El regreso del cohete Vega-C de Europa se pospone hasta finales de 2024 en medio de preocupaciones sobre el motor

Después de un desalentador fracaso en diciembre de 2022, el vuelo de regreso del cohete europeo Vega-C se retrasó hasta finales de 2024. Revelado por la Agencia Espacial Europea (ESA), surge de un rediseño requerido de la boquilla del motor del cohete. El 115 pies de altura (35 metros de altura) mi del cohete



fortuna Golpeó apenas 2 minutos y 27 segundos después de su salida de la base espacial de Kourou en la Guayana Francesa durante su segundo vuelo. Como resultado, los satélites Neo 5 y Neo 6, partes clave de la constelación de imágenes terrestres Pléiades Neo de Airbus, fueron destruidos antes de alcanzar la órbita. Vega-C , desarrollado por la ESA y operado por Arianespace, ha tenido un comienzo difícil, a pesar de un lanzamiento inaugural exitoso. Una Comisión de Investigación Independiente inició una investigación después del incidente, atribuyendo el fallo del cohete a un deterioro gradual de una boquilla de segunda etapa. En concreto, los investigadores notaron un inserto de garganta de la boquilla defectuoso, esencialmente la sección donde el escape de fuego sale de la cámara de combustión, que experimentó “sobreerosión termomecánica”, como la ESA la describió anteriormente este año. En marzo, el equipo de investigación aconsejó a Avio, el fabricante italiano de la segunda etapa Zefiro 40, que cambiara a un nuevo material de garganta carbono-carbono. Pero como la ESA reconoció en un

comunicado de prensa emitida el lunes, la solución prescrita por Avio no funciona y, de hecho, la situación es tan mala que la empresa ahora ha sido Se le indicó que esbozara un nuevo diseño para la boquilla. De acuerdo con la carga útil, el rediseño de la boquilla costó entre $26 millones y $31 millones



. Es más, este desarrollo pospondrá aún más el relanzamiento de Vega-C.Esto es lo que sucedió: Una prueba de fuego estático del motor Zefiro 40 modificado en junio provocó daños significativos en la boquilla del motor, incluso aunque Avio había seguido las recomendaciones de la investigación de marzo. La comisión de investigación reveló fallas en un componente proporcionado por el proveedor ucraniano original del material carbono-carbono, lo que provocó un cambio a Arianegroup como proveedor del inserto para la garganta. Giovanni Colangelo, inspector general de la ESA, aclaró aún más la situación, como reportado

En SpaceNews. Hablando el lunes durante una rueda de prensa, Colangelo dijo que el motor falló aproximadamente 40 segundos en la prueba de fuego estático, expulsando el recién introducido inserto de garganta de carbono-carbono y otros componentes de la boquilla. El motor continuó funcionando a presiones reducidas hasta que su combustible se agotó por completo . Durante los vuelos de Vega-C, la segunda etapa del Zefiro-40 está repleta de 36,2 toneladas de combustible sólido y puede empujar con fuerza. de alrededor de 293,075 libras. La ESA afirma que el problema observado durante la prueba de fuego estático difiere del problema que causó la falla del cohete el año pasado.La Comisión estableció varias directrices para Avio: refinar el diseño de la boquilla del motor Zefiro 40 , construir modelos de ordenador para predecir mejor el motor comportamiento, y realizar dos pruebas de disparo más. Además, un grupo de trabajo colaborativo liderado por la ESA y Avio supervisará la boquilla Zefiro 40 modificaciones y revisiones. El objetivo general es “garantizar un regreso confiable al vuelo y una explotación comercial sólida de Vega-C”, la ESA. El plan original era hacer volar Vega-C para finales de 2023, pero ahora se ha pospuesto hasta finales de 2024.Naturalmente, la ESA dice que confía en su socio y enfatiza la dedicación de Avio para resolver estos desafíos y garantizar el eventual regreso de Vega-C a los cielos. Vega-C, equipada con un generoso carenado de 3,3 metros de ancho (10,8 pies de ancho), puede transportar alrededor de 2,3 toneladas métricas a un sistema sincrónico solar. órbita y es el billete de Europa para lanzar satélites y otras misiones espaciales en sus propios términos.

Artículo relacionado: Clave para las ambiciones espaciales de Europa, el cohete Ariane 6 retrasado hasta 2024El problema de Vega-C y la prolongada saga Ariane 6 muestran que el juego espacial europeo está tropezando un poco. Y no se trata solo de tecnología fallas técnicas; estos retrasos pueden costar mucho dinero y dañar la credibilidad espacial de Europa. Si bien Avio, ESA y Arianespace están en control de daños, volver a ponerse al día en una carrera espacial global que no espera a nadie. Europa necesita lograr que sus cohetes disparen correctamente, y pronto, si quiere competir en el nueva economía espacial .

