juicio del niño [SBF]. ” “Estas afirmaciones son completamente falsas”, dijeron los abogados. “El Sr. Ray y su enorme equipo de abogados, que en conjunto están Incontables millones de dólares en honorarios mientras se devuelve relativamente poco a los clientes de FTX, sepa mejor”. Los deudores de FTX están pidiendo a la corte que otorgue daños al patrimonio de FTX y devuelva cualquier pago o propiedad hecha a los padres. en el pasado. También exigen daños punitivos por la “conducta consciente, deliberada, desenfrenada y maliciosa” de los padres.Lo que Bankman supuestamente consideró

un 'oficial de facto en FTX

Bankman, que enseña derecho tributario en Stanford, supuestamente utilizó sus experiencias y conocimientos para posicionarse como un “oficial de facto” y el “proverbial en la sala» en una empresa dirigida por jóvenes emprendedores. En cambio, la demanda alegaba que Bankman desempeñó un “papel clave ” en perpetuar una “cultura de tergiversaciones” y mala gestión grave. También supuestamente ayudó a encubrir acusaciones que habrían expuesto la actividad fraudulenta de FTX. Los deudores de FTX afirman que SBF y otros en la compañía confiaron en la experiencia del padre para gestionar los asuntos tributarios, seleccionaron contribuciones caritativas para FTX y elaborar estrategias sobre la emisión de cientos de millones en préstamos de FTX a grupos o entidades. Al mismo Al mismo tiempo, la demanda afirma que Bankman usó las riquezas que supuestamente saqueó de FTX para comprar costosas habitaciones de hotel y colmar a sus amigos y familiares con regalos, e incluso pagar el viaje de un ex estudiante de derecho de Stanford a Francia para ver el Gran Premio de Fórmula 1. Ese ex estudiante más tarde se convirtió asesor externo a FTX. Mientras tanto, Fried era supuestamente el asesor más influyente con respecto a las contribuciones políticas de SBF y FTX. La madre de SBF supuestamente le ordenó a Sam que vertiera millones de dólares a un comité de acción política llamado Mind the Gap, que ella cofundó y sirvió como presidenta de. SBF

según se informa

repartió alrededor de 70 millones de dólares en donaciones políticas incluyendo al menos $1 millón gastado en todo el espectro en las semanas previas a la declaración de quiebra de la empresa. acusación presentada el mes pasado acusa a SBF de malversar alrededor de $100 millones de las criptocuentas de clientes para financiar contribuciones de campaña a ambas partes.

Mind the Gap no respondió inmediatamente a la solicitud de comentario de Gizmodo.

La demanda de FTX alega que los padres de SBF utilizaron “barniz de legitimidad” para saquear riquezas

