You May Need to Wait Until Late October to Receive Your New iPhone 15 Pro Max

Si aún no has reservado el próximo iPhone 15 de Apple, que se lanzará el 22 de septiembre, entonces debes saber que podrías estar esperando varias semanas antes de que su nuevo teléfono llegue directamente a su puerta.

Reservas para el próximo iPhone 15 y 15 Plus así como el iPhone 15 Pro y Pro Max Los modelos se pusieron en línea el viernes a las 8 am, hora del Este, y la repentina afluencia de demanda ha empujado las estimaciones de envío a casi tres semanas o más. Bloomberg En primer lugar, las entregas del modelo Pro Max disminuyeron desde el 22 de septiembre hasta el 16 de octubre, solo unos minutos. después de que Apple abrió su página de Tienda para las ventas. A partir del viernes por la tarde, hora del Este, las personas que esperaban un Pro Max pudieron ver sus envíos. la fecha se desliza hasta el 23 de octubre para el Max. Aquellos que quieran tener en sus manos un iPhone 15 Pro podrían esperar para girar sus pulgares hasta el 9 de octubre antes de llegar a su puerta, dependiendo de la ubicación.Las cosas están ligeramente mejor para aquellos que compran los modelos de iPhone 15 menos costosos. Sólo deberían tener que esperar hasta el 2 de octubre como máximo. antes de que abran el último iPhone. Los retrasos afectan todas las diferentes variedades de colores y opciones de almacenamiento. La demanda fue tan intensa en En los primeros minutos de que el sitio estuvo en línea, algunos usuarios informaron problemas al cargar o realizar pedidos, según Bloomberg.Aquellos que recojan sus modelos en la tienda no deberían preocuparse demasiado, ya que la mayoría de las citas están programadas para el 22 o el 22 de septiembre. 23 para las 270 tiendas minoristas de Apple en EE.UU.

Los informes de analistas de la cadena de suministro del mes pasado sugirieron Apple estaba recortando el número total de envíos de iPhone este año después de ver una caída general en las ventas de teléfonos inteligentes de cara a 2023. Según el analista Jeff Pu, se esperaba que la compañía de Cupertino Enviar 85 millones de iPhone este año. La compañía también había esperado tasas de adopción más débiles de lo normal. Por supuesto, los pedidos anticipados fuertes no necesariamente sugieren que las ventas totales anuales superarán las expectativas. El iPhone 15 Pro Max de Apple es $100 más caro a $ 1,199 por 256 GB de almacenamiento que el año pasado, e informes anteriores sugirieron que algunas nuevas características premium como los marcos de titanio cuestan más que la carcasa de aluminio del iPhone 14. Dicho esto, el gigante tecnológico está impulsando sus modelos más caros como el Pro Max.

supuestamente, asumiendo la mayor parte de los envíos globales

. Al abandonar los pedidos anticipados, la apuesta de Apple puede haber dado sus frutos, al menos al principio, antes de que los teléfonos lleguen realmente a las manos de los clientes. vueltas.El Pro y el Pro Max también lucen una nueva lente con zoom de periscopio y un procesador A17 más rápido construido en la primera arquitectura de 3 nm de la compañía. , parece haber aún más adiciones al teléfono de las que Apple estaba lista para anunciar a principios de esta semana. El nuevo iPhone Pro Max debería contener una batería de 4422 mAh, ligeramente más grande que la comparable de 4323 mAh del año pasado en el 14 Pro Max. Estos detalles se encontraron en las normativas chinas. presentaciones vistas por MiPrecioSmart

, llegando a nos vía 9to5Mac. El resto de la nueva línea de Apple también debería recibir pequeños aumentos en el tamaño de la batería, aunque lo que puede importar más es la eficiencia general de la batería y vida útil. Los usuarios podrían

reciben la capacidad de establecer un límite de carga máxima para sus teléfonos a través de una nueva configuración en iOS 17, que puede ayudar a preservar la salud de la batería a largo plazo. El propio Florence Ion de Gizmodo salió impresionado después de probar los teléfonos después de la empresa Evento de pasión por las maravillas este martes pasado. Las primeras impresiones no lo son todo, y necesitaremos ver cómo se acumulan las últimas novedades de Apple, pero al menos algunas. los clientes no parecen querer esperar y averiguarlo. Es posible que deba esperar hasta finales de octubre para recibir su nuevo iPhone 15 Pro Max

